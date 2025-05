7 mögliche Anwendungsfälle für Quantencomputer

Unternehmen, die die Leistungsfähigkeit der Quantencomputer nutzen, könnten der Gesellschaft dabei helfen, einige der größten Probleme der Welt zu lösen und bahnbrechende Fortschritte in wichtigen Bereichen zu erzielen, von der Arzneimittelforschung bis hin zur globalen Landwirtschaft.

Im Jahr 2025 befindet sich das Quantencomputing noch in einer experimentellen Phase, da die Industrie dabei ist, zu lernen, wie es in großem Maßstab implementiert werden kann. Unternehmen wie Google, IBM und Microsoft experimentieren mit dieser neuen Technologie, um ihr Potenzial zu erforschen. Administratoren von Rechenzentren sollten sich über Quantencomputing auf dem Laufenden halten, da sie sich zwangsläufig darauf einstellen müssen.

Eine optimale Routenplanung ist der Schlüssel zu einer reibungslosen Lieferkette und einem problemlosen Transport. Die größte Herausforderung besteht darin, alle Echtzeitdaten – von wechselnden Wetterbedingungen bis hin zum Verkehrsfluss – zu nutzen, die diese Planung beeinflussen. Hier können Quantencomputer ihre Stärken ausspielen. Sie könnten all diese Daten in Echtzeit verarbeiten und die Routen für eine ganze Fahrzeugflotte gleichzeitig anpassen, sodass jedes Fahrzeug auf den optimalen Weg gebracht wird.

Quantencomputer könnten Hersteller helfen, besser zu verstehen, wie neue Materialien in Produkte wie Batterien und Halbleiter integriert werden. Dies würde zu neuen Erkenntnissen über die Optimierung von Batterien hinsichtlich Langlebigkeit und Effizienz führen. Quantencomputer können Herstellern auch dabei helfen, Lithiumverbindungen und die Chemie von Batterien besser zu verstehen. So würde beispielsweise mithilfe von Quantencomputern die Funktionsweise der Andockenergie von Proteinen erschlossen werden, was zu besseren Batterien für Elektrofahrzeuge führen würde.

Wie sich Rechenzentren an den Einzug des Quantencomputers anpassen können

Es wird noch einige Zeit dauern, bis Unternehmen Quantencomputer in größerem Umfang in ihren Betrieben einsetzen können – schätzungsweise fünf bis zehn Jahre – aber es ist nie verkehrt, die Trends und Fortschritte im Auge zu behalten, während sich die Technologie weiterentwickelt. Rechenzentrumsadministratoren sollten die Vordenker in diesem Bereich beobachten und sich über die Risiken und Chancen des Quantencomputers informieren.

Rechenzentren und Administratoren können auch Partnerschaften mit Quantencomputing-Anbietern eingehen oder Quantencomputing-Talente rekrutieren, um sich vorzubereiten. Letzteres ist besonders lohnenswert, da bereits wenige Quantenexperten Unternehmen dabei helfen können, potenzielle Anwendungsmöglichkeiten zu erkunden. Sie können auch Branchenentwicklungen verfolgen und Chancen identifizieren, bei denen Quantencomputing von Vorteil sein kann.

Rechenzentrumsadministratoren sollten sich auf die weitere digitale Transformation konzentrieren. Sie sollten den Ausbau der digitalen Infrastruktur und die Skalierung von Datensätzen fortsetzen, um schließlich in gewissem Umfang auf Quantencomputing-Workflows umzustellen oder diese einzuführen. Wenn die Investitionen in die erforderliche Hardware und das erforderliche Fachwissen realisierbar sind, können Unternehmen Quantencomputing so schnell wie möglich in Betrieb nehmen.

Eine Zukunft, die von Quantencomputern angetrieben wird, ist vielversprechend und ermöglicht es, einige der größten Herausforderungen der Menschheit schneller, effizienter, genauer und in größerem Umfang zu bewältigen.