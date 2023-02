Die Funktionen einer Multi-Cloud-Networking-Architektur

Das Konzept des Multi-Cloud Networking erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da Unternehmen zur Unterstützung der digitalen Transformation eine Cloud-Initiative starten. Viele Unternehmen sind bei der Skalierung ihrer Multi-Cloud-Initiativen auf Probleme gestoßen. Sie hatten Schwierigkeiten, unterschiedliche Plattformen miteinander zu verbinden, die Kosten zu optimieren und Transparenz in den Cloud-Umgebungen zu schaffen.

Zwar befindet sich die Multi-Cloud-Networking-Architektur noch im Anfangsstadium, aber sie hat das Potenzial, komplizierte Multi-Cloud-Umgebungen zu vereinfachen und die Interkonnektivität, Kontrolle und Transparenz zu verbessern.

Was ist ein Multi-Cloud-Netzwerk?

Bei einer Multi-Cloud-Strategie nutzen Unternehmen Services von zwei oder mehr Public-Cloud-Anbietern, hauptsächlich für PaaS- oder IaaS-Angebote. Unternehmen können auch ihre eigenen privaten Clouds haben, die auf einer internen Infrastruktur aufgebaut sind.

Traditionell richten Unternehmen für jede Cloud eine eigene Verbindung ein und erstellen in der Regel eine sternförmige Netzwerktopologie, die jede Umgebung mit einem lokalen Knotenpunkt verbindet. Bei diesem Design muss der Cloud-Datenverkehr zum und vom Hub wandern, bevor er sein Ziel erreicht, was sich auf Leistung, Sichtbarkeit und Sicherheit auswirkt.

Aber Multi-Cloud-Strategien haben sich schnell entwickelt. Laut dem Report Secure Multicloud Networking Survey von Futuriom aus dem Jahr 2022 gaben 80 Prozent der Befragten an, dass sie PaaS- oder IaaS-Angebote von zwei oder mehr öffentlichen Cloud-Anbietern nutzen. Eine ähnliche Studie der Enterprise Strategy Group (ESG), einer Abteilung von TechTarget, nennt einen Prozentsatz von 86 Prozent, wobei einige Befragte fünf bis sechs Anbieter für PaaS und IaaS nutzen.

Die Unternehmen erkannten schließlich, dass dieses Netzwerkdesign den Umfang ihrer Multi-Cloud-Initiativen nicht unterstützen konnte. Eine bessere Strategie wäre eine einzige Plattform, die unterschiedliche Cloud-Umgebungen und -Ressourcen miteinander verbindet und verwaltet – das, was heute als Multi-Cloud Networking bezeichnet wird.

Multi-Cloud Networking verbindet verschiedene Cloud-Umgebungen miteinander – es bietet Konnektivität zu, innerhalb und zwischen den Cloud-Plattformen und den darin gehosteten Ressourcen –und stellt einen einzigen Verwaltungspunkt für die verschiedenen Systeme bereit. Diese Verwaltung vereinheitlicht Netzwerkrichtlinien, Sichtbarkeit und Sicherheit über mehrere Clouds hinweg, so der Bericht Hype Cycle for Enterprise Networking von Gartner aus dem Jahr 2022.

Komponenten der Multi-Cloud-Networking-Architektur

Multi-Cloud Networking entwickelt sich weiter und unterscheidet sich von herkömmlichen Netzwerken, die laut Futuriom für die Unterstützung von Multi-Cloud-Implementierungen schlecht gerüstet sind. Einige der wichtigsten Merkmale von Multi-Cloud Networking sind Programmierbarkeit, Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit an jede Art von Infrastruktur.

„Unsere Gespräche mit Endanwendern zeigen, dass sie traditionelle Netzwerktechnologien nicht als programmierbare, Cloud-native Lösungen für die Verbindung dieser vielfältigen Infrastrukturen, einschließlich privater Netzwerke und Public Cloud-Infrastrukturen, ansehen“, so der Futuriom-Report.

Aber die Unternehmen erwarten auch, dass Multi-Cloud Networking eine breite Palette von Anforderungen erfüllt – einige sind leichter zu erfüllen als andere. Die meisten Befragten in der Futuriom-Umfrage gaben an, dass sie von ihren Multi-Cloud Networking-Angeboten die folgenden Fähigkeiten erwarten:

Integration mit Identitäts- oder Verzeichnisdiensten

Integration mit Sicherheitsdiensten, zum Beispiel Firewall, Zero-Trust-Netzwerkzugang, Intrusion-Prevention- (IPS)und Intrusion-Detection-Systeme (IDS)

Transparenz und Verwaltungskontrollen bieten

den Datenverkehr verwalten, um die Cloud-Nutzung zu optimieren und die Netzwerkkosten zu senken

optimierte Netzwerkpfade empfehlen, die die Egress-Kosten des Cloud-Anbieters senken

Im Laufe der Zeit haben sich bestimmte Technologien und Funktionen als grundlegende Komponenten herauskristallisiert, die eine vielseitige Multi-Cloud Networking-Architektur ermöglichen. So haben sowohl Gartner als auch Futuriom die Rolle von APIs und eines Verbrauchsmodells wie Network as a Service (NaaS) hervorgehoben.

APIs

Cloud-APIs ermöglichen Unternehmen die Verbindung und Interaktion mit ihren verschiedenen Cloud-Ressourcen. Aber jeder Cloud-Anbieter hat seine eigene proprietäre API, was Multi-Cloud-Strategien erschweren kann.

Laut Gartner sollte die Architektur von Multi-Cloud Networking API-first sein, das heißt, die API-Nutzung – oder die Art und Weise, wie verschiedene Anwendungen die API verwenden – sollte im Vordergrund stehen und eine nahtlosere gemeinsame Datennutzung und Transparenz unterstützen. Außerdem muss die Architektur Cloud-fluent sein, damit sie dynamisch mit der Umgebung interagieren und die Cloud-APIs nutzen kann. Dadurch wird eine Abstraktionsebene geschaffen, damit die Netzwerkteams nicht das Innenleben der einzelnen Cloud-Anbieter kennenlernen müssen.

NaaS

NaaS ist ein verbrauchsbasiertes Cloud-Modell, bei dem Unternehmen Netzwerkdienste, Infrastruktur oder Management von einem Anbieter kaufen. NaaS bietet Flexibilität für Nutzungsanforderungen, schnellere Servicebereitstellung, Ende-zu-Ende-Transparenz und eine einfachere Bereitstellung.

Futuriom erwartet, dass Multi-Cloud Networking das Konzept von NaaS voranbringen wird.

„Es wird Unternehmen ermöglichen, jede Art von Netzwerkressourcen – öffentliche Kommunikationsinfrastruktur, Public Cloud-Infrastruktur und private Data Center – miteinander zu verbinden und sie als ein Netzwerk zu betreiben“, so Futuriom.

Infrastruktur als Code

Eine weitere Technologie, die laut Futuriom ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Multi-Cloud Networking sein wird, ist Infrastructure as Code (IaC). IaC verwendet Code zur Bereitstellung und Verwaltung von Infrastruktur und Ressourcen und ersetzt manuelle Aufgaben durch Programmierbarkeit. Ein Vorteil der Integration von Multi-Cloud Networking mit IaC ist die Möglichkeit, Multi-Cloud-Networking-Funktionen bereits bei der Entwicklung von Anwendungen zu programmieren.

Software-Overlays

Software-Overlays ermöglichen eine Segmentierung und eine genauere Kontrolle – Funktionen, die für Multi-Cloud-Umgebungen begehrt sind. Im Idealfall, so Futuriom, nutzt Multi-Cloud Networking Overlays, um stärkere Verwaltungsfunktionen zusammen mit Sicherheit, Segmentierung und Kontrolle in einer einzigen Plattform unterzubringen.

Der Markt für Multi-Cloud Networking

ESG, Futuriom und Gartner haben alle das Wachstum der Multi-Cloud-Networking-Optionen unter den Startups angeführt und gleichzeitig die Verzögerung bei den meisten Anbietern von Netzwerken festgestellt.

Zu den Startups auf dem Markt für Multi-Cloud Networking gehören Alkira, Arrcus, Aviatrix und Prosimo. Viele der derzeit verfügbaren Angebote unterscheiden sich in ihrer Architektur und ihrem Marktfokus. Obwohl der Markt insgesamt noch klein ist, stellt Gartner fest, dass er in Bezug auf Umsatz und Kunden wächst.

So gab Aviatrix im August 2022 bekannt, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von fast 900 Prozent verzeichnen konnte. Laut Futuriom erwirtschaftete Aviatrix am Ende des zweiten Quartals 2022 jährlich wiederkehrende Umsätze in Höhe von 62 Millionen US-Dollar, während Alkira, Arrcus und Prosimo jeweils 76 Millionen, 73 Millionen und 55 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufbrachten.

Mit Ausnahme von F5 und VMware haben die meisten etablierten Anbieter von Netzwerken ihre Multi-Cloud Networking-Strategie bisher nicht so stark vorangetrieben.

„Viele traditionelle Netzwerkanbieter, darunter Arista Networks, Cisco, Nokia und Juniper Networks, konzentrieren sich auf andere Schlachten in den Bereichen Enterprise, Data Center und Hyperscale Networking“, so Futuriom.