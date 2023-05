Wie ChatGPT beim Netzwerkmanagement helfen kann

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 denken IT-Profis darüber nach, wie sich ChatGPT auf ihre Arbeit auswirkt - oder sie sogar überflüssig macht. Die generative KI-Technologie kann Netzwerkprofis jedoch bei einer Vielzahl komplexer Aufgaben unterstützen und alltägliche Prozesse automatisieren. ChatGPT könnte für Netzwerkteams eher ein Segen als eine Bedrohung sein.

ChatGPT kann bei der Fehlersuche helfen, die Netzwerksegmentierung und das Architekturdesign verbessern und die Netzwerkleistung steigern, so Alberto Roldan, Gründer und Inhaber der Artificial Intelligence and Business Analytics Group. Netzwerkprofis, die in diesen Bereichen nicht bewandert sind, können künstliche Intelligenz (KI) als wertvollen Assistenten nutzen.

Roldan, ein strategischer Berater für KI und unabhängiger Tester von ChatGPT seit dessen Veröffentlichung, sagt, dass er ChatGPT täglich nutzt. Zum Beispiel testet er ChatGPTs Fähigkeiten in den Bereichen KI, Geschichte und Geisteswissenschaften und bewertet seine Schwächen, Herausforderungen und Stärken. Bisher sagt er, dass ihm gefällt, was er sieht.

Die Fähigkeit von ChatGPT, Netzwerkaufgaben zu automatisieren Ein Vorteil von ChatGPT ist, dass es Netzwerkprofis die Möglichkeit bietet, verschiedene Aufgaben und Prozesse zu automatisieren. ChatGPT vereinfacht Aufgaben und kann Code für viele Anfragen zur Automatisierung von Netzwerken fast sofort bereitstellen. Laut Diego Lo Giudice, Vice President und Principal Analyst bei Forrester Research, können Netzwerkprofis ChatGPT anweisen, welchen Prozess sie automatisieren möchten. Der Chatbot sucht im Internet nach dem passenden Code und präsentiert ihn dann in seiner genauen und vollständigen Form. Lo Giudice sagt, dass Netzwerkprofis die Möglichkeit haben, den von ChatGPT bereitgestellten Code zu verwenden oder ihn mit ihrem eigenen zu kombinieren. Durch die Kombination von ChatGPT-generiertem Code mit eigenem kann der bestehende Code erweitert, modifiziert und gepflegt werden. Darüber hinaus können Netzwerkprofis zwischen dem Code, den sie selbst schreiben möchten, und dem, den sie an ChatGPT delegieren möchten, wählen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, während der Arbeit Änderungen vorzunehmen, so Lo Giudice.

Netzwerkabfragen für ChatGPT ChatGPT durchsucht das Internet, um alle verfügbaren Informationen zu einem bestimmten Thema im Bereich Netzwerke zu finden. Dann fasst es die Informationen in einem einzigen Format zusammen und liefert eine detaillierte und dennoch leicht verständliche Analyse mit Anleitungen. Eric Wang, Vizepräsident für KI bei der Bildungssoftwarefirma Turnitin, findet, dass die ChatGPT-Anleitungen leicht zu verstehen sind, weil die Software nach allen Unterlagen zu einem Thema sucht und häufig verwendete Wörter zur Beschreibung des Themas identifiziert. ChatGPT baut dann seine Anweisungen Wort für Wort auf, wobei das am häufigsten verwendete Wort für jede Komponente des Satzes verwendet wird. Im Grunde genommen erstellt ChatGPT die durchschnittlichste Beschreibung, die es kann, meint Wang. Abbildung 1: ChatGPTs Antwort auf eine Anfrage zur Implementierung von QoS, um bestimmten Arten von Netzwerk-Traffic Priorität einzuräumen. Netzwerkprofis können ChatGPT verschiedene Fragen stellen und erhalten detaillierte und vollständige Antworten, meint Roldan. Zu diesen Fragen gehören die folgenden: Wie implementierst du Quality of Service (QoS) in einem Netzwerk, um bestimmte Arten von Datenverkehr, beispielsweise Sprache oder Video, zu priorisieren und sicherzustellen, dass sie eine angemessene Bandbreite erhalten?

Wie entwirfst du eine Netzwerkarchitektur, die Hochverfügbarkeit und Load Balancing über mehrere Data Center oder Cloud-Umgebungen hinweg bewältigen kann?

Wie behebst du ein Netzwerkproblem, das mehrere Schichten des OSI-Modells betrifft, zum Beispiel Probleme mit der DNS-Auflösung, die die Anwendungsleistung beeinträchtigen?

Kannst du das Konzept der Netzwerksegmentierung erklären und wie man es zur Verbesserung der Sicherheit und Leistung in großen Netzwerken einsetzen kann?