Traditionelle Netzwerke vs. IoT-Netzwerke: Die Unterschiede

Das IoT bietet Unternehmen eine bessere Sichtbarkeit, Automatisierung und betriebliche Effizienz. Unternehmen, die damit begonnen haben, das Potenzial des IoT zu untersuchen, müssen nicht nur die verschiedenen IoT-Sensoren prüfen, sondern auch, wie diese Geräte mit IoT-Serveranwendungen verbunden werden und mit diesen kommunizieren.

Die meisten Menschen gehen davon aus, dass IoT-Netzwerke einfach an traditionelle Unternehmens-LANs angeschlossen werden. Das ist zwar in einigen Situationen richtig, aber die Konnektivität von IoT-Netzwerken erfordert einen breiteren Ansatz für das Netzwerk und erweitert die Konnektivitätsoptionen.

Was ist ein traditionelles Netzwerk?

Traditionelle Unternehmensnetzwerke bestehen in der Regel aus den folgenden Komponenten:

Unternehmens-LAN

Drahtloses LAN (WLAN)

WAN

Internetrand (Internet-Edge)

Das LAN und das WLAN sind private kabelgebundene und Wi-Fi-Netzwerke, die in der Regel in Unternehmensniederlassungen und Zweigstellen eingesetzt werden. Das WAN ist für die sichere Konnektivität zwischen dem LAN und den Zweigstellen zuständig. Der Internet-Edge beschreibt einen oder mehrere Punkte, an denen der eingehende und ausgehende Datenverkehr das Internet erreichen kann.