Wie ein KI-gesteuertes Netzwerk aussieht

Es wird prognostiziert, dass die KI-Technologie viele Aspekte des IT-Betriebs beeinflussen und verbessern wird. Eine der wichtigsten Anwendungen von KI ist die Unterstützung beim Betrieb von Netzwerken.

Lassen Sie uns einige aktuelle Beispiele untersuchen, abschätzen, wie KI Netzwerke verbessern wird und diskutieren, wie ein KI-gesteuertes Netzwerk aussehen sollte.

Die ersten drei Typen werden am häufigsten in Netzwerken eingesetzt. Ziel ist es, Algorithmen zu entwickeln, die es Computern ermöglichen, zu handeln, ohne explizit programmiert zu werden.

Aktuelle Anwendungen von KI und ML

Die meisten Unternehmen beginnen gerade erst, KI für den Betrieb von Netzwerken in Betracht zu ziehen. In anderen Segmenten der IT-Branche wird ML jedoch rasch in den IT-Betrieb integriert. Tatsächlich ist die Akzeptanz so groß, dass sich ein Name für die Praxis der Bereitstellung und Wartung von ML-Systemen herausgebildet hat: MLOps.