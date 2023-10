Rechenzentrumsbetreiber wollen Datensouveränität

Ein Blick in den Rechenzentren Report 2021 des Dienstleisters Statista könnte bei Rechenzentrumsbetreibern Freude aufkommen lassen: Für den weltweiten Rechenzentrumsumsatz, der sich im Jahr 2020 auf 298 Milliarden US-Dollar belief, wird erwartet, dass er weiterhin mit einer hohen Rate wachsen und bis 2026 auf 394 Milliarden US-Dollar steigen wird. 60 Prozent des globalen Umsatzes entfallen dabei auf die Netzwerkinfrastruktur, gefolgt von Servern mit 26 Prozent (78 Milliarden US-Dollar) und Speichertechnik mit 14 Prozent (41 Milliarden US-Dollar).

Welche Auswirkungen die US-Sanktionen bei Chipproduktion und State-of-the-Art-Geräten auf den globalen Data-Center-Markt haben werden, ist noch nicht absehbar. Dass China Alternativen schaffen wird und muss, halten alle Beobachter jedoch für sicher, da das Bureau of Industry and Security (BIS) sogar die Lieferung von 7 Millionen Seagate-Festplatten für Huaweis Web-Services sanktionierte. Der Marktwert: 1,1 Mrd. US-Dollar.

Und auch das Urteil der Entscheider über die angeblich viel besser aufgestellten Outsourcer ist überraschend. „Immerhin 41 Prozent der Entscheider, die umfassend auf unternehmenseigene Rechenzentrum setzen, erklären, effizienter als ein Cloud-Anbieter arbeiten zu können“, schreibt der IDC-Report. Bei solchen Antworten muss ein Sinneswandel in der Geschäftsleitung passiert sein. Das sonst übliche „gesundschrumpfen“ des IT-Budgets mittels Umwandlung von Capex (Capital Expenditures) in Opex (Operational Expenditures) scheint dem Willen zu mehr Investitionen für den Kundennutzen gewichen zu sein.

Die damit generell aufgeworfene Frage nach politischen und ökonomischen Abhängigkeiten, ist auch bei den Rechenzentrumsbetreibern zu spüren. Die IDC-Studie Data Center in Deutschland 2022 formuliert diese Unsicherheitsgefühl bei der branchenübergreifenden Befragung von 150 RZ-Unternehmen im ersten Schritt noch ein wenig unscharf: „Die meisten IT-Entscheider befinden sich im Spannungsfeld zwischen IT-Investitionen für das klassische Data Center und der Diversifizierung der IT-Ressourcen in Public Cloud Services, Colocation , klassischem Outsourcing oder Edge Computing .“

Top-Priorität hat laut IDC die Senkung des Stromverbrauchs auf Grund unkalkulierbarer Energiekosten (47 Prozent) bis hin zu Lieferengpässen. Eine Studie des Bitkom e.V. aus dem Jahr 2022 liefert hierzu eindrucksvolle Zahlen, wie der laxe Umgang mit den ehemals niedrigen Energiekosten inzwischen zu Konkurrenznachteilen führt: „Rechenzentren und kleinere IT-Installationen in deutschen RZ-Unternehmen verbrauchten 2020 rund drei Prozent der gesamten Stromerzeugung, was etwa 16 Milliarden Kilowattstunden entspricht. 42 Prozent davon (6,6 Milliarden Kilowattstunden) fließen in den Betrieb von Servern . Der einzig positive Effekt ist aus der Nutzung erneuerbarer Energien entstanden, so dass 1,1 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden konnten.

Wirtschaftsdienstleister PwC fasst die Herausforderung so zusammen: „Eine ganzheitliche Sicht auf das gesamte Geschäftspartnerportfolio zu erlangen – von den eigenen Geschäftsaktivitäten über Lieferanten bis hin zu Kunden. Kern der Anwendung ist eine umfassende und automatisierte Risikoanalyse des Geschäftspartnerportfolios, die aus markterprobten Risikoanalysestufen besteht. Risikobehaftete Geschäftspartner werden so schnell und einfach identifiziert.“

An zweiter Stelle in der IDC-Rangliste steht das Bedürfnis nach gesteigerter Nachhaltigkeit mit 41 Prozent. Soziale, ökologische und ökonomische Aspekte sind die Messlatte für den Nachweis unternehmerischer Nachhaltigkeit, liefern mit ihrer Unschärfe allerdings viel Konfliktpotenzial. Das wird selbst durch genauere Vorgaben wie im Lieferkettengesetz des Gesetzgebers geschehen nicht kleiner. Überspitzt ausgedrückt geht es um die Rettung der Welt, zu der jedes Unternehmen seinen Teil beitragen soll.

Vorläufiges Fazit: Rückbesinnung auf die eigenen Qualitäten

Erste Business-Priorität und größere Baustelle wäre laut IDC-Report die Verbesserung bei Datensicherheit und Compliance. Hier kommen viele Unternehmen an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit, schreiben die Autoren des Reports. Das sehen allerdings nur 40 Prozent der Befragten so. Für die Data-Center-Betreiber geht es naturgemäß darum, dass die Verfügbarkeit von Rechenzentrumsleistungen sichergestellt ist, dass die Server laufen. Danach haben Kundenwünsche mit vielen neuen Apps den Vorrang. Doch das sind nur einige Funktionalitäten. Das Rechenzentrum soll viele Facetten von vielen unterschiedlichen Protagonisten bedienen. Für das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) sollten Faktoren wie Sicherheit und Konnektivität umgesetzt sein. Genauer: Die Leistung eines Rechenzentrums soll auch in Krisenzeiten und bei Cyberangriffen jederzeit verfügbar sein. Weil viele Interessen an der Wertschöpfung des Data Center zerren, reduzieren die Betreiber die Komplexität eines Dienstleistergeflechts aus Public Cloud Services, Hosting, Colocation und klassischem Outsourcing und besinnen sich auf die eigenen Stärken. Die Kontrolle und Verantwortung für die anvertrauten digitalen Kundendaten zu haben respektive zu erlangen, ist vordringliches Ziel.