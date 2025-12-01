Was die SAP EU AI Cloud für die digitale Souveränität bringt

SAP hat im November 2025 mit der EU AI Cloud ein Angebot vorgestellt, das europäische Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beim Einsatz von Cloud- und KI-Technologien unterstützen soll, ohne die Kontrolle über Daten oder operative Prozesse abzugeben.

Die Lösung fasst mehrere bestehende Initiativen des Unternehmens zu einem Full-Stack-Ansatz zusammen, der unterschiedliche Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Souveränität abdeckt.

Full-Stack-Ansatz für regulierte Anforderungen Die SAP EU AI Cloud bietet mehrere Betriebsmodelle: von SAP-eigenen Rechenzentren in Europa über vertrauenswürdige europäische Partner bis hin zu vollständig verwalteten On-Premises-Installationen im Rechenzentrum des Kunden. Ziel ist es, Organisationen ein flexibel skalierbares Infrastruktur- und KI-Angebot bereitzustellen, das regulatorischen Rahmenbedingungen – unter anderem EU AI Act und DSGVO – entspricht. Datenhaltung ausschließlich in der EU und Betrieb auf einer einheitlichen technischen Plattform sollen diese Anforderungen sicherstellen. Dieser Ansatz wird häufig unter dem Begriff digitale Souveränität zusammengefasst.

Digitale Souveränität: Konzept und Umsetzung in Europa Digitale Souveränität beschreibt die Fähigkeit von Staaten, Unternehmen und Bürgern, digitale Technologien selbstbestimmt zu nutzen, zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dazu gehören insbesondere die Kontrolle über Datenflüsse, Transparenz in technologischen Abhängigkeiten sowie die Möglichkeit, kritische digitale Infrastruktur unabhängig von externen Anbietern oder außereuropäischen Rechtsordnungen zu betreiben. Die Länder der EU versuchen dieses Konzept durch mehrere Maßnahmen zu realisieren: Aufbau eigener Cloud- und Rechenzentrumsinfrastrukturen, klare regulatorische Vorgaben wie DSGVO oder EU AI Act, Förderung europäischer KI- und Cloud-Anbieter sowie Initiativen wie Gaia-X oder IPCEI-Projekte (Important Project of Common European Interest). Ziel ist es, Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, gleichzeitig aber Datenschutz, Sicherheit und Kontrolle über kritische digitale Systeme zu gewährleisten.

Integration souveräner KI-Fähigkeiten durch Cohere Ein wesentlicher Bestandteil der SAP EU AI Cloud ist die Zusammenarbeit mit dem KI-Unternehmen Cohere. Mit Cohere North integriert SAP agentenbasierte und multimodale KI-Funktionen in die SAP Business Technology Platform (BTP). Die Lösung richtet sich an Organisationen mit hohen Anforderungen an Datenhoheit. Kunden können produktionsreife KI-Modelle direkt in bestehende Geschäftsprozesse einbinden, während Datenverarbeitung und -speicherung innerhalb der EU bleiben. Ziel ist es, KI-Funktionen ohne Abhängigkeit von US-Hyperscalern bereitzustellen. Die EU AI Cloud ist als offenes Ökosystem ausgelegt. Über SAP BTP können Kunden auf KI-Modelle von Partnern wie Cohere, Mistral AI oder OpenAI zugreifen und diese als SaaS-, PaaS- oder IaaS-Angebot nutzen. Die Bereitstellung erfolgt je nach Bedarf über SAP-eigene Infrastruktur oder europäische Cloud-Partner. Dies soll eine breite Auswahl moderner KI-Funktionalitäten ermöglichen, ohne dabei Anforderungen an Sicherheit oder Compliance zu vernachlässigen.

Bereitstellungsmodelle für unterschiedliche Sicherheitsniveaus SAP adressiert verschiedene Anforderungen über mehrere Betriebsoptionen: SAP Sovereign Cloud auf SAP Cloud Infrastructure (EU): Dies ist IaaS-Angebot auf Open-Source-Basis, mit Datenhaltung ausschließlich in der EU.

Dies ist IaaS-Angebot auf Open-Source-Basis, mit Datenhaltung ausschließlich in der EU. SAP Sovereign Cloud On-Site: Hierunter verbirgt sich ein vollständig verwaltetes Infrastrukturangebot im Rechenzentrum des Kunden mit maximaler Souveränität.

Hierunter verbirgt sich ein vollständig verwaltetes Infrastrukturangebot im Rechenzentrum des Kunden mit maximaler Souveränität. Ausgewählte Hyperscaler: Dieses Angebot richtet sich an Kunden, die auf globale Anbieter setzen, ergänzt durch Souveränitätsfunktionen.

Dieses Angebot richtet sich an Kunden, die auf globale Anbieter setzen, ergänzt durch Souveränitätsfunktionen. Delos Cloud: Die Lösung ist speziell auf die Anforderungen des deutschen öffentlichen Sektors ausgerichtet.