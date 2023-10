So nutzen Sie NAPALM für ein effizientes Netzwerkmanagement

Moderne Netzwerke sind eine komplexe Mischung aus Routern, Switches und Access Points, oft von verschiedenen Anbietern, die jeweils ihr eigenes Betriebssystem und ihre spezifischen Funktionen haben. Für Netzwerktechniker kann es schwierig sein, mit diesen Geräten separat zu interagieren, wenn die Netzwerke größer werden.

Eine Möglichkeit, diese Komplexität zu bewältigen, ist die Verwendung von NAPALM (Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support). NAPALM ist Open Source und eine Python-Bibliothek. Sie stellt Netzwerkadministratoren eine Reihe von Funktionen zur Verfügung, mit denen sie mit Netzwerkgeräten interagieren können. NAPALM verwendet eine Unified API, das heißt, eine API vereint andere APIs von verschiedenen Herstellern.

NAPALM bietet umfangreiche Funktionen zur Automatisierung von Netzwerkaufgaben, zum Beispiel die folgenden:

Die Bibliothek bietet eine Abstraktionsschicht, die die Konfiguration von Geräten verschiedener Hersteller unabhängig von ihren Befehlen und Syntaxen erleichtert. Ihre Herstellerneutralität erleichtert Netzwerktechnikern das Netzwerkmanagement, und sie verfügt über eine einfache Python-Syntax sowie eine umfassende Dokumentation.

Unternehmen mit Multivendor-Umgebungen bevorzugen oft den Einsatz der NAPALM-Bibliothek. Zu den Vorteilen von NAPALM gehören:

Als Zweites installieren Sie die Bibliothek in der virtuellen Umgebung mit dem Befehl pip install napalm .

Erstellen Sie zunächst eine virtuelle Python-Umgebung, in diesem Beispiel NAPALM_DEMO genannt.

In der Branche gibt es viele Python Bindings für Netzwerkgeräte , darunter die folgenden:

Mit Python Bindings kann Python-Code mit Code interagieren, der in anderen Sprachen geschrieben wurde. Dank Python Bindings können Netzwerkingenieure auf einfache und leistungsstarke Weise Skripte zur Automatisierung schreiben und mit Netzwerkgeräten interagieren, wobei sie die Stärken verschiedener Sprachen nutzen können. Durch die Verwendung der Binding-Sprache können Techniker komplexe Aufgaben erledigen, die normalerweise zeitaufwendig und fehleranfällig sind.

Napalm-Integration mit Ansible

Napalm lässt sich mit gängigen Frameworks wie Nornir, Ansible und Nautobot integrieren.

Für die Ansible-Integration enthält das Plug-in napalm-ansible Module, die NAPALM verwenden, um Daten abzurufen oder Konfigurationen auf Netzwerkgeräten zu ändern.

Gängige Ansible-Module sind die folgenden:

napalm_get_facts: Dieses Modul sammelt Fakten von einem Netzwerkgerät unter Verwendung des Python-Moduls NAPALM.

napalm_install_config: Dieses Modul nimmt eine Dateikonfiguration und lädt sie in ein Gerät, auf dem ein beliebiges von NAPALM unterstütztes Betriebssystem läuft.

napalm_validate: Dieses Modul führt eine Validierung der Bereitstellung über NAPALM durch.

Das Modul napalm_get_facts

Der folgende Codeschnipsel zeigt, wie man mit dem Modul napalm_get_facts Fakten von einem Netzwerkgerät sammelt:

- name: get facts from device

napalm_get_facts:

hostname: '{{ inventory_hostname }}'

username: '{{ user }}'

dev_os: '{{ os }}'

password: '{{ passwd }}'

filter: ['facts']

register: result

Das Modul napalm_install_config

Der nächste Ausschnitt zeigt, wie man mit dem Modul napalm_install_config eine Konfiguration auf einem Netzwerkgerät installiert:

- name: Install Config using Provider

napalm_install_config:

provider: "{{ ios_provider }}"

config_file: '../compiled/{{ inventory_hostname }}/running.conf'

commit_changes: '{{ commit_changes }}'

replace_config: '{{ replace_config }}'

get_diffs: True

diff_file: '../compiled/{{ inventory_hostname }}/diff'

Das Modul napalm_validate

Der letzte Ausschnitt veranschaulicht, wie der Zustand eines Netzwerkgeräts mit Hilfe des Moduls napalm_validate anhand einer vordefinierten Validierungsdatei überprüft werden kann.

- name: GET VALIDATION REPORT

napalm_validate:

username: "{{ un }}"

password: "{{ pwd }}"

hostname: "{{ inventory_hostname }}"

dev_os: "{{ dev_os }}"

validation_file: validate.yml

Das NAPALM Ansible-Plug-in ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Netzwerkadministratoren die Verwaltung von Netzwerkgeräten automatisieren können. Es ist einfach zu bedienen und bietet eine API, die das Schreiben von Ansible Playbooks erleichtert.

Dank der Erweiterbarkeit des Plug-ins können Netzwerkingenieure und Entwickler es um neue Funktionen ergänzen. Zum Beispiel ist es möglich, benutzerdefinierte Module zu schreiben, um die Anforderungen für verschiedene Herausforderungen im Netzwerkmanagement zu erfüllen.