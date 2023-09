UCaaS vs. VoIP: Was ist der Unterschied?

Mit der Weiterentwicklung der Unternehmenskommunikation werden Firmen mit einer Vielzahl von Anwendungen und Tools konfrontiert, deren Funktionen sich überschneiden.

Unified Communications as a Service (UCaaS) und VoIP werden beispielsweise oft synonym verwendet. Die Funktionalität, Skalierbarkeit und geschäftlichen Auswirkungen dieser Dienste sind jedoch recht unterschiedlich. Untersuchen wir die Unterschiede zwischen UCaaS und VoIP, damit Sie eine fundierte Entscheidung über die Stärken und Grenzen der beiden Technologien treffen können.

Was ist VoIP?

Früher nutzten Unternehmen eine Nebenstellenanlage (PBX) in ihrem eigenen analogen oder digitalen Netz, um grundlegende Anrufweiterleitung und Voicemail-Dienste abzuwickeln.

Mit der Entwicklung von Unternehmens-LANs und -WANs verlagerten sich die Sprach- und Multimediadienste auf IP-Netzwerke, und VoIP wurde zum Standard für die Sprachübertragung. Da Sprach- und Multimediadaten in Echtzeit übertragen werden müssen, verwenden Unternehmensnetzwerke Quality of Service (QoS), um diesem Datenverkehr Priorität einzuräumen und sicherzustellen, dass die Pakete ihr Ziel ohne spürbaren Jitter erreichen.

Die alten Telefonanlagen wurden durch UC-Server ersetzt. Diese Server werden in der Regel in privaten Datenzentren eingesetzt, die direkt mit dem Unternehmens-LAN verbunden sind. Manchmal sind UC-Server auch über mehrere Zweigstellen verteilt. Dieser Ansatz verbessert die Leistung, verkürzt die Latenzzeit und verringert die Notwendigkeit, Sprach- und Multimediapakete zur weiteren Übertragung an einen zentralen Standort zu senden. Verteilte Server dienen auch als Gateways zum öffentlichen Telefonnetz für den lokalisierten Zugang.