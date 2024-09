Was ist der Unsterschied zwischen Halbduplex und Vollduplex?

Ein Kommunikationskanal kann für die einseitige Kommunikation oder für die gleichzeitige Kommunikation in beide Richtungen verwendet werden. Die Begriffe Halbduplex und Vollduplex beschreiben diese Übertragungsmodi. Sehen wir uns den Unterschied zwischen Halbduplex und Vollduplex genauer an.

Wenn nur zwei Knoten auf einem Vollduplex-Kanal kommunizieren, wird der Datenverkehr in beide Richtungen über separate Unterkanäle übertragen – bei einem Cat-5-Kabel beispielsweise über separate Kupferdrahtpaare. Wenn mehr als zwei Knoten kommunizieren, hat der Vollduplex-Kanal Schwierigkeiten, die von den verschiedenen Knoten gesendeten Daten zu trennen, was die Effizienz verringert und die Kosten erhöht.

Der Hauptunterschied zwischen Halbduplex und Vollduplex besteht einfach darin, ob die Kommunikation jeweils in eine Richtung oder in beide Richtungen gleichzeitig erfolgt. Darüber hinaus konzentrieren sich die Unterschiede auf Anwendungsfälle. Halbduplex kann beispielsweise für Medien verwendet werden, die sich mehr als zwei Knoten teilen, während Vollduplex dies im Allgemeinen nicht kann.

Beispiele für Halbduplex und Vollduplex

Das einfachste Beispiel für einen Halbduplex-Kanal ist ein Standard-Walkie-Talkie, da es entweder senden oder empfangen kann. Organisationen, die auf Halbduplex-Sprachkommunikation angewiesen sind, entwickeln Verfahren, mit denen Sprecher den Zuhörern mitteilen, dass sie mit der Übertragung der aktuellen Informationen fertig sind. Bei einem Walkie-Talkie würde ein Benutzer beispielsweise over sagen, wenn er mit dem Sprechen fertig ist, oder over and out, wenn er für längere Zeit aus der Verbindung aussteigt.

In Datennetzwerken sind Ethernet-Hubs von Natur aus Halbduplex-Geräte, da sie einen einzigen gemeinsamen Kommunikationskanal schaffen. Ethernet-Switches hingegen können eine Verbindung entweder im Halb- oder im Vollduplex-Modus verwenden. Die meisten Netzwerke sind heute um Switches herum aufgebaut, aber Hubs werden immer noch eingesetzt. Außerdem beherrschen einige ältere Ethernet-Geräte nur Halbduplex-Kommunikation, selbst wenn sie an einen Vollduplex-Switch angeschlossen sind.

Schließlich sind auch WLAN-Netzwerke auf Halbduplex-Basis pro Kanal ausgelegt. Jeder Funkkanal kann, wie bei Walkie-Talkies, senden oder empfangen – aber nicht beides gleichzeitig. Ab dem Wi-Fi-6-Standard ist die gleichzeitige Nutzung mehrerer Kanäle über mehrere Antennen möglich. Das schafft die Möglichkeit für Vollduplex-Kommunikation zwischen Knoten.