SASE vs. NaaS: Was ist der Unterschied?

Secure Access Service Edge (SASE) und Network as a Service (NaaS) beschreiben beide Netzwerkarchitekturmodelle, die sich jedoch in Bezug auf die Unternehmensziele stark unterscheiden.

SASE bezieht sich auf ein sicheres WAN-Zugangsmodell, das die Bereitstellung von Datensicherheitsdiensten und Cloud-Zugang mit niedriger Latenz ermöglicht. NaaS hingegen ist eine Möglichkeit für Unternehmen, die Beschaffung, Installation und Verwaltung von LANs an einen Drittanbieter auszulagern.

Von hier aus stellt der Dienst nahtlos sichere Verbindungen her und leitet den Benutzerverkehr über ein WAN oder das Internet zu den Unternehmensanwendungen oder -diensten, auf die die Benutzer zugreifen müssen. Dadurch wird nicht nur die Netzwerklatenz verbessert für Anwendungen und Dienste, sondern auch der Aufbau einer sicheren und privaten Verbindung zu diesen Ressourcen vereinfacht.

Netzwerkteams können sich dafür entscheiden, ihre eigene SASE-Präsenz einzurichten und SD-WAN- und Netzwerksicherheitsdienste an verschiedenen Clouds und Cloud-Edges strategisch zu platzieren. Alternativ können SASE-Dienstleister diese Dienste über ein As-a-Service-Modell bereitstellen, so dass die IT-Teams die Technologien nicht mehr selbst bereitstellen und verwalten müssen.

Unternehmen, die geografisch verteilte Zweigstellen und Remote-Mitarbeiter verwalten, haben sich in der Vergangenheit mit umständlichen und langsamen VPN-Technologien herumgeschlagen, die mit Sicherheitslücken behaftet sind. SASE ist vor Kurzem aufgetaucht, um diese Probleme zu beseitigen. SASE ist ein Architekturmodell, das die Vorteile von softwaredefinierten WAN-Technologien (S D-WAN ) mit Cloud-basierter Netzwerksicherheit kombiniert.

Was ist NaaS?

NaaS lehnt sich an das SaaS-Modell an und überträgt den Kauf, das Design, die Bereitstellung sowie die Installation von LAN-Switching-, Routing- und Wireless-Komponenten an ein externes Managementunternehmen. Das Unternehmen schließt einen mehrjährigen Vertrag mit dem Anbieter ab, der für den gesamten Aufbau der Netzwerkinfrastruktur, Umzüge, Erweiterungen, Änderungen und die Fehlerbehebung verantwortlich ist.

Drittanbieter managen die Anwendungen, Server und die zugehörigen Cloud-Netzwerk-Tools vollständig. Dank dieser Verwaltung müssen Unternehmen keine Hardware und Software mehr kaufen, um die Dienste selbst aufzubauen und zu verwalten. Wie SaaS ist auch NaaS beliebt, weil es Unternehmen ermöglicht, über das Internet auf Cloud-Anwendungen zuzugreifen, die von Dienstanbietern verwaltet werden.

NaaS ist zu einer praktikablen Option für Unternehmen, die die Einstellung und Wartung von Netzwerkmitarbeitern sowie die hohen Anschaffungskosten vermeiden wollen. IT-Verantwortliche können NaaS nutzen, um Zeit zu gewinnen und den Bedarf an eigenen Mitarbeitern zu reduzieren.