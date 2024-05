Schließt Fixed Mobile Convergence die Lücke bei UC-Services?

Seit Jahren haben Unternehmen ein Problem mit ihren Geschäftstelefonsystemen: Die Mitarbeiter ziehen es gerne vor, mit ihren (privaten) Mobiltelefonen zu telefonieren. Dies führt zu einer Reihe von Problemen, unter anderem:

Bis vor kurzem versuchten UC-Anbieter (Unified Communications), ihre Dienste auf mobile Geräte auszuweiten, indem sie eine Reihe von Funktionen anboten, darunter die Weiterleitung von Geschäftsanrufen an Mobilfunkgeräte oder die Bereitstellung von mobilen Apps für firmeneigene oder private Mobiltelefone.

Diese Apps sind in der Regel für Mobilgeräte optimiert, bieten den Nutzern aber vollen Zugang zu Anrufen, Nachrichten und sogar Videokonferenzfunktionen. Für viele Anwender ist es jedoch eine zu große Hürde, eine mobile UC-App zu öffnen, um einen Anruf zu tätigen. Stattdessen ist es für sie einfacher, einen Anruf über die native Anruf-App auf ihrem Mobilgerät zu machen, was die oben genannten Probleme verursacht. Eine Metrigy-Studie aus dem Jahr 2020, an der 525 Unternehmen teilnahmen, zeigte zum Beispiel, wie wenig Mitarbeiter mobile UC-Apps zum Telefonieren nutzen. Obwohl fast die Hälfte der Unternehmen mobile Apps implementiert hatte, nutzten weniger als sechs Prozent der Mitarbeiter diese für Anrufe.

Die Barrieren zwischen den Netzwerken abbauen

Die Fixed Mobile Convergence (FMC) für UC hebt, vereinfacht gesagt, hebt die Barrieren zwischen festen und mobilen Netzwerken auf. In einer idealen Welt mit FMC können Mitarbeiter die nativen Dialer- und Messaging-Anwendungen auf ihrem persönlichen oder vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Telefon verwenden, um Anrufe zu tätigen und Nachrichten zu senden, mit vollständiger Integration in die UC-Plattform des Unternehmens.

Bis vor Kurzem waren FMC-Optionen noch nicht weit verbreitet. Das ändert sich gerade: Anbieter wie Microsoft (Teams Phone Mobile) und Cisco (Webex Go) bieten jetzt FMC-Dienste an, ebenso wie die Service Provider AT&T (Cisco) und Verizon (Microsoft) in den Vereinigten Staaten. In Europa bietet zum Beispiel Enreach FMC als Teil ihrer UCaaS-Plattform (UC as a Service) an. Für Kunden, die nur telefonieren wollen, hat Verizon One Talk im Angebot, das Mobil-, Softphone- und Desktop-Telefone unterstützt.