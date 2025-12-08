Kostenloses E-Handbook: So behalten Sie die Datenhoheit

Die digitale Souveränität entwickelt sich für Unternehmen zunehmend zu einem Kernaspekt ihrer IT-Strategie. Steigende Cyberrisiken, geopolitische Unsicherheiten sowie strengere regulatorische Vorgaben führen dazu, dass Organisationen ihre Datenstrukturen, Abhängigkeiten und Cloud-Nutzungsmodelle kritisch hinterfragen. Vor allem Fragen nach Datenlokalisierung, Zugriffskontrolle und technischer Unabhängigkeit gewinnen an Bedeutung.

Viele Firmen haben in den vergangenen Jahren große Teile ihrer Workloads in die Public Cloud verlagert. Doch die aktuelle Bedrohungslage und gesetzliche Anforderungen machen deutlich, dass ein rein externes Betriebsmodell nicht für alle Szenarien geeignet ist. Digitale Souveränität erfordert eine klare Strategie, die den Zustand der eigenen Datenlandschaft berücksichtigt, Risiken bewertet und technologische wie organisatorische Maßnahmen sauber verzahnt.

Dabei geht es nicht nur um die Wahl des richtigen Cloud- oder Infrastrukturmodells, sondern auch um Data Governance, Transparenz und Kontrolle. Europäische Cloud-Angebote, souveräne Betriebsmodelle der Hyperscaler sowie lokale Speicher- und Sicherheitslösungen bieten unterschiedliche Ansätze, die sorgfältig bewertet werden müssen. Ziel ist eine Architektur, die Resilienz, Compliance und betriebliche Handlungsfähigkeit gleichermaßen unterstützt.

Unser kostenloses E-Handbook beleuchtet die wichtigsten Aspekte, erläutert verfügbare Lösungsansätze und zeigt, wie Unternehmen eine nachhaltige Strategie entwickeln. Es erklärt, wie Cloud-Dienste souverän betrieben werden können, welche europäischen Alternativen existieren, worauf beim Thema Datenhoheit zu achten ist und wie lokale Speicher- sowie Sicherheitskonzepte zu mehr Unabhängigkeit beitragen.

Abbildung 1: Datenhoheit wird zum wichtigen Geschäftsfaktor und Wettbewerbskriterium, ist aber nicht in einem einzigen Schritt zu erreichen.

Diese Empfehlungen helfen IT-Verantwortlichen dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen und digitale Souveränität nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch erfolgreich umzusetzen.

Das kostenlose E-Handbook im PDF-Format können Sie hier herunterladen.