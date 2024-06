12 Vorschläge für die Netzwerkautomatisierung

Wenn Netzwerkteams zum ersten Mal mit der Netzwerkautomatisierung beginnen, sollten sie die Aufgaben einfach, risikoarm und schnell implementierbar halten. Das bedeutet, dass die Aufgaben wahrscheinlich keine Änderungen am Netzwerk vornehmen sollten.

Das ideale Einstiegsprojekt unterstützt die für den Betrieb des Netzwerks zuständigen Mitarbeiter, die Ihre Arbeit beurteilen werden. Es empfiehlt sich, das Operations-Team bei der Automatisierung mit ins Boot zu nehmen, denn diese Mitarbeiter werden die Tools nutzen und können Ideen für weitere Projekte liefern. Wenn Sie mehr Erfahrung gesammelt haben, können Sie fortgeschrittenere Automatisierungsaufgaben in Ihrem Netzwerk implementieren.

In diesem Artikel beschreiben wir verschiedene Anwendungsfälle für die Netzwerkautomatisierung, die von der Einstiegs- bis zur fortgeschrittenen Stufe reichen.

Vorschläge für den Einstieg in die Netzwerkautomatisierung

Die folgenden vier Ideen sind einfachere Aufgaben, die Netzwerkteams in Angriff nehmen können, um mit der Automatisierung zu beginnen.

Finden Sie anhand von Namen, IP- oder MAC-Adresse eines Gerätes heraus, wo es mit dem Netzwerk verbunden ist. Das ist eine häufige operative Aufgabe, insbesondere wenn eine Firewall Schadsoftware auf einem Endpunkt meldet und Sie diese aufspüren müssen. Es ist hilfreich, diese Aufgaben in verschiedene einzelne Schritte zu unterteilen. Verwenden Sie als Erstes den Namen des Gerätes, um dessen IP-Adresse zu ermitteln. Dann identifizieren Sie das Subnetz und ordnen die IP-Adresse einer MAC-Adresse zu. Zuletzt suchen Sie den Switch-Port, mit dem das Gerät verbunden ist.

Überprüfen Sie, ob jedes Netzwerkinfrastrukturgerät, Router, Switch, Load Balancer, Firewall und so weiter, ordnungsgemäß mit seinen Nachbarn verbunden ist. Diese Aufgabe erfordert eine kleine Datenbank, verwenden Sie der Einfachheit halber eine Datei, die jedes benachbarte Netzwerkgerät und die Schnittstellen, über die sie miteinander verbunden sind, identifiziert.

Diese Aufgabe findet Stellen, an denen die Verbindung fehlgeschlagen ist, Ausfälle aufgetreten sind oder Verbindungen mit den falschen Schnittstellen hergestellt wurden. Beginnen Sie mit wichtigen Schnittstellen, zum Beispiel EtherChannel-Gruppen, und nehmen Sie dann auch Router-zu-Switch- und Switch-zu-Switch-Verbindungen auf.

Nutzen Sie die Netzwerkautomatisierung für das Konfigurationsmanagement, um Diskrepanzen zwischen Netzwerkkonfigurationen und Ihren Konfigurationsvorlagen zu erkennen. Beginnen Sie mit dem Vergleich einfacher Konfigurationsausschnitte, wie Network Time Protocol (NTP), Simple Network Management Protocol (SNMP) und Admin-Logins. Anschließend können Sie zu komplexeren Konfigurationen wie dem Border Gateway Protocol (BGP) übergehen. Diese Automatisierung sollte nur über Unstimmigkeiten berichten und keine Abhilfemaßnahmen ergreifen.

Automatisieren Sie die Konfiguration der von Ihnen für die Netzwerkvirtualisierung verwendeten Systeme, wie virtuelles LAN ( VLAN ), Virtual Extensible LAN ( VXLAN ) oder MPLS . Sie werden Konfigurationsaktualisierungen anstoßen, also nehmen Sie sich die Zeit, eine Testumgebung zu entwerfen und aufzubauen, in der Sie die Automatisierungsabläufe testen und validieren können.

Identifizieren Sie Geräte, und erfassen Sie Modell- und Seriennummer sowie OS-Versionen. Nutzen Sie Anbieter-APIs und Gerätedetails, um Sicherheitswarnungen und End-of-Life-Informationen zu suchen, Berichte für Geräte, deren Support ausläuft, zu generieren und zu sehen, ob es Wartungsverträge für die Geräte gibt. Der Report zur OS-Version kann Ihnen helfen, die Betriebssysteme im Netzwerk zu standardisieren, was Bugs und Sicherheitsschwachstellen reduziert.

Das Zurücksetzen von Passwörtern ist eine mühsame, aber wichtige Aufgabe. Sie lässt sich optimieren, indem sie überprüfen, ob neue Kennwörter die Passwortstandards Ihrer Organisation erfüllen. Falls Sie können, implementieren Sie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung , validieren Sie Nutzereingaben genau, und speichern Sie Passwörter nur in einem geschützten Identitäts-Repository.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre externen Router ein Peering mit den gewünschten externen Routern durchführen und dass diese die richtigen Routen senden und empfangen. Ziehen Sie dann in Erwägung, die Aufgabe auf die Abfrage von Looking-Glass-Seiten auszudehnen, um zu überprüfen, ob Ihr Netzpräfix korrekt im Internet bekannt gemacht wird.

Fortgeschrittene Ideen zur Netzautomatisierung

Vielleicht möchten Sie komplexere Automatisierungsaufgaben übernehmen, um anspruchsvolle Gerätekonfigurationen zu aktualisieren und sich wiederholende Fehler zu reduzieren. Nachfolgend finden Sie vier fortgeschrittene Ideen, die Sie in Ihrem Netzwerk implementieren können.

1. Migration der Firewall-Regeln

Wenn Sie den Firewall-Anbieter wechseln, können Sie den damit verbundenen Prozess vereinfachen. Dazu erstellen Sie Automatisierungsaufgaben, die die Firewall-Regeln vom Format des einen Anbieters in das des anderen konvertieren. Das ist eine Gelegenheit, um die Regelsätze noch einmal unter die Lupe zu nehmen und veraltete Regeln zu identifizieren, die entfernt werden können.

Diese Aufgabe sollte die Position der IP-Adressen in den Regeln ermitteln und überprüfen, ob diese sich auf die Firewall-Konfiguration anwenden lassen, die konvertiert wird. Sie dürften überrascht sein, wie viele Regeln Sie tilgen können, weil sie überholt sind.

2. Automatisieren von Updates der Zugriffskontrolllisten

Zugriffskontrolllisten (ACL), das heißt Firewall-Regeln, können schwierig zu warten sein. Die IT-Teams vergessen häufig, warum Regeln einmal eingerichtet wurden, und niemand will eine Regel entfernen, aus Angst, dass danach etwas nicht mehr funktioniert. Dieses Automatisierungsprojekt erstellt eine Datenbank, in der die ACL-Policy-Definitionen – also warum eine Policy existiert und die Kriterien, um sie zu ändern oder zu löschen – und die ACL-Regeln gespeichert werden. Wenn eine Policy geändert oder gelöscht wird, können die übrig gebliebenen ACL-Regeln aktualisiert oder entfernt werden.

3. Bereitstellung von Data Center Pods

Mit ein paar Parametern können Sie die Konfigurationen für das gesamte Networking-Equipment in einem Data Center Pod erstellen und installieren.

4. Source-of-Truth-getriebene Automation

Dies ist die ultimative Automatisierungsaufgabe, bei der eine SSOT-Datenbank (Single Source of Truth) genutzt wird, um die Netzwerkautomation voranzutreiben. Die Source of Truth legt den Inhalt der Netzwerkkonfiguration fest und ist die Idee hinter Intent-based Networking (IBN).