Wie Predictive Analytics beim Netzwerkbetrieb hilft

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in den Netzwerkbetrieb ist nicht mehr zu ignorieren. Unternehmen haben begonnen, sich Gedanken darüber zu machen, wie KI die Geschäftsergebnisse verbessern kann. Inzwischen haben Netzwerkprofis angefangen, sich zu überlegen, wie Predictive Analytics den Betrieb mit seinen ML-Funktionen (maschinelles Lernen) unterstützen kann.

Software für Predictive Analytics wendet ML-Analysetechniken auf große Mengen von Betriebs- und Verhaltensdaten des Netzwerks an. Die Tools entwickeln ein internes Modell des Verhaltens des Netzwerks und seiner Geräte. Sobald sie im Laufe der Zeit genügend Daten und Geräte gesammelt haben, können diese Tools den aktuellen Zustand des Netzwerks verstehen und sein zukünftiges Verhalten vorhersagen.

Netzwerkprofis können Tools für Predictive Analytics auf vielfältige Weise einsetzen. Diese Software bietet nützliche Einblicke in das Netzwerk, zum Beispiel durch die Vorhersage von Traffic-Mustern und die Erkennung anormaler Aktivitäten, bevor sie sichtbar auftreten. Netzwerkprofis können Predictive-Analytics-Tools einsetzen, um die Leistung, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Netzwerks zu verbessern.

Zum Beispiel kann eine solchen Lösung Schwankungen in den Übertragungsfehlerraten an einem Switching Port oder einen allmählichen Anstieg der internen Router -Temperaturen erkennen. Es schlägt dann vor, das Gerät entweder zu warten oder auszutauschen, bevor es so weit ausfällt, dass das Netzwerk gestört wird.

Die Daten zur Nutzung des Netzwerks in Unternehmen ermöglichen es auch, mit Prognose-Tools künftige Nutzungstrends vorherzusagen. Zum Beispiel kann Predictive Analytics weit genug in die Zukunft projizieren, um eine umfassende Kapazitätsplanung für das Netzwerk zu unterstützen.

Predictive Analytics-Tools für Netzwerke werden ständig weiterentwickelt

ML-gesteuerte prädiktive Analysen sind für Netzwerkmanagement-Tools nicht neu. Die Entwickler haben diese Technologie in den letzten zehn Jahren in irgendeiner Form in diese Tools integriert. Das Aufkommen der künstlichen Intelligenz hat das schnelle Wachstum und den Wandel in diesem Bereich beschleunigt.

Zum Beispiel fügen die Entwickler umfangreiche Sprachmodelle in die Tools ein, in der Regel um virtuelle Assistenten zu erstellen. Diese neue KI-Ebene kann dazu beitragen, die Genauigkeit der Vorhersagen zu verbessern, hat aber auch noch andere Anwendungsfälle. Die Entwickler wollen, dass KI den Mitarbeitern hilft, Daten zu verstehen, damit sie die Ergebnisse besser nutzen können. KI wird Netzwerkteams bei der Verwaltung helfen und nicht nur die Kernfunktionen der Vorhersage verbessern.

Die Genauigkeit der Vorhersagen ist je nach Tool und Umgebung sehr unterschiedlich. Die Ergebnisse können selbst dann schwanken, wenn Netzwerkteams im selben Unternehmen das gleiche Tool verwenden. Kein einziges Tool ist für alles ideal. Einige Produkte eignen sich besser für die Vorhersage des Datenverkehrs, während andere besser für Aufgaben wie die Bewertung der Hardwarezuverlässigkeit geeignet sind.

Obwohl Unternehmen von Predictive Analytics und anderen KI-Tools profitieren können, sollten Netzwerkteams bei der Auswahl und dem Einsatz vorsichtig sein. Sie sollten Predictive-Analytics-Tools erst dann einsetzen, wenn sie sicher sind, dass sie die Funktionen vollständig nutzen können.