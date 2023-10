Tipps für die Netzwerkautomatisierung mit Python

Unternehmensnetzwerke sind eine entscheidende Komponente der digitalen Wirtschaft und müssen sich ständig an die sich verändernden Anforderungen anpassen. Die meisten Netzwerkänderungen werden jedoch immer noch manuell vorgenommen, was zu einem Anstieg der Opex-Ausgaben für die Fehlersuche und Modifizierung führt. Die Folge sind eine suboptimale Netzwerkleistung, häufige Ausfälle und eine Rufschädigung des Unternehmens.

Netzwerktechniker können Automatisierungs- und Optimierungstechniken einsetzen, um sich weniger auf manuelle Eingaben zu verlassen und sicherzustellen, dass ihre Netzwerke ordnungsgemäß und mit weniger Fehlern funktionieren. Python ist eine der beliebtesten Sprachen für die Implementierung von Programmierung und Automatisierung in großem Maßstab. Netzwerkteams können damit einfache Skripte schreiben, die Aufgaben wie Netzwerkerkennung, Gerätekonfiguration und Fehlerbehebung automatisieren.

Schlecht konzipierte Automatisierungsprojekte können den Netzwerktechnikern jedoch schlaflose Nächte bereiten. Um diese Herausforderungen zu vermeiden, können IT-Teams das Netzwerk und die damit verbundenen Projekte optimieren, indem sie die Endziele identifizieren, die Schwächen des Netzwerks verstehen, die richtigen Tools auswählen und das Netzwerk kontinuierlich überwachen.

In diesem Artikel besprechen wir bewährte Verfahren und hilfreiche Strategien, die Netzwerktechniker bei der Verwendung von Python in Netzwerkautomatisierungsprojekten befolgen können.

Python ist sowohl eine OOP-Sprache als auch eine funktionale Programmiersprache. Das Python-Snippet in Abbildung 1 zeigt OOP in Aktion, da es zwei Router- und Switch-Klassen definiert und beschreibt.

Sowohl die Fehler- als auch die Ausnahmebehandlung sind entscheidend für die Netzwerkautomatisierung in Test- und Produktionsumgebungen. Sie können auch dazu beitragen, Netzwerkausfälle und Datenverluste in Skripten zu verhindern.

6. Versionskontrolle und Codeverwaltung

Andere DevOps-Prinzipien und -Tools können Netzwerkingenieuren bei der Bewältigung von Automatisierungsprojekten helfen – oft als NetDevOps bezeichnet. Zu diesen Tools gehören unter anderem Git, GitLab, Bitbucket, CI/CD-Pipelines und Versionskontrollsysteme (VCS).

Unternehmen haben häufig Mitarbeiter, die an verschiedenen Standorten arbeiten. Versionskontrolle ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Netzwerktechnikern und Entwicklern bei der gemeinsamen Arbeit an Skripten. So können Teams beispielsweise Git, ein gängiges VCS, verwenden, um Code an ein zentrales Repository wie GitHub zu senden.

Code-Repositorys und beschreibende Commit-Nachrichten helfen dabei, Codeänderungen nachzuverfolgen, die Qualität zu verbessern und das Feedback des Teams zu unterstützen. Sie helfen auch bei der Dokumentation des Codes.

Um die Versionskontrolle in Python-Automatisierungsprojekten optimal zu nutzen, sollten Sie die folgenden Best Practices anwenden: