Verbindungsoptionen für Unternehmensnetzwerke

Die meisten Unternehmensnetzwerke bestehen aus einem LAN, WAN und Internet-Edge sowie möglicherweise einem Rechenzentrum. Diese Architektursegmente umfassen mehrere Optionen zur Verbindung verschiedener Netzwerkkomponenten und zum Datentransport zu allen Teilen eines Unternehmensnetzwerks.

Folgend betrachten wir einige der häufigsten Arten von Netzwerkverbindungen, die in Internet-Edge-, LAN- und WAN-Segmenten zum Einsatz kommen.

Kabel

Kabelnetzbetreiber bieten häufig einen Breitband-Internetzugang über Koaxialkabel an. Wie bei DSL und ISDN wandelt ein Kabelmodem die Koaxialverbindung in einen RJ-45-Anschluss am Kundenübergabepunkt um. Die DOCSIS-Technologie (Data Over Cable Service Interface Specifications), die dem Kabelbreitband zugrunde liegt, wurde im Laufe der Jahre immer weiter verbessert, so dass heute Geschwindigkeiten von bis zu 2 GBit/s möglich sind.