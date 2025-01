7 IoT-Trends für 2025 und darüber hinaus

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) wirkt sich immer stärker auf unser Leben und unseren Alltag aus, da maschinelle Intelligenz, Überwachung und Konnektivität in immer mehr Geräte und Systeme für Verbraucher, Unternehmen und Bürger integriert werden.

Künstliche Intelligenz (KI) und die Nutzung von Daten aus verschiedenen vernetzten Geräten werden IoT-Anwendungen in Bereichen wie Cybersicherheit, Bildung, Automatisierung und Gesundheitswesen beschleunigen. Laut einer im Oktober 2024 veröffentlichten Studie IEEE Global Survey über die Auswirkungen von Technologie gaben 58 Prozent der Befragten (doppelt so viele wie im Vorjahr) an, dass KI im Jahr 2025 eine der führenden Technologien sein wird, einschließlich prädiktive KI und generativer KI (GenKI), maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung. Cloud Computing und Robotik sowie verschiedene Arten von Augmented-Reality-Technologien wurden ebenfalls hoch eingestuft. All diese Technologien werden Informationen aus IoT-Anwendungen ermöglichen und nutzen.

Blick zurück auf IoT-Herausforderungen und Fortschritte im Jahr 2024 Internationale Bewegungen in Asien, Nordamerika und Europa ermöglichen mehr lokale Halbleiterlieferketten. Die Entwicklung kürzerer Lieferketten kann dazu beitragen, Engpässe wie während der COVID-19-Pandemie zu vermeiden und eine vielfältigere und globalere Halbleiterindustrie zu schaffen. Diese neuen Chipfabriken werden in den nächsten Jahren in Betrieb gehen. Die Schaffung kürzerer Lieferketten für Halbleiter dürfte dazu beitragen, künftige Probleme mit den für die Entwicklung von IoT-Anwendungen benötigten Chips zu vermeiden. Die durch die Unsicherheit in der Lieferkette entstandenen Überbestände wurden bis Ende 2023 abgebaut. Die Nachfrage und die Preise für Halbleitergeräte stiegen bis weit in das Jahr 2024 hinein. Unter der Voraussetzung, dass es 2025 nicht zu größeren wirtschaftlichen Problemen kommt, dürften Angebot und Nachfrage bei Halbleitern jedoch ausgeglichener sein als in den Jahren 2022 und 2023. KI-Anwendungen in Rechenzentren sowie Industrie- und Verbrauchergeräten werden 2025 die Nachfrage nach Halbleitern erhöhen. Allerdings sind 91 Prozent der Teilnehmer an der IEEE-Umfrage der Ansicht, dass 2025 einen Wendepunkt für GenKI markieren wird, da sich die Faszination und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ändern und die Erwartungen klarer werden, was die Technologie beispielsweise in Bezug auf die Genauigkeit der Ergebnisse und die Transparenz von Deepfakes leisten kann und sollte. Die meisten Befragten planen, GenKI zu nutzen, aber es sieht nicht so aus, als würde KI 2025 in großem Umfang eingesetzt werden. Diese Zurückhaltung könnte sich auf den Einsatz von KI bei der Erstellung von Modellen auswirken, die von IoT-Geräten gesammelte Daten verarbeiten und in Anwendungen auf diesen nutzen. Diese Modelle können nach ihrer Entwicklung in Rechenzentren als Inferenzmaschinen am Netzwerkrand oder in IoT-Endgeräten implementiert werden, um neue und leistungsfähigere Anwendungen zu ermöglichen. Einige dieser Modelle sind auch in der Lage, lokal zu lernen und ihre Fähigkeiten anzupassen, wenn sie Erfahrungen mit Daten aus der Praxis sammeln.