SD-WAN: 5 häufige Herausforderungen und wie Sie sich wappnen

Software-defined WAN (SD-WAN) ist eine funktionsreiche Technologie mit der Fähigkeit, Networking, Sicherheit, Reporting und Management zu konsolidieren und in einer einzigen Plattform zu vereinen.

Das Marketing der meisten Anbieter präsentiert SD-WAN als selbstverwaltete Do-it-yourself-Technologie. Doch potenzielle Nutzer sollten sich inhärenter Herausforderungen und Probleme von SD-WAN sowie Risikofaktoren bei der Bereitstellung bewusst sein.

IT-Teams stellen seit Jahren IPsec-VPNs über das Internet bereit. Sie sind also vertraut mit der einfachen VPN-Sicherheit, die SD-WAN bringt. Allerdings liegt einer der Hauptvorteile von SD-WAN in seinen granularen Sicherheitsrichtlinien.

Doch die Anbieter unterscheiden sich nicht voneinander, was zu gemeinsamen Punkten innerhalb der Netzwerkinfrastruktur führt. Obwohl IT-Teams Kosteneinsparungen mit SD-WAN erreichen können, sollten sie ihre Aufmerksamkeit auf das Design richten und sich nicht auf die Marketingsprüche über die Netzwerk-Uptime verlassen. Auf diese Weise lassen sich Ausfälle besser vermeiden, die letzten Endes die Geschäftskosten in die Höhe treiben können.

Herausforderung 5: BYOD

Das letzte Problem in Verbindung mit SD-WAN betrifft BYOD (Bring Your Own Device). Ein Vorteil von Cloud-basierten Anwendungen ist die Freiheit, die sie bieten. Die Anwender können ihre eigenen Geräte in die Arbeit mitbringen und sowohl mit ihnen als auch mit firmeneigenen Geräten nahtlos die Konnektivität über Public-Cloud-Netzwerke nutzen. Die Frage für IT-Teams lautet, ob sie mit von Sicherheitsrichtlinen die persönlichen Geräte ausschließen oder die Vorteile des Cloud-Zugriffs von überall akzeptieren sollen.

Einige Statistiken zeigen, dass die meisten Mitarbeiter fünf Geräte – persönliche und unternehmenseigene – zu einem beliebigen Zeitpunkt nutzen. Jedes Gerät ist in der Lage, über Apps oder einen Browser auf jede Cloud-Anwendung zuzugreifen. Das führt dazu, dass die Nutzer einen nahtlosen Zugriff während ihres Arbeitstags verlangen.

Es gibt keine schnelle Lösung für die BYOD-Herausforderung. Die Teams sollten den Traffic wie alle anderen Daten, die das WAN durchqueren, behandeln und überprüfen. Die Traffic-Analyse wird ein granulares Reporting erforderlich machen, um den Netzwerkverkehr auf Grundlage des Risikos, das Ihr Unternehmen für vertretbar hält, zu klassifizieren.

Die IT-Teams können andere Technologien bereitstellen, etwa Content Filtering und Intrusion Detection, um das Gesamtnetzwerk zu schützen. Der Schlüssel ist der Einblick in den Netzwerk-Traffic, weil IT-Teams mithilfe von Statistiken die richtigen Policy-Entscheidungen treffen können, wenn es um due Bereitstellung von SD-WAN für BYOD geht.