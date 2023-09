5 Trends für Managed SD-WAN-Dienste

Unternehmen nutzen softwaredefiniertes WAN (SD-WAN) auf viele Arten, aber Managed Services bleiben die beliebteste Methode, denn deren Nutzung schreitet voran. Laut einem Bericht von Enterprise Management Associates (EMA) vom April 2023, in dem 313 IT-Fachleute befragt wurden, stieg der Prozentsatz der Unternehmen mit verwaltetem SD-WAN von 62 Prozent im Jahr 2020 auf mehr als 66 Prozent im Jahr 2023.

"Eine Sache, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben, ist eine kontinuierliche Verlagerung hin zur Nutzung von Software-definiertem WAN als verwaltetem Service", sagt Shamus McGillicuddy, Vice President of Research bei EMA.

Bei Managed SD-WAN-Services lagern Unternehmen die Verwaltung und den Betrieb an Service Provider aus. Aber auch wenn sich Unternehmen für den Betrieb von SD-WAN über einen Drittanbieter entscheiden, ist es hilfreich, sich über bestimmte Trends auf dem Laufenden zu halten, um den SD-WAN-Erfolg zu steigern.

Zu den fünf Managed SD-WAN-Trends, die Unternehmen beachten sollten, gehören:

SD-WAN-Treiber SD-WAN-Funktionen Konsolidierung von Anbietern Hybrider Betrieb KI-gesteuerte Netzwerke

1. Bewerten Sie die wichtigsten SD-WAN-Treiber EMA fand heraus, dass Managed SD-WAN aus einer Reihe von Gründen die bevorzugte Nutzungsmethode ist. Bei fast 50 Prozent der Befragten, die sich für Managed SD-WAN entschieden haben, war die Netzwerksicherheit der wichtigste Grund. Unternehmen und MSPs definieren in Service-Level-Agreements die Anforderungen an die Servicequalität, Verfügbarkeit sowie optimale Leistung und sorgen so für mehr Sicherheit im Netzwerk. Weitere Faktoren waren Kosteneinsparungen, bestehende Beziehungen zu aktuellen Dienstanbietern sowie die einfachere Integration mit anderen Managed Services, zum Beispiel Unified Communications as a Service (UCaaS) und Sicherheitsdienste. Die einfache Integration kann auch dazu beitragen, den Übergang zu Secure Access Service Edge (SASE) zu erleichtern, so McGillicuddy. Unternehmen mit Managed SD-WAN meldeten einen größeren Erfolg bei der Migration zu SASE. Vereinheitlichte Managed Services für SD-WAN und Sicherheit tragen ebenfalls zur Vereinfachung des Gesamtmanagements bei. Laut McGillicuddy berichteten Unternehmen, die einen einzigen MSP für SD-WAN und Netzwerksicherheit aus der Cloud nutzten, über weniger Schwierigkeiten bei der Umstellung auf SASE.

2. Bewerten Sie die wichtigsten SD-WAN-Funktionen Unternehmen sollten auch entscheiden, welche SD-WAN-Funktionen für ihre Organisation am wichtigsten sind, und dabei berücksichtigen, wie die Funktionen die Leistung des Netzwerks verbessern und Netzwerkprobleme beheben können, meint McGillicuddy. Fast 40 Prozent der Befragten gaben an, dass sowohl Bandbreitenprobleme als auch Latenzzeiten zu den größten Problemen bei der Anwendungsleistung in ihren WANs zählen. "Sie brauchen eine Lösung, die beide Probleme angehen kann", so McGillicuddy. "SD-WAN-Konnektivität sollte den Overhead von Overlay-Tunneln minimieren und den Datenverkehr so effizient wie möglich leiten." Zu den wichtigsten SD-WAN-Funktionen, die Unternehmen als entscheidend erachten, gehören: Hybride Konnektivität

Integrierte Netzwerksicherheit

Native Beobachtbarkeit des Netzwerks

Automatisierte Standort-zu-Standort-Konnektivität

3. Anbieterkonsolidierung in Betracht ziehen Unternehmen mit Multivendor-SD-WAN sollten auch eine Anbieterkonsolidierung erwägen, so McGillicuddy. Ungefähr 43 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mindestens zwei Anbieter für Managed SD-WAN-Services nutzen. "Das ist schockierend hoch, aber nicht völlig überraschend, weil der Markt zu diesem Zeitpunkt ziemlich ausgereift ist", sagt McGillicuddy. "Viele Leute nutzen SD-WAN schon seit langem, was bedeutet, dass viele Dinge passieren, die die Komplexität der Anbieter erhöhen." Unternehmen nutzen mehrere SD-WAN-Anbieter aus vielen Gründen, darunter: Verschiedene Standorte oder mehrere Niederlassungen, die als unabhängige Geschäftseinheiten fungieren.

Fusionen und Übernahmen von Unternehmen, die verschiedene Anbieter nutzen.

Pläne für die Migration zu einem anderen SD-WAN-Anbieter. Unabhängig von den Gründen sagt McGillicuddy, dass Unternehmen mit mehreren SD-WAN-Anbietern es in der Regel schwierig finden, alle zu nutzen. "Diejenigen, die uns gesagt haben, dass sie mit mehreren Anbietern arbeiten, sind mit ihren SD-WAN-Bemühungen weniger erfolgreich", erklärt er. Zu den Problemen, die mit Multivendor-SD-WAN verbunden sind, gehören inkonsistente Sicherheit, Qualifikationsdefizite zwischen den verschiedenen Anbietern und hohe Betriebskosten. McGillicuddy empfiehlt Unternehmen, einen konsolidierten Anbieteransatz in Betracht zu ziehen, um SD-WAN-Herausforderungen zu bewältigen.

4. Erwägen Sie hybride Betriebsformen als Best Practice EMA fand heraus, dass sich die meisten Unternehmen für einen hybriden SD-WAN-Betrieb entscheiden, bei dem sie eine Mischung aus Managed und Co-Managed Services nutzen. Fast 58 Prozent der Unternehmen gaben an, dass sie einen hybriden Betrieb bevorzugen, während rund 25 Prozent der Unternehmen sagten, dass sie das Management vollständig an einen MSP auslagern wollen. Weitere 15 Prozent erklärten, dass ihr Unternehmen SD-WAN intern verwaltet, und weniger als 3 Prozent meinten, sie seien noch unentschlossen. "Managed SD-WAN ist die klare Präferenz der Unternehmen, aber sie wollen den Betrieb auch nicht vollständig auslagern", so McGillicuddy. "Sie sehen eine Welt, in der sie einen hybriden Ansatz wollen, bei dem sie die Verantwortung mit ihrem Managed Service Provider teilen können." Darüber hinaus stellte McGillicuddy fest, dass Unternehmen, die einen hybriden Betriebsansatz verfolgen, mehr Erfolg mit ihren SD-WAN-Implementierungen haben.