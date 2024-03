Welche 5G-Qualifikationen sind am gefragtesten?

Die erste Phase der 5G-Revolution ist so gut wie abgeschlossen. 5G-Funkzugangsnetzwerke sind überall vorhanden, und weit über die Hälfte der verkauften Mobiltelefone sind 5G-fähig, wobei der Prozentsatz der installierten Geräte schnell steigt, da die Verbraucher alte Telefone ersetzen.

Die zweite Phase der 5G-Revolution, die jetzt im Gange ist, konzentriert sich auf die Umstellung auf 5G Standalone, das den 4G-Kern ersetzt. In dieser Phase wird erwartet, dass Dienstanbieter 5G-Anwendungen und -Services entwickeln sowie bereitstellen, um 5G-Anwendungsfälle zu unterstützen. Das beinhaltet Network Slicing für virtuelle private 5G-Netzwerke, IoT-Implementierungen mit hoher Dichte und Reaktionsfähigkeit mit extrem niedriger Latenz für Echtzeitdienste.

All diese Veränderungen schaffen einen sich entwickelnden 5G-Arbeitsmarkt. Netzwerkanbieter, Systemintegratoren und Unternehmen suchen verstärkt nach Netzwerkarchitekten, Ingenieuren, Entwicklern sowie Programmmanagern, um ihre 5G-Ambitionen voranzutreiben. Bestimmte 5G-Jobs könnten sich auf die folgenden Bereiche konzentrieren:

Entwicklung und Verwaltung von Diensten für Netzwerkbetreiber.

Entwurf und Wartung der Infrastruktur für Dienstanbieter oder Unternehmen.

Anwendungsentwicklung für anbieter- und kundenseitige Software.

Entwurf und Verwaltung von Unternehmensdiensten.

Hier sind die fünf wichtigsten Punkte, nach denen Arbeitgeber bei neuen Mitarbeitern in Bezug auf 5G-Fähigkeiten suchen.

1. 5G-Technologiekenntnisse und -Ansprüche Der 5G-Technologie-Stack unterscheidet sich in mehreren entscheidenden Punkten von 4G oder früheren Stacks. Netzbetreiber, Beratungs- und Integrationsunternehmen sowie Unternehmen, die ihre eigenen Netzwerke aufbauen möchten, suchen nach Fachleuten mit Kenntnissen oder Erfahrungen in den folgenden Bereichen: 5G Radio Access Network (RAN) und Open RAN.

5G-XHaul, die Verbindungsnetze, die 5G-Edges mit 5G-Cores verbinden.

5G-Kernplattformen.

Anwendungen und Dienste, wie Network Slicing, die auf den Kern aufgesetzt werden. In vielen Stellenausschreibungen werden neue Mitarbeiter mit mehrjähriger Erfahrung gesucht – eine unrealistisch hohe Forderung angesichts der Seltenheit der Erfahrung im Arbeitskräfteangebot. Bewerber, die bereits über ein gewisses Maß an Erfahrung verfügen und sich schnell einarbeiten können, sollten in Erwägung ziehen, sich auf Stellen zu bewerben, bei denen es ihnen lediglich an fundiertem technischem 5G-Wissen mangelt. Sie sollten ihre Qualifikation klar kommunizieren und explizit auf die Anlaufzeit eingehen, die für die Entwicklung ihrer Fähigkeiten benötigt wird, falls sie eingestellt werden.

2. Netzwerkarchitektur, -technik und -integration Dicht hinter dem Wunsch nach 5G-spezifischem Fachwissen suchen Arbeitgeber nach breiterer Erfahrung in der Systemarchitektur und -technik. Entsprechend den modernen architektonischen Merkmalen von 5G umfassen die gewünschten Fähigkeiten Cloud-natives Design, den Einsatz verteilter Systeme mit Core- und Edge-Computing, Containerisierung, Virtualisierung und Hochverfügbarkeit auf der Grundlage von Microservices. Zu den Fähigkeiten, die diese Bereiche unterstützen, gehören Erfahrungen mit Cloud-Managementplattformen, Container-Orchestrierungsplattformen und IaC- Bereitstellungssystemen (Infrastructure as Code). Arbeitgeber wünschen sich auch Bewerber mit Erfahrung und Kenntnissen in den Bereichen Netzwerkarchitektur, -design und -technik, insbesondere mit softwaredefinierten Netzwerken (SDN), Network Functions Virtualization (NFV) und anderen mobilen Netzwerken, wie beispielsweise 4G LTE. Systemintegration, insbesondere die Integration von Cloud-Netzwerkdiensten, wird zunehmend nachgefragt, da Betreiber und Unternehmen damit beginnen, 5G-Produkte mit anderen Kernplattformen zu integrieren und 5G-Optionen von mehreren Anbietern miteinander zu verbinden.

3. Netzwerksicherheit und Netzwerkanwendungen Manchmal werden Sicherheitsbewusstsein, Erfahrung und Fachwissen in den Formulierung Best Practices versteckt. Wenn es um die 5G-Architektur geht, sind sichere Architekturprinzipien gefragt. Wenn es sich um die 5G-Einführung handelt, ist Erfahrung mit sicheren Einführungsmethoden gefordert. Und wenn es um die Entwicklung von 5G-Anwendungen dreht, ist Qualifikation in einer sicheren Softwareentwicklungsumgebung von größter Wichtigkeit. Es ist wichtiger und schwieriger denn je, die kritischen Komponenten der 5G-Netzwerkinfrastruktur vor Angriffen zu schützen, und zwar aufgrund mehrerer Faktoren, darunter die folgenden: Die Neuheit und Komplexität des 5G-Technologie-Stacks.

Die vielen beweglichen Teile von 5G, sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne, aufgrund von Virtualisierung und Containerisierung.

Netzwerke, die auf Standardplattformen gehostet werden, statt auf Spezialhardware mit benutzerdefinierten, plattformspezifischen Betriebssystemen.

4. Anpassungsfähige Führung und hervorragende Kommunikation Für viele 5G-Positionen werden Bewerber gesucht, die sich schnell an Veränderungen in einem komplexen geschäftlichen und technologischen Umfeld anpassen können. Zum Beispiel an wechselnde Strategien, sich entwickelnde Anforderungen und veränderte Zeitpläne. Andere verlangen nach Bewerbern, die bereit sind, Teams zu führen, indem sie sie auf kurzfristige und längerfristige strategische Ziele ausrichten, einen datengestützten Konsens herstellen und auf neue Daten reagieren. Alle 5G-Positionen scheinen hervorragende Kommunikationsfähigkeiten zu erfordern, sei es, dass man den Teammitgliedern klar mitteilt, was sie tun sollen und warum, oder dass man der Leitung mitteilt, wo ein Projekt steht und warum.

5. Lebenszyklus der Produktentwicklung und Projektmanagement Da der 5G-Markt so neu ist, schnell wächst und sich verändert, suchen viele Unternehmen nach Bewerbern, die Erfahrung darin haben, Software- oder Hardwareprodukte oder Betreiberdienste vom Konzept bis zur Bereitstellung zu bringen. Viele Arbeitgeber wünschen sich eine gewisse Qualifikation im Projektmanagement oder sogar eine Zertifizierung als Projektmanager. Andere wünschen sich erfahrene Entwickler, die mit agilen Entwicklungsmethoden wie DevOps vertraut sind und sich mit den Werkzeugen der agilen Entwicklung gut auskennen.