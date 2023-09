Die SD-WAN-Nutzung ändert sich mit der Popularität von NaaS

Unternehmensnetzwerke haben sich traditionell an die sich ändernden Geschäftsanforderungen angepasst. Nehmen Sie zum Beispiel das Software-defined WAN: SD-WAN kam Anfang der 2010er Jahre auf, um die Anwendungsleistung zu geringeren Kosten im Vergleich zu MPLS zu verbessern. Es gewann erst nach der COVID-19-Pandemie an Bedeutung, als Unternehmen eine Mischung aus Büro- und Remote-Mitarbeitern mit Unternehmensressourcen verbinden mussten.

Die nächste große Veränderung für Unternehmensnetzwerke ist der Übergang von Einzelangeboten wie SD-WAN zu einem umfassenderen Verbrauchsmodell, dem sogenannten Network as a Service (NaaS). NaaS ist ein abonnementbasiertes Cloud-Modell, bei dem Unternehmen im wesentlichen Komponenten der Netzwerkinfrastruktur, wie zum Beispiel Hardware, Software und Management-Tools, von einem Anbieter mieten.

Laut der von Graphiant gesponserten und von Eleven Research durchgeführten Studie 2023 State of Network Edge Survey wollen Unternehmen von SD-WAN auf NaaS umsteigen, um die sich entwickelnden Anforderungen des Netzwerks zu unterstützen. SD-WAN ermöglicht es Unternehmen zwar, die WAN-Performance effizienter zu verwalten, kann aber die Anforderungen moderner Netzwerke in Bezug auf Agilität, Skalierbarkeit und Kosten nicht immer erfüllen, so das Ergebnis der Umfrage. Von den 200 befragten Netzwerkarchitekten und -administratoren gaben fast 90 Prozent an, dass sie an der Implementierung von NaaS interessiert sind.

Die Einführung von NaaS bedeutet jedoch nicht, dass Unternehmen aufhören werden, SD-WAN zu nutzen. Die meisten NaaS-Angebote umfassen Managed SD-WAN-Services, SD-WAN wird also nicht verschwinden. Was sich jedoch ändern könnte, ist die Art und Weise, wie Unternehmen SD-WAN einsetzen. Anstatt eine selbst gebaute SD-WAN-Architektur zu verwalten, könnten Unternehmen es vorziehen, eine einzige NaaS-Plattform bereitzustellen, die Managed SD-WAN zusammen mit anderen Netzwerkdiensten anbietet.

Netzwerk-Edge-Anforderungen erfordern neue Dienste

Effiziente Unternehmenskonnektivität ist eines der wichtigsten Ziele von Unternehmen, fand Graphiant heraus. Die Befragten gaben an, dass sie Konnektivität zwischen allen Unternehmensressourcen, zu externen Organisationen und mit ihren Public Clouds wünschen. Und diese Ziele sind für Unternehmen heute wichtiger als noch vor drei Jahren.

Obwohl diese Konnektivität zwischen allen Ressourcen unerlässlich ist, gaben die Befragten an, dass sie es oft schwierig finden, sie in ihren Netzwerken zu ermöglichen. Es ist in der Regel sehr komplex, den zunehmenden Umfang zu verwalten, Sicherheits- und Datenschutzbedenken zu berücksichtigen und Flexibilität zu gewährleisten. Um die Herausforderungen des sich ständig verändernden Netzwerks zu bewältigen, gaben die meisten Teilnehmer der Studie an, dass ihr Unternehmen Cloud-Computing-Modelle wie SaaS, Storage as a Service (STaaS) und Compute as a Service eingeführt hat.

Überwältigende 97 Prozent der Befragten gaben an, dass sie SaaS nutzen, während 81 Prozent beziehungsweise 61 Prozent STaaS und Compute as a Service einsetzen. Das As-a-Service-Konzept hat auch im Netzwerk Einzug gehalten: 62 Prozent der Befragten gaben an, dass sie NaaS mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nutzen würden, und weitere 26 Prozent sagten, dass sie dies mit großer Wahrscheinlichkeit tun würden.