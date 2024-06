Was unterscheidet Cloud Networking und Cloud Computing?

Cloud Computing und Cloud Networking sind verwandte, aber unterschiedliche Konzepte. Während es beim Cloud Computing darum geht, wie Anwendungen ausgeführt werden, geht es bei Cloud Networking darum, wie die Konnektivität zu und zwischen Anwendungen verwaltet und bereitgestellt wird.

Cloud Computing und Cloud Networking: Getrennt, aber verwandt

Es gibt eine natürliche Überschneidung zwischen Cloud Computing und Cloud Networking: Jeder, der eine Cloud-Plattform über IaaS nutzt, verwendet Cloud Networking, um VMs in dieser Umgebung miteinander, mit anderen Cloud-Diensten und mit dem Internet zu verbinden. Und in einer hybriden Cloud nutzen Unternehmen Cloud Networking, um Cloud-Ressourcen mit internen Systemen in Rechenzentren zu vernetzen.

Darüber hinaus ist es in einem modernen hybriden Netzwerk typisch, einige Funktionen in die Cloud zu verlagern, die in einem älteren Netzwerk von Netzwerk-Appliances bereitgestellt würden. Ein Unternehmen könnte beispielsweise einen globalen Load Balancer auf einer virtuellen Appliance in einer IaaS-Umgebung betreiben, eine WLAN-Verwaltungsplattform nutzen oder ein Web-Gateway im SaaS-Stil als Service absichern.