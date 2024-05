GenKI benötigt ein optimal abgestimmtes Netzwerk

Eine optimierte IT-Infrastruktur ist eine notwendige Grundlage für die Unterstützung von Geschäftsabläufen und zukünftigen Innovationen. Dies gilt für alte Architekturen, aber auch für Infrastrukturen mit neuen Technologien, die neue Schwierigkeiten und Fehler mit sich bringen.

Nehmen wir zum Beispiel die generative KI (GenKI). Die Neuartigkeit von GenKI beruht auf ihrer Fähigkeit, originäre Inhalte und Ressourcen für Unternehmen zu erstellen. Sie kann aber auch Fehlinformationen liefern, Verwaltungsschwierigkeiten hervorrufen und höhere Kosten verursachen, um nur einige Beispiele zu nennen. Im Idealfall löst eine optimierte GenKI-Infrastruktur diese Probleme und unterstützt Unternehmen über Jahre hinweg.

"Die Auswirkungen [von GenKI] sind ziemlich tiefgreifend", erklärt Matt Eastwood, Senior Vice President of Research bei IDC, während einer Sitzung auf der IDC Directions. "IT-Einkäufer machen sich Gedanken darüber, wie sie eine IT-Infrastruktur aufbauen können, die das nächste Jahrzehnt überdauern wird."

In seinem Vortrag erläuterte Eastwood, wie Unternehmen ihre Infrastruktur für GenKI optimieren können. Da GenKI-Infrastruktur und -Daten in hohem Maße vom Netzwerk abhängen, sollten Unternehmen Netzwerkfaktoren, zum Beispiel Hardwarekosten und Bereitstellungsmodelle, in Betracht ziehen und planen, wie sie Nachhaltigkeit für Energieeffizienz implementieren können.

GenKI wird den Markt für Netzwerk-Switches ankurbeln

Unternehmen sollten zu Beginn eines Projekts zur Optimierung der Infrastruktur wirtschaftliche Überlegungen anstellen, so Eastwood. Unternehmen planen, in großem Umfang in GenKI zu investieren. Laut Bitkom betrugen in Deutschland im Jahr 2023 die Ausgaben für KI-Software, -Dienstleistungen und entsprechende Hardware rund 6,3 Milliarden Euro. Für 2024 erwartet der Branchenverband eine weitere Steigerung um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro.

Im Januar 2024 veröffentlichte IDC den Bericht Future Enterprise Resiliency & Spending Survey, in dem 881 IT-Experten weltweit befragt wurden. Rund 41 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bereits in erheblichem Umfang in GenKI investiert haben. Die Unternehmen dürften einen großen Teil dieses Budgets für GenKI-basierte Switches verwenden. In einem Bericht von IDC vom Februar 2024 wird prognostiziert, dass der Markt für KI-Switches im Data Center von 41,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 auf eine Milliarde US-Dollar im Jahr 2027 ansteigen wird. Dieser Trend scheint auf eine Vorliebe für GenKI-Implementierungen vor Ort hinzuweisen. Aber Unternehmen werden GenKI auch in Cloud-Umgebungen skalieren. Laut Eastwood wollen Unternehmen GenKI-Workloads in hybriden Umgebungen einsetzen, die den Netzwerk-Edge, die Public Cloud und Cloud-Umgebungen von Drittanbietern umfassen.

"Es geht wirklich um ein Kontinuum miteinander verbundener Arbeitslasten, das sich vom Kern bis zum Rand erstreckt", so Eastwood.