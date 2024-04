Mit tcpdump Netzwerk-Traffic erfassen und analysieren

Protokollanalysatoren, auch Paket-Sniffer oder Packet Sniffer genannt, erfassen Netzwerkdaten, die von Administratoren angezeigt oder anderweitig genutzt werden können. Zu den erfassten Daten (sogenannten Captures) gehören Inhalte der Transportschicht sowie Informationen von Anwendungsschicht und Headern, zum Beispiel physische und logische Adressen. Für Netzwerkadministratoren sind diese Informationen im Allgemeinen nützlicher als der eigentliche Daten-Payload.

Im Folgenden finden Sie drei Hauptgründe für Paket-Captures:

Tcpdump ist ein gängiges Open Source Tool für Linux, das zur Analyse von Paketen verwendet wird. Es ist schnell, einfach und schlank. Wireshark ist ein ähnliches Tool, das oft in Verbindung mit tcpdump zum Einsatz kommt. Dieser Artikel beschreibt, wie sich mit tcpdump Pakete erfassen und anzeigen lassen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie tcpdump-Captures in Wireshark anzeigen können.

Das Utility tcpdump läuft auf der Linux-Kommandozeile. Tcpdump ist eine einfache Anwendung, die gut auf Linux-Servern ohne Linux-basierte Netzwerkgeräte und ohne grafische Benutzeroberfläche (GUI ) sowie mit verschiedenen IoT -Knoten funktioniert. Diese Eigenschaften verschaffen tcpdump einen Vorteil gegenüber leistungsfähigeren GUI-basierten Analyseprogrammen wie Wireshark. Darüber hinaus ist tcpdump skriptfähig , so dass es geplante Captures ermöglicht.

Sollten bei der Installation Schwierigkeiten auftreten, liegt das möglicherweise an fehlenden Rechten, die sie mit sudo erlangen.

Wie Sie tcpdump verwenden

Tcpdump bietet viele Optionen und Anpassungsmöglichkeiten, die Sie dabei unterstützen können, das gewünschte Ziel zu erreichen. Erklärungen und Beispiele finden Sie auf der Manpage.

1. Capture starten

Um tcpdump aufzurufen, geben Sie folgenden Befehl in das Linux-Terminal ein:

tcpdump

Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise sudo-Rechte benötigen.

Tcpdump zeigt erfasste Pakete in Echtzeit an. Das ist nützlich, wenn Sie wissen, wonach Sie suchen müssen und wenn es auf der Schnittstelle nicht allzu viel Traffic gibt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Sie von einer Fülle an Informationen erschlagen werden, die nicht mehr auf eine Bildschirmseite passen.

Abbildung 1: So sieht ein Echtzeit-Capture mit tcpdump aus.

Unterbrechen Sie in diesem Fall das Capture mit Strg+c.

Sie benötigen eine Möglichkeit, um nur die Informationen anzuzeigen, die für Ihre Aufgabe erforderlich sind. In den nächsten Abschnitten zeigen wir Optionen, wie Sie tcpdump entsprechend anpassen können.

2. Schnittstelle auswählen

Eine Methode, das Capture zu begrenzen, besteht darin, die lokale Netzwerkschnittstelle anzugeben, auf der der Analysator Pakete erfasst. So sind etwa Captures an der kabelgebundenen und drahtlosen Schnittstelle eines Laptops möglich. Noch mehr Schnittstellen können sich auf Netzwerkservern mit mehreren Netzwerkkarten oder Routern befinden, die mit mehreren Subnetzen verbunden sind.

Verwenden Sie die Option -i, um die Schnittstelle auszuwählen. Um die verfügbaren Schnittstellen anzuzeigen, geben Sie tcpdump -D ein.

Abbildung 2: Mit der Option -D lassen sich die verfügbaren Schnittstellen anzeigen.

Nachdem Sie die gewünschte Schnittstelle identifiziert haben, geben Sie deren Namen nach der Option -i an:

tcpdump -i eth0

Mit diesem Filter können Sie verhindern, dass die Capture-Ergebnisse eine zu große Menge an Daten enthalten. Möglicherweise möchten Sie die Informationen aber noch weiter filtern.

3. Host-Informationen auswählen

Sie wissen wahrscheinlich, wonach Sie beim Troubleshooting oder bei Penetrationstests suchen müssen. Vermutlich kennen Sie auch die Quelle oder das Ziel der benötigten Pakete. Geben Sie mit den Flags in der folgenden Tabelle die Quell- beziehungsweise Ziel-IP-Adresse an, auf die tcpdump achten soll.

Flag Bedeutung host Alle Pakete mit diesem Host im Quell- oder Zielfeld. src Alle Pakete mit diesem Host im Quellfeld. dst Alle Pakete mit diesem Host im Zielfeld. src and dst Alle Pakete mit diesem Host sowohl im Quell- als auch im Zielfeld. src or dst Alle Pakete mit diesem Host entweder im Quell- oder Zielfeld.

Um Pakete von einem bestimmten Host zu erfassen, setzen Sie den folgenden Befehl ab:

tcpdump -i eth0 host 10.1.1.42

Wenn Sie nur den Traffic erfassen möchten, der von der IP-Adresse 10.1.1.42 stammt, geben Sie folgendes Kommando ein:

tcpdump -i eth0 src host 10.1.1.42

Sie können mit den Operatoren and beziehungsweise or komplexere Parameter für das Capture festlegen.

4. Nach Portnummer filtern

Möglicherweise sind Sie mehr an einer bestimmten Art von Traffic interessiert als an den beteiligten Hosts. Verwenden Sie in diesem Fall einen auf Portnummern basierenden Filter. Für SMTP-Traffic (Simple Mail Transfer Protocol) geben Sie den folgenden Befehl ein:

tcpdump -i eth0 dst port 25

Wenn Sie ungesicherten Web-Traffic aufspüren wollen, nutzen Sie das folgende Kommando:

tcpdump -i eth0 dst port 80

5. Capture in eine Datei schreiben

Ein Nachteil der oben genannten Beispiele besteht darin, dass tcpdump alle Ergebnisse auf dem Bildschirm ausgibt. Die Informationen laufen dann meist zu schnell durch, um sie zu analysieren oder Muster zu erkennen. In der Regel ist es deshalb besser, die Capture-Ergebnisse stattdessen in eine Datei zu schreiben.

Das gelingt mit der Option -w, gefolgt von einem Dateinamen.

tcpdump -i eth0 -w capture.pcap

Achten Sie hierbei auf die Dateiendung .pcap. Die Capture-Ergebnisse lassen sich nicht als Textdatei nutzen. Darüber hinaus kann Wireshark die tcpdump-Datei öffnen, wenn sie die Endung .pcap trägt.