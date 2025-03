Linux-Firewall im Griff: Netfilter, CSF und UFW richtig nutzen

Für die Verwaltung der Firewall auf Linux-Systemen werden häufig iptables und dessen Nachfolger nftables verwendet. Die Administration kann im Terminal oder mit zusätzlichen Tools erfolgen.

Netfilter ist die zentrale Firewall-Architektur in Linux, die den Netzwerkverkehr über verschiedene Regelsätze filtert. Lange Zeit war iptables das Standard-Frontend für Netfilter, wobei der Schwerpunkt auf der Definition von Regeln für Paketfilterung, NAT und andere Netzwerkfunktionen lag. Mit der Einführung von nftables wurde ein moderneres und flexibleres System geschaffen, das iptables langfristig ablösen soll. Dabei bietet nftables eine vereinfachte Syntax, effizientere Verarbeitung und ein einheitliches Regelmanagement für IPv4, IPv6, ARP und Bridging. Beide Systeme nutzen Netfilter als zugrundeliegende Engine, wobei nftables die bisherige fragmentierte Struktur der iptables-Tabellen durch eine einheitlichere und leistungsfähigere Architektur ersetzt.

Bei nftables erfolgt die Anzeige der Regeln über nft list ruleset, was die gesamte Konfiguration ausgibt. Ein gezielter Test einer DROP-Regel für ICMP -Pakete kann durch das Hinzufügen der Regel nft add rule ip filter input icmp type echo-request drop erfolgen. Anschließend lässt sich mit ping -c 4 10.0.0.1 prüfen, ob der Ping noch durchgeht. Falls nicht, wurde die Regel korrekt angewendet. Zur Echtzeit -Überwachung helfen Befehle wie nft monitor trace, um zu verfolgen, welche Pakete durch die Firewall-Regeln verarbeitet oder verworfen werden.

Mit iptables zeigt der Befehl iptables -L -v -n die aktiven Regeln an, wobei die Parameter für detaillierte Informationen sorgen: -L listet die Regeln, -v zeigt Paket- und Byte-Zähler, -n verhindert DNS -Auflösungen. Um eine spezifische Regel zu testen, kann ein Ping-Befehl genutzt werden, zum Beispiel ping -c 4 10.0.0.1, während parallel mit watch -n1 iptables -L -v -n überprüft wird, ob die Regel Pakete blockiert oder durchlässt.

Im Fokus stehen hier auch die Dienste, die in einer Zone definiert sind und für welche die Regeln in der Zone gelten. Auch die Ports in der Zone und deren Regel sind wichtig für die Verwaltung und Überwachung. Die Anzeige dieser Informationen erfolgt mit:

Ein weiteres, wichtiges Tool in diesem Bereich ist ConfigServer Security and Firewall (CSF). Damit können Admins auf Linux-Servern eine Stateful-Packet-Inspection-Firewall (SPI) integrieren. Diese verfolgt aktiv die Zustände von Netzwerkverbindungen und analysiert jedes Datenpaket im Kontext der bestehenden Kommunikation. Anders als eine statische Firewall, die Pakete isoliert betrachtet, erlaubt oder blockiert die SPI-Firewall Pakete abhängig davon, ob sie Teil einer legitimen Verbindung sind. Das Open-Source-Tool CSF nutzt SPI als Kernfunktion, um eingehende und ausgehende Verbindungen dynamisch zu überwachen und Angriffsversuche abzuwehren. CSF wertet die Herkunft, Zieladresse und Protokollzustände aus, erkennt verdächtige Muster und blockiert automatisch Angriffe, bevor schädliche Pakete ins Netzwerk gelangen. Dadurch verbessert sich die Gesamtsicherheit eines Servers erheblich. die Installation von CSF erfolgt mit:

Uncomplicated Firewall (UFW) als Alternative zu iptables und Firewalld

Die Uncomplicated Firewall (UFW) ist eine vereinfachte Firewall-Verwaltung für Linux, die auf iptables basiert und eine nutzerfreundliche Konfiguration über einfache Befehle ermöglicht. Während iptables eine detaillierte Regelverwaltung bietet und nftables als dessen moderner Nachfolger eine effizientere Architektur nutzt, stellt UFW eine leicht bedienbare Alternative dar, die besonders für Administratoren geeignet ist, die ohne komplexe Regelwerke arbeiten möchten. Im Vergleich zu Firewalld, das mit Zonen arbeitet und dynamische Regelanpassungen erlaubt, konzentriert sich UFW auf eine einfache Verwaltung durch Basisbefehle. Regeln lassen sich mit ufw allow 22/tcp für SSH-Zugriff oder ufw deny 80/tcp für die Blockierung von HTTP-Traffic setzen. Der Status wird mit ufw status verbose geprüft. UFW kann auf Systemen wie Ubuntu als Standard-Firewall genutzt werden und ergänzt sich mit anderen Firewall-Frameworks, sofern iptables-basierte Regeln bevorzugt werden.

Im Terminal lässt sich der Status der lokalen Linux-Firewall mit dem folgenden Befehl überprüfen:

sudo ufw status

Wenn die Firewall nicht aktiv ist, kann sie mit dem folgenden Befehl schnell und einfach für das System aktiviert werden:

sudo ufw enable

Deaktivieren lässt sich die Firewall mit

sudo ufw disable

UFW nutzt die Dienste, die in etc/services zu finden sind. Die bekannten Anwendungen lassen mit dem folgenden Befehl anzeigen:

ufw app list

Für genauere Informationen lassen sich auch die Details eines Profils anzeigen:

ufw app info OpenSSH

Natürlich können für die Erstellung von Regeln auch direkt die Ports verwendet werden, zum Beispiel mit:

ufw allow 22/tcp

Abbildung 3: UFW ist eine alternative Möglichkeit, die Netfilter-Firewall auf Linux zu steuern

Das Firewall-Protokoll lässt sich entweder über den Menüpunkt Protokoll in Gufw (Installation mit sudo apt install gufw) oder direkt in der Datei /var/log/ufw.log einsehen. Die Protokollierung wird mit ufw logging on aktiviert und mit ufw logging off wieder deaktiviert. Änderungen an der Protokollierung erfordern eine zuvor deaktivierte Firewall, was mit ufw disable erfolgen kann. Nach der Anpassung lässt sich die Firewall mit ufw enable erneut aktivieren.