Warum Sie IoT-Geräte testen sollten

IT-Administratoren müssen IoT-Hardware testen und validieren, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß und gemäß ihren Spezifikationen funktioniert. Der Test- und Validierungsprozess bestätigt, dass die Hardware interoperabel ist und in der Umgebung, für die sie entwickelt wurde, effektiv arbeiten kann.

Die Tests umfassen in der Regel eine Verifizierung und eine Validierung. In der Verifizierungsphase wird bestätigt, dass der Hersteller das Gerät gemäß den Entwurfsspezifikationen hergestellt und konfiguriert hat, so Shawn Chandler, Senior-Mitglied des Branchenverbands IEEE und Associate Editor des IEEE Internet of Things Magazine. Die Validierungsphase bestätigt, dass das Gerät die Aufgabe erfüllen kann, für die es entwickelt wurde.

"Nur weil man etwas richtig entworfen hat, heißt das noch lange nicht, dass es auch funktioniert", so Chandler. Die Validierungsphase kann Integrations-, Belastungs-, Kompatibilitäts- und Stresstests umfassen.

IoT-Hardware wird in der Regel auf Folgendes getestet:

Kompatibilität, um sicherzustellen, dass die Geräte mit anderen Komponenten zusammenarbeiten. IoT-Umgebungen erfordern oft das Zusammenspiel verschiedener Hardware-, Software- und Netzwerkelemente.

Datenintegrität, um zu bestätigen, dass die Geräte Daten korrekt erfassen und formatieren, so dass sie für andere Systeme, die sie verwenden, zuverlässig und kompatibel sind.

Leistung, um zu testen, ob die Geräte die erwartete Arbeitslast bewältigen können.

Zuverlässigkeit, um zu bestätigen, dass die Geräte im Laufe der Zeit und bei Skalierung der Umgebung wie erwartet funktionieren.

Sicherheit, um sicherzustellen, dass die Geräte Verbindungen validieren und authentifizieren, um Daten zu schützen und unbefugten Zugriff zu verhindern, der den Datenschutz oder die Netzwerkintegrität gefährden könnte.

Benutzerfreundlichkeit, um sicherzustellen, dass die Geräte wie vorgesehen funktionieren.

IoT-Komponenten IoT-Hardwarekomponenten verfügen in der Regel über Chipsätze, Kommunikationsschnittstellen, Firmware, Stromversorgung und Interoperabilitätsfunktionen. Wie bei anderen Hardwaregeräten, zum Beispiel Laptops und Servern, sind in IoT-Geräten mehrere Komponenten gekapselt, die zusammenarbeiten: Sensoren: Mechanismen zur Bewertung der Umgebung und zum Erkennen oder Aufzeichnen von Ereignissen in dieser Umgebung, wie Temperatur, Bewegung oder das Vorhandensein von Stoffen, etwa Kohlenmonoxid-Sensor.

Aktuatoren: Komponenten, die Energie in Bewegung umwandeln. In IoT-Umgebungen lösen Aktuatoren auf der Grundlage der von den Sensoren erfassten Daten vorgeschriebene physische Aktionen aus.

Chips: Elektronik, die die Konnektivität mit drahtlosen Netzwerken ermöglicht und die Übertragung von Daten von den Sensoren ermöglicht. Sie werden manchmal als IoT-Module oder Funkchips bezeichnet.

Mikrocontroller: Kompakte integrierte Schaltungen, die in der Regel einen Prozessor, Speicher und E/A-Peripheriegeräte auf einem einzigen Chip enthalten. Ein Mikrocontroller, der manchmal auch als Controller oder Mikrocontroller-Einheit bezeichnet wird, steuert eine einzelne Funktion innerhalb des IoT-Geräts.

Stromquelle: Mechanismus, der das Gerät mit Strom versorgt. Viele Endgeräte verwenden Batterien, aber die Art, Qualität, Lebensdauer und Lieferung der Stromversorgung variiert je nach Verwendungszweck und Umgebung des Geräts. IoT-Endpunkte, insbesondere Sensoren, haben in der Regel die geringste Anzahl dieser verschiedenen Komponenten. IoT-Gateways stellen einen Verbindungspunkt zwischen den Endgeräten und den Unternehmenssystemen her. In einigen Fällen führen sie auch einige Datenverarbeitungs- und Analysefunktionen aus. Sie enthalten in der Regel sowohl eine größere Anzahl als auch fortschrittlichere Komponenten, einschließlich Mikrocontroller/Prozessoren und Konnektivitätsmodule.