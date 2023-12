NetOps: Wie man den Netzwerkbetrieb vereinfacht

Unternehmensnetzwerke sind selbst mit den ausgefeiltesten Tools und Verfahren schwierig zu verwalten. Herausforderungen können die Leistung und Sicherheit des Netzwerks beeinträchtigen, wenn sie nicht richtig gehandhabt werden.

Da sich Netzwerke über die Grenzen des Unternehmens hinaus auf Zweigstellen, Cloud-Umgebungen und Remote-Mitarbeiter ausdehnen, müssen Netzwerkteams Herausforderungen erkennen und eine Kombination von Tools verwenden, um die Aufgaben des Netzwerkbetriebs (Network Operations, NetOps) zu vereinfachen.

Trotz der verschiedenen Herausforderungen, mit denen NetOps-Teams konfrontiert sind, können sie eine Reihe von Best Practices anwenden, um den Betrieb zu vereinfachen. Darüber hinaus können Cloud-Netzwerkumgebungen und zugehörige Tools dazu beitragen, die Probleme beim Netzwerkmanagement zu verringern.

Herausforderungen beim Netzwerkbetrieb

NetOps ist ein Aspekt der IT, der sich darauf konzentriert, wie Organisationen Netzwerkdienste für Benutzer auf einer bereits bestehenden Netzwerkinfrastruktur bereitstellen. Da das Netzwerk bereits vorhanden ist, können die Netzwerkteams nur begrenzt Ergänzungen und Änderungen an den Geräten vornehmen, die für die Bereitstellung von Diensten, die Sicherheit des Netzwerk-Traffics und einen optimalen Datenfluss sorgen.

NetOps-Teams stehen unter anderem vor folgenden Herausforderungen:

Sichtbarkeit.

Skalierbarkeit.

Sicherheit.

Schritthalten mit anderen IT-Bereichen.

Reaktion auf Vorfälle (Incident Response) und Zeit bis zur Lösung.

Wartung des Netzwerks.

Sichtbarkeit

Früher hatten Netzwerke klar definierte Grenzen, die Netzwerkteams einhalten mussten. Heute sind moderne Netzwerke so erweitert, dass sie verschiedene Cloud-Services und Remote-Mitarbeiter in großen geografischen Gebieten unterstützen. Teile des Netzwerk-Traffics können Netzwerke durchqueren, die nicht unter interner Verwaltung sind, wie beispielsweise Cloud-Netzwerke oder das Internet, was die Anforderungen an die Ende-zu-Ende-Sichtbarkeit erschwert.

Skalierbarkeit

Wenn sich die Geschäftsziele ändern, sind oft auch Änderungen an den Anwendungen und Diensten erforderlich, die die Mitarbeiter für den täglichen Geschäftsbetrieb nutzen. Moderne NetOps-Teams müssen in der Lage sein, die Netzwerkinfrastruktur jederzeit nach oben oder unten zu skalieren.

Sicherheit

Angesichts der zunehmenden Bedrohungen für die Netzwerksicherheit sollten NetOps-Teams ihre Sicherheitslage kontinuierlich überprüfen, um sicherzustellen, dass sensible interne oder Kundendaten vor Datendiebstahl oder -verlust geschützt bleiben.

Mit anderen Bereichen der IT Schritt halten

Andere IT-Bereiche wie Servermanagement, Softwareentwicklung und Cloud Computing haben eine fortschrittliche Automatisierung eingeführt, die die Möglichkeiten der NetOps-Teams übersteigen könnte. Dies führt zu Engpässen, da andere IT-Bereiche darauf warten müssen, bis NetOps-Teams Ergänzungen und Änderungen am Netzwerk manuell vornehmen.

Reaktion auf Vorfälle und Zeit bis zur Lösung

Da Netzwerke immer größer und komplexer werden, stehen NetOps-Teams unter Druck, Leistungs- und Sicherheitsprobleme zu erkennen und zu beheben.

Wartung des Netzwerks

Ein großer Teil der NetOps-Rolle umfasst die allgemeine Netzwerkwartung, die sicherstellt, dass das Netzwerk auf optimalem Niveau läuft. Zu den allgemeinen Aufgaben der Netzwerk-Wartung gehören:

Patching der Netzwerkhardware.

Regelmäßige Konfigurationsüberprüfungen.

Optimierung der Leistung.

Pflege von Netzwerkdiagrammen und Netzwerkdokumentation.

Diese Aufgaben können schnell ins Hintertreffen geraten, wenn NetOps-Teams nicht die richtigen Tools und Prozesse verwenden.