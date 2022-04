Red Hat: Die Geschichte des Open-Source-Unternehmens

Es gab eine Zeit, da war das Red Hat-Ökosystem auf eine einzige Plattform ausgerichtet: Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Diese Zeiten sind vorbei.

Während das Linux-Betriebssystem nach wie vor eine Säule des Red-Hat-Portfolios ist, hat das Unternehmen seine Angebotspalette durch Übernahmen und Neuentwicklungen durch einet Vielzahl anderer Produkte und Dienstleistungen erweitert. Gleichzeitig haben sich wichtige Facetten der Beziehung zwischen Red Hat, Linux und Open Source in bedeutender Weise verändert.

Untersuchen wir den Zustand des Red Hat-Ökosystems in den 2020er Jahren und seine Beziehung zum größeren Softwaremarkt. Wir werden uns die wichtigsten Produkte und Dienste ansehen, die Red Hat anbietet – und wie diese Dienste mit Tools und Software von Drittanbietern interagieren, zum Beispiel mit Linux-Distributionen, die auf RHEL basieren.

Eine kurze Geschichte von Red Hat

Die Geschichte von Red Hat beginnt im Jahr 1994, als Marc Ewing Red Hat Linux ins Leben rief. Ursprünglich war Red Hat Linux nur eine Open-Source-Softwareplattform. Erst im folgenden Jahr gründete Marc Ewing Red Hat, um die Distribution zu verkaufen und zu unterstützen.

Red Hat wuchs in den späteren 1990er Jahren schnell und ging 1999 an die Börse. Im selben Jahr erwarb es Cygnus Solutions, einen großen Anbieter von Supportleistungen für freie und Open-Source-Software. In den folgenden 20 Jahren erwarb Red Hat mehrere weitere Open-Source-Unternehmen, darunter JBoss, Ansible und CoreOS. 2019 wurde Red Hat von IBM für 34 Milliarden US-Dollar übernommen.

Von Anfang an beruhte das Geschäft von Red Hat auf zwei Säulen: der Entwicklung einer Linux-Distribution und den zugehörigen Service- und Support-Leistungen.