Wie generative KI die Zusammenarbeit verbessert

ChatGPT ist ein heißer Techniktrend, und nur wenige Innovationen in irgendeinem Bereich haben in so kurzer Zeit so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Für diejenigen, die 2023 als das "Jahr der KI" betrachten, hat ChatGPT bereits alle notwendigen Beweise geliefert, und wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt.

Doch wie bei anderen neuen Technologien beginnt die Akzeptanz in der Welt der Verbraucher. Viele haben mit ChatGPT experimentiert, während der kommerzielle Einsatz in der Geschäftswelt erst jetzt in Gang kommt. Generative KI für Unternehmen nimmt allmählich Gestalt an, wenn es um Collaboration und Contact Center geht, aber angesichts der kurzen Erfolgsbilanz nur vorsichtig.

Microsoft Teams war ein früher Anwender von ChatGPT, daher ist es wichtig, die Schritte des Unternehmens als Hauptinvestor in OpenAI zu beobachten. Die Anbieter von Unified Communications as a Service (UCaaS) folgen dem Beispiel von Microsoft. Es ist jedoch wichtig, zu wissen, dass ChatGPT nur eine Form der generativen KI ist und dass Innovationen von jedem Anbieter oder Plattformbetreiber kommen können. Die Möglichkeiten sind endlos. Um Ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, was Sie erwarten können, stellen wir Ihnen hier zwei neue Bereiche für generative KI im Bereich der Zusammenarbeit vor.

1. Digitale Assistenten Dieser Anwendungsfall nimmt einige verschiedene Formen an, zum Beispiel einen intelligenten persönlichen Assistenten oder einen virtuellen Sitzungsassistenten. Im Laufe der Zeit werden weitere Varianten hinzukommen, aber die zugrunde liegende Idee ist, wie generative KI Anwendungen verbessern kann, die zur Verwaltung und Automatisierung persönlicher Arbeitsaufgaben entwickelt wurden. Zu einem großen Teil geschieht dies bereits mit Spracherkennung, bei der Arbeitnehmer mit Bots über die Stimme interagieren, um Routineaufgaben zu automatisieren, etwa Kalendereinträge, das Verwalten von Meetings, das Abschreiben von Besprechungsnotizen und das Diktieren von E-Mails. Die KI-Komponente bedeutet, dass diese Assistenten im Laufe der Zeit durch maschinelles Lernen immer mehr über den Arbeitnehmer lernen, so dass die KI in der Lage ist, eine größere Bandbreite an Aufgaben mit höherer Komplexität zu übernehmen. Wenn das Vertrauen wächst, kann jeder Mitarbeiter im Grunde einen persönlichen virtuellen Sekretär haben, so dass mehr Zeit für die Arbeit bleibt, die tiefes Denken, intensive Zusammenarbeit und Kreativität erfordert. Mit einer KI-Grundlage, die diese digitalen Assistenten ermöglicht, kann generative KI einen neuen Wert für die Zusammenarbeit schaffen, der über die Spracherkennung hinausgeht. Die Fähigkeit der KI, Sprachkommunikation akkurat zu handhaben, ist eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau von Vertrauen bei den Endanwendern. Sobald dies der Fall ist, werden sich die Endanwender eher auf Anwendungen wie ChatGPT verlassen können. Diese Anwendungen werden sich von anderen unterscheiden, da sie KI und Suche nicht nur nutzen, um Informationen aus einer Vielzahl von Quellen zu sammeln, sondern auch, um neue Formen von Inhalten zu erzeugen. Die Ausgabeergebnisse müssen vom Endanwender festgelegt werden, und wie bei einem menschlichen Sekretär wird der Bot angewiesen, das zu generieren, was benötigt wird, zum Beispiel E-Mail-Antworten, Zusammenfassungen von Meetings und Berichte. Was über das hinausgeht, was Sie heute mit konversationeller KI machen können, ist die Möglichkeit, jede Ausgabe auf ein bestimmtes Publikum oder sogar eine bestimmte Person zuzuschneiden. Generative KI ist nicht nur in der Lage, diese Art von Inhalten zu erstellen, sondern erkennt bei ausreichender Anleitung auch die Eigenschaften des Lesers gut genug, um eine persönlichere und sympathischere Umgebung zu schaffen. Allerdings kann ChatGPT genauso gut falsch wie richtig liegen, so dass noch Raum für Verbesserungen bleibt, aber im Moment sind die Möglichkeiten klar.