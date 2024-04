Rocky Linux oder AlmaLinux: Was ist besser?

Red Hats Ersatz von CentOS durch CentOS Stream hat Unternehmen, die auf Linux als Serverbetriebssystem angewiesen sind, verärgert.

CentOS Stream ist ein Rolling-Release-Betriebssystem, was bedeutet, dass es vom Standpunkt der Zuverlässigkeit nicht ideal ist, da es keinen festen Zeitplan für die Veröffentlichung von Updates hat. Kurz nachdem Red Hat die Einstellung von CentOS verkündet hatte, wurden jedoch zwei ähnliche Distributionen angekündigt: Rocky Linux und AlmaLinux. Diese beiden Distributionen sind unter den CentOS-Benutzern sehr beliebt geworden.

Rocky Linux und AlmaLinux haben ähnliche Anwendungsfälle und unterstützen die gleichen Architekturen. Rocky Linux ist jedoch eine 1-zu-1-Binärdatei für RHEL, während AlmaLinux eine mit RHEL kompatible binäre Anwendungsschnittstelle ist. Beide Distributionen unterscheiden sich auch in der Finanzierung. Vergleichen Sie diese neueren Distributionen, um zu entscheiden, welches Betriebssystem für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist.

Die Hauptunterschiede zwischen Rocky Linux und AlmaLinux

Die Unterschiede zwischen Rocky Linux und AlmaLinux sind nicht leicht auszumachen, was darauf zurückzuführen ist, dass beide Distributionen auf RHEL basieren.

Ein Unterschied ist im Bereich der Sicherheit zu finden. Obwohl beide Secure Boot, SELinux und viele ähnliche fortschrittliche Funktionen von RHEL enthalten, konzentriert sich AlmaLinux zusätzlich auf den Center for Internet Security Benchmark.

Darüber hinaus ist die Finanzierung bei beiden Distributionen unterschiedlich und könnte für ein Unternehmen den Ausschlag geben, sich für die eine oder die andere zu entscheiden.

AlmaLinux wird von einer gemeinnützigen Organisation betrieben. CloudLinux und andere Sponsoren wie WebPros und Black Host gewähren AlmaLinux eine jährliche Unterstützung in Höhe von 1 Million US-Dollar, um zu garantieren, dass die Distribution fortbesteht und immer kostenlos ist. CloudLinux gibt es bereits seit 2009. Dieser feste Betrag pro Jahr und die Langlebigkeit von CloudLinux garantieren den Nutzern, dass AlmaLinux immer über finanzielle Mittel für Updates verfügen wird.

Rocky Linux wird von der Gemeinschaft getragen. Im Jahr 2022 spendete Ctrl IQ (CIQ), der Gründungssponsor und Dienstleister von Rocky Linux, 26 Millionen US-Dollar an die Distribution. Das ist eine einmalige Zuwendung an Rocky Linux, was bedeutet, dass in Zukunft weitere Mittel benötigt werden. CIQ wurde im Jahr 2020 gegründet. Rocky-Linux-Interessenten könnten von der Distribution abgeschreckt werden, wenn sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass ein neueres Unternehmen Rocky Linux sponsert.

Das soll jedoch nicht heißen, dass Rocky Linux abgelehnt wird. CIQ ist zwar ein Newcomer, aber es ist schnell gewachsen und hat einen hervorragenden Ruf in der Welt der Technologie. Kurtzer hat durch CentOS eine große Fangemeinde, so dass die Rocky Linux-Gemeinde weiter wachsen dürfte. Mit Kurtzers Engagement für die Verbesserung dessen, was er mit CentOS erreicht hat, können die Benutzer sicher sein, dass er sich für die Gemeinschaft einsetzt.