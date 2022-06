SD-WAN und SASE: Herausforderungen und Marktentwicklung

Neue Studien haben gezeigt, dass softwaredefiniertes WAN und Secure Access Service Edge – bekannt als SD-WAN und SASE – in der Netzwerk- und Sicherheitsbranche immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Ursprünglich betrachtet als aufkeimende, innovative Technologie mit dem Potenzial, die Art und Weise zu verbessern, wie Netzwerkteams ihre WANs verwalten, ist SD-WAN in Unternehmensnetzwerken praktisch allgegenwärtig geworden. Ein Bericht des Industrieverbands MEF deutet darauf hin, dass sich der Aufwärtstrend bei der Einführung von SD-WAN zusammen mit der aufkommenden Technologie SASE fortsetzen wird. Das MEF befragte 36 Experten von 10 Service Providern, und alle sagten, dass sie für die SD-WAN- und SASE-Märkte in Jahr 2022 ein zweistelliges Umsatzwachstum erwarten.

Doch so sehr sich die Unternehmenskunden auch auf die Umsetzung dieser neuen Strategien freuen, so groß sind nach wie vor die Herausforderungen, die mit den Feinheiten beider Architekturen einhergehen. Diese Herausforderungen drohen, je nach Schwierigkeitsgrad, die Einführungsraten zu behindern.

Verwaltete SD-WAN-Dienste haben keine klare Standardisierung

Als sich die Netzwerke als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie veränderten, stieg die Verbreitung von SD-WAN zur Unterstützung verteilter Netzwerkdesigns sprunghaft an. Dieser Zuwachs spiegelte die Verbreitung von Heimarbeit wider, da Unternehmen nach neuen Strategien suchten, um Mitarbeitern an entfernten Standorten einen sicheren Netzwerkzugang zu ermöglichen. Laut MEF wuchs der Markt für SD-WAN-MSPs im Jahr 2021 um mehr als 30 Prozent. Die befragten Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg um 30 Prozent im Jahr 2022.

Im Futuriom-Bericht „SD-WAN/SASE Managed Services Survey“ vom April 2022 sagte Scott Raynovich, Gründer und Chefanalyst von Futuriom, dass er ebenfalls ein Wachstum des SD-WAN-Marktes erwartet. Futuriom prognostiziert eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 34 Prozent, wobei der Markt bis 2022 3,5 Milliarden Dollar (rund 3.3 Milliarden Euro) und bis 2023 4,6 Milliarden Dollar (circa 4,4 Milliarden Euro) erreichen soll.

Trotz dieser Zuwächse sehen sich die Anbieter von SD-WAN-Diensten aufgrund des Mangels an definierten Standards und Interoperabilität mit Herausforderungen konfrontiert, so das MEF. Als SD-WAN aufkam, hatten Unternehmen zwei Optionen zur Auswahl: Do It Yourself (DIY) und Managed Services. Bei DIY SD-WAN muss das IT-Team eines Unternehmens die Architektur selbst konfigurieren und verwalten. Bei Managed Services sind MSPs für die Konfiguration und Verwaltung des SD-WAN eines Unternehmens verantwortlich.

Viele Unternehmen haben sich für verwaltete SD-WAN-Services entschieden, um sich die Konfiguration der Technologie selbst zu ersparen. Doch die Implementierung von Managed SD-WAN ist oft mit eigenen Herausforderungen verbunden. Standardisierungsorganisationen wie MEF arbeiten an der Festlegung von Spezifikationen für neue Technologien, aber die Dienstanbieter müssen sich erst noch darauf einigen, wie SD-WAN standardisiert werden soll. Die Dienste eines Anbieters können mit denen eines anderen inkompatibel sein, was die Integration von Diensten zwischen Anbietern erschwert.

Zu den vom MEF beschriebenen SD-WAN-Herausforderungen gehören: