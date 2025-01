Die Vor- und Nachteile von Network as a Service (NaaS)

Was genau ist Network as a Service?

NaaS ist kein neues Konzept, aber das macht es nicht weniger verwirrend. Die meisten Menschen scheinen eine Vorstellung davon zu haben, worum es sich handelt, aber diese Vorstellungen stimmen nicht immer überein. Laut Shamus McGillicuddy, Vice President of Research bei Enterprise Management Associates (EMA), herrscht keine Einigkeit darüber, was NaaS ist.

„Ich bekomme viele eindeutige Antworten [auf die Frage, was NaaS ist], und das ist das Problem“, sagte er. „Es sind alles unterschiedliche Antworten.“

In einem Bericht der EMA aus dem Jahr 2024 wurden 250 Interessenvertreter aus verschiedenen Unternehmen und Branchen zu NaaS befragt. Obwohl sich nicht alle Unternehmen darüber einig waren, was NaaS ist oder wie es genutzt werden kann, gab es bei vielen Antworten große Überschneidungen. Der Bericht enthielt sowohl die wahrgenommenen Vor- als auch die Nachteile der Implementierung von NaaS. Im Ergebnis stellten die Unternehmen fest, dass die größten Vorteile von NaaS in der schnelleren Implementierung neuer Technologien und der Schließung von Qualifikationslücken liegen. Zu den Nachteilen zählten jedoch mangelnde Transparenz und Bedenken hinsichtlich des Dienstes.

Definition von NaaS Die Definition von NaaS ist fließend, was laut McGillicuddy vor allem auf die Vermischung der von den Anbietern angebotenen Funktionen und Dienste zurückzuführen ist. „Die Leute fangen an, die Dinge im Kontext dessen zu definieren, was sie anbieten wollen, und das könnte zu einer Fragmentierung in verschiedene Fähigkeiten und verschiedene Arten von Netzwerken führen“, sagte er. Die unterschiedlichen Definitionen haben zu Verwirrung bei den Unternehmen geführt, die sich nicht sicher sind, was sie von NaaS-Angeboten erwarten können. Laut der Umfrage assoziierten 75 Prozent der Befragten NaaS mit Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Netzwerken oder WAN-Interkonnektivität. Viele Befragte hielten es auch für eine Art SD-WAN-Overlay oder ein SASE-Angebot. Eine weniger häufige, aber dennoch oft genannte Antwort war, dass es sich bei NaaS um ausgelagerte Rechenzentrumsnetzwerke handelt. Auf die Frage, was sie von NaaS-Angeboten erwarten, gaben die Befragten an, dass sie integrierte, Managed Security Services wünschen. Darüber hinaus erwarten sie von NaaS-Angeboten umfassende Dashboards und Berichte. „Es geht nicht nur um Konnektivität“, so McGillicuddy. „Es geht um Sicherheit in vielerlei Hinsicht.“ In einem Punkt waren sich jedoch alle einig: der Cloud. Die Bereitstellung von Cloud-ähnlichen Diensten stand bei den Erwartungen der Interessenvertreter an zweiter Stelle. Cloud-basierte Funktionen sind häufig in NaaS-Definitionen enthalten, und so überrascht es nicht, dass Kunden erwarten, dass Cloud-Dienste in NaaS-Angeboten inbegriffen sind. Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte entschied sich McGillicuddy für eine flexible, nachfrageorientierte Definition. Basierend auf den Umfrageergebnissen definiert er NaaS wie folgt: Ein Cloud-basiertes Netzwerknutzungsmodell.

Integrierte Sicherheitsdienste.

Umfassende Beobachtbarkeit.

Integration in die vorhandene digitale Infrastruktur.

Warum NaaS verwenden? McGillicuddy sagt, dass die Einführung von NaaS für Unternehmen viele Vorteile mit sich bringt, darunter die folgenden. 1. Schnellerer Zugang zu neuen Technologien Netzwerke und ihre Komponenten entwickeln sich ständig weiter, nehmen wir zum Beispiel die neuen WLAN- und Ethernet-Standards oder die Entwicklung von SD-WAN aus softwaredefinierten Netzwerken. Wenn Unternehmen NaaS abonnieren, müssen sie ihre Hardware nicht mehr regelmäßig ersetzen. Laut McGillicuddy ist dieses Modell für Unternehmen attraktiv, weil sie „mit ihrem Anbieter eine Vereinbarung treffen können, von Wi-Fi 6 auf Wi-Fi 7 umzusteigen, ohne dass zu hohe zusätzliche Kosten anfallen.“ 2. Qualifikations- und Personalengpässe in Netzwerkteams abbauen Unter Bezugnahme auf frühere Untersuchungen meint McGillicuddy, dass es in den letzten Jahren schwierig gewesen sei, Mitarbeiter mit netzwerktechnischen Kenntnissen einzustellen. „Nur 32 Prozent [der Befragten] gaben an, über genügend Netzwerk-Know-how zu verfügen, um jede Aufgabe oder jedes Projekt zu bewältigen, das auf sie zukommt“, so McGillicuddy. Er erklärt weiter, dass die meisten Netzwerktalente an Projekten mit hoher Priorität oder an alltäglichen Problemen arbeiten. Durch die Auslagerung einiger Vorgänge an NaaS-Anbieter können sich Netzwerkingenieure auf andere Projekte konzentrieren, wie die Optimierung der Endbenutzererfahrung oder die Umsetzung von KI- oder Automatisierungsprojekten. 3. Anpassung der Netzwerkkapazität und -dienste an schwankende Anforderungen Da Unternehmen mit steigenden und sinkenden Anforderungen konfrontiert sind, können sie NaaS nutzen, um Netzwerke an die Arbeitslast anzupassen und Ressourcen zu optimieren. 4. Sicherheitsrisiken verringern Die Sicherheit ist ein umstrittener Aspekt bei der Einführung von NaaS, da es zusätzliche Sicherheitsebenen bietet, aber auch die Sicherheit auf Dritte überträgt, was ein Risiko darstellt. Einige NaaS-Dienste bieten integrierte, verwaltete Sicherheitsdienste oder verbesserte Netzwerksicherheit, so McGillicuddy. „Man kann zusätzliche Sicherheitsebenen im gesamten Netzwerk hinzufügen“, sagt er. Die Wahrnehmung ist, dass NaaS ein Standardprodukt ist, das für alle passt. ... Aber [die Unternehmen] wollen Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Dinge. Shamus McGillicuddyVice president of research, EMA

Nachteile von NaaS Wie bei jeder Technologie sehen sich Unternehmen auch mit Nachteilen konfrontiert, wenn sie zu einem NaaS-Anbieter wechseln. Laut McGillicuddy haben die Befragten nach wie vor Vorbehalte gegenüber NaaS, die sich auf folgende Faktoren beziehen. 1. Höhere Gesamtbetriebskosten über die Zeit. Der Kostenunterschied zwischen einem internen Netzwerk und einem Netzwerk, das von einem Netzwerkdienstleister verwaltet wird, hat viele Unternehmen dazu veranlasst, den Übergang zu NaaS zu überdenken. Die meisten sind sich nicht sicher, wie viel Geld sie mit NaaS-Angeboten langfristig einsparen können, so die Ergebnisse der EMA-Umfrage. „Der Übergang von Capex zu Opex summiert sich im Laufe der Zeit“, erklärte ein Manager für Netzwerktechnik an einer großen Universität in seiner Antwort auf die Umfrage. „Vorhersehbare Kosten sind gut, aber langfristig sind sie höher.“ 2. Mangelnde Transparenz der Dienstqualität Netzwerkteams wollen wissen, womit sie es zu tun haben und ihr eigenes Netzwerk verstehen. Diejenigen, die NaaS in Betracht ziehen, wollen dennoch ein gewisses Maß an Kontrolle über ihr Netzwerk behalten und sind vorsichtig, wenn es darum geht, den Betrieb an Dritte auszulagern. Diese Bedenken erstrecken sich auch auf den Verlust der Kontrolle über das Änderungsmanagement, da die Beteiligten nicht möchten, dass NaaS-Anbieter Änderungen vornehmen, ohne ihnen vollständige Transparenz zu bieten, so McGillicuddy. Dies könnte dem Unternehmen oder dem Netzwerk insgesamt schaden. 3. Sicherheitsbedenken Die Einführung von NaaS bedeutet, dass Unternehmen ihre Sicherheit einem Dritten anvertrauen. Während die zusätzliche Sicherheit, die NaaS bietet, ein Vorteil ist, um Kriminelle fernzuhalten, haben einige Unternehmen Bedenken, ihre Netzwerke für Dritte zu öffnen. Laut McGillicuddy ziehen NaaS-Anbieter Daten aus Netzwerken, um die Überwachung, Fehlerbehebung und Sicherheit zu unterstützen. Dieser Datenabruf löst bei Unternehmen, insbesondere in stark regulierten Branchen, Bedenken aus. So erklärte beispielsweise ein Netzwerkingenieur eines Fortune-500-Unternehmens aus der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie gegenüber der EMA, dass Vertrauen ein großes Problem darstellt. „Wir sind in der Verteidigungsindustrie tätig, daher gibt es standardmäßig einen Mangel an Vertrauen. Wir würden Ihnen keine Daten außerhalb des Firmengeländes anvertrauen“, sagte der Ingenieur. Abbildung 1: Wichtige Fragen, die Unternehmen bei der Einführung von Network as a Service (NaaS) klären sollten.