Geforderte Netzwerkkenntnisse und wie Sie Lücken schließen

In der Netzwerktechnik gibt es eine Qualifikationslücke bei den Mitarbeitern. Das ist nichts Neues - Nachrichten über den Fachkräftemangel im Netzwerk gibt es mindestens seit dem Jahr 2000. Die seltenen Zeiten, in denen solche Geschichten nicht in den Nachrichten auftauchen, sind Rezessionen oder Ereignisse wie das Platzen der Technologieblase, als viele qualifizierte Fachkräfte arbeitslos waren.

Warum gibt es eine Qualifikationslücke im Netzwerkbereich? Qualifikationsdefizite sind in der Regel das Ergebnis des schnellen technologischen Wandels. IT-Fachleute können in einem bestimmten Zeitraum nur eine bestimmte Menge an neuen Informationen aufnehmen. Diese Kapazität nimmt bei den meisten Menschen außerdem im Laufe der Jahre ab. Wissen wird durch die wiederholte Ausführung neuer Aktionen zu Fertigkeit. Wenn sich das Tempo des Wandels schnell ändert, sind neue Fähigkeiten oft veraltet, bevor sie vollständig beherrscht werden. Netzwerkprofis sind mit der bestehenden Technologie vertraut, wenn sie in den Beruf einsteigen, und auch mit der Technologie, die sie zu Beginn ihrer Tätigkeit in eine Umgebung einbringen. Netzwerkprofis halten oft noch mit der darauf folgenden Welle neuer Technologien Schritt, aber die meisten verlieren mit dem ständigen Aufkommen neuer Technologiegenerationen an Boden. Selbst wenn Netzwerkprofis neue Technologien und Strategien erlernen, sind sie mit ihnen möglicherweise nicht so vertraut wie mit früheren Methoden. Sie neigen dazu, die neuen Technologien auf ähnliche Weise zu verwalten und zu nutzen, wie sie es mit den alten Strategien getan haben. Dies erklärt auch, warum das Netzwerkmanagement immer noch hauptsächlich ein manueller Prozess ist, der über die Kommandozeile durchgeführt wird. Auch demografische Faktoren und Trends können eine Erklärung für die Diskrepanzen liefern. IT-Teams haben im Allgemeinen einen erheblichen Generationswechsel erlebt, da die späten Baby-Boomer und die Mitarbeiter der Generation X aus dem Berufsleben ausscheiden oder sich in Führungspositionen zurückziehen. Und aus einer Reihe von Gründen beschäftigen sich nicht mehr so viele junge Technologiefachleute mit Netzwerken.

Die Lücke bei den Netzwerkkenntnissen scheint größer als sie ist Eine Komponente der wahrgenommenen Lücke bei den Netzwerkfähigkeiten ist die Diskrepanz zwischen dem, was Arbeitgeber bei Neueinstellungen suchen, und dem, was auf dem Arbeitsmarkt verfügbar ist. Wenn Arbeitgeber einen Mitarbeiter ersetzen wollen, der in den Ruhestand geht oder ausscheidet, suchen sie häufig nach Ersatz mit dessen Fähigkeiten sowie nach neuen relevanten Qualifikationen. Bewerber mit genau diesen Qualifikationen sind nicht so zahlreich, und diejenigen mit diesen Kenntnissen verlangen eine höhere Vergütung als der ausscheidende Mitarbeiter. Das bedeutet, dass sie möglicherweise zu teuer sind, um sie einzustellen. Dies ist eine Erklärung für die Qualifikationslücke – es liegt nicht daran, dass Unternehmen keine Mitarbeiter mit relevanten Kenntnissen finden, sondern daran, dass Personalverantwortliche denken, dass qualifizierte Bewerber teuer sind. Ein weiterer Punkt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist die Tatsache, dass die erste Überprüfung von Bewerbern, Lebensläufen und Anschreiben zunehmend automatisiert und durch Dritte vermittelt wird. Je geringer die Zahl der Bewerber ist, die bestimmte Qualifikationskriterien erfüllen oder bestimmte Schlüsselwörter verwenden, desto häufiger geht eine Suche ins Leere, selbst wenn der Bewerberpool Fachleute enthält, die die für die Stelle erforderlichen Aufgaben erfüllen können. Würden die IT-Manager mehr Erstprüfungen durchführen, würden mehr Personen mit ausreichenden Kenntnissen in die späteren Phasen des Einstellungsverfahrens gelangen. Wenn mehr Personen mit IT-Hintergrund die Lebensläufe von externen Personalvermittlern überprüfen würden, könnten sie erkennen, ob Bewerber über relevante und übertragbare Kenntnisse verfügen, auch wenn sie keine spezifischen Begriffe in ihren Lebensläufen haben.

Was Unternehmen von Netzwerkexperten erwarten Unternehmen wollen und brauchen alle Arten von Netzwerkfähigkeiten, von der Verkabelung bis zum Management der Cloud-Netzwerkarchitektur. Zu den wichtigen Netzwerkkenntnissen, nach denen Arbeitgeber suchen, zählen die folgenden. Zentrales Netzwerkmanagement Unternehmen wünschen sich Netzwerkexperten, die zentralisierte Managementtools – ob On-premises oder in der Cloud – für die Verwaltung von WANs, LANs und WLANs im Unternehmen einsetzen können. Zu den Aktivitäten des zentralisierten Netzwerkmanagements gehören: Verwalten von Standardkonfigurationen, die an Geräte weitergegeben werden.

Zentrale Verwaltung von Ausnahmen von Standardkonfigurationen.

Einsatz zentraler Verwaltungskonsolen für die Verteilung von Updates und Patches sowie für die Verwaltung von Geräten, bei denen die erste Verteilung fehlgeschlagen ist. Netzwerkautomatisierung Netzwerkexperten sollten wissen, wie man Automatisierungsskripte für das Netzwerkmanagement mit Standardtools wie PowerShell und Python sowie DevOps-ähnlichen IaaS-Tools wie Ansible oder Terraform schreibt und pflegt. Architektur von Cloud-Netzwerken Netzwerkprofis sollten über Kenntnisse im Design, in der Bereitstellung und Wartung von Public-, Private- und Hybrid-Cloud-Netzwerken und deren Verbindungen zu lokalen Netzwerken verfügen. Abbildung 1: Netzwerkprofis benötigen Kenntnisse in mehreren Bereichen. Unabhängig von ihrer Spezialisierung sollten Netzwerkprofis über ein solides Fundament an Wissen über andere Aspekte des Netzwerks verfügen. Personen, die die meiste Zeit mit Kabeln, Patch Panels und Netzwerkwanddosen arbeiten, sollten dennoch Ethernet und IP-Adressierung, Switching und Routing verstehen. Netzwerkmanager und sogar Netzwerkarchitekten sollten Erfahrung mit der Vernetzung von Data Centern haben und wissen, wie man Level-Verkabelung und Switching aufbaut. Architekten von Cloud-Netzwerken sollten auch wissen, wie herkömmliche, nicht cloudbasierte Netzwerke funktionieren.