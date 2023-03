CIOs müssen Multi-Cloud-Netzwerkschulungen fördern

Bis 2024 werden etwa 80 Prozent der Unternehmen Multi-Cloud-Umgebungen haben. Diese Firmen müssen sich stark auf ihre Netzwerkinfrastruktur und ihre Betriebsteams stützen – von der Bereitstellung und Verwaltung der Konnektivität zu mehreren Clouds bis hin zum Management von IP-Adressraum und DNS über diese Clouds hinweg.

Für Unternehmen ist es jedoch schwierig, Netzwerktechniker mit Kenntnissen über Cloud-Netzwerke zu finden. Nur 37 Prozent der IT-Organisationen berichten, dass sie keine Schwierigkeiten haben, Experten für Cloud-Netzwerke einzustellen und zu halten, so eine Studie von Enterprise Management Associates (EMA).

Die Studie befragte 351 IT-Akteure zu ihren Multi-Cloud-Networking-Strategien. Sie ergab auch, dass 28 Prozent der Unternehmen Qualifikationsdefizite als eine ihrer größten Herausforderungen beim Aufbau und der Verwaltung eines Multi-Cloud Networking betrachten.

Die hohe Belastung durch die Ausbildung von Netzwerktechnikern

Viele Unternehmen verfügen über ein Kernteam traditioneller Netzwerktechniker, die ihre Karriere damit verbracht haben, sich für Netzwerkhardware zertifizieren zu lassen. Einige CIOs könnten davon ausgehen, dass diese Mitarbeiter sicher in der Lage sind, in ihrer Freizeit Cloud-Fähigkeiten zu entwickeln. Leider bringt eine Multi-Cloud-Welt neue Komplexitätsebenen mit sich, die es bei lokalen Netzwerken nicht gab.

"Ein Netzwerkingenieur muss lernen, mit der Cloud umzugehen. Es gibt unterschiedliche Konzepte, und alles ist virtuell", sagt ein leitender Netzwerkingenieur eines großen Universitätskrankenhauses und einer medizinischen Fakultät. "Jeder Cloud-Anbieter verwendet andere Namen für denselben Dienst oder dasselbe Gerät, und manche Kollegen haben keine Lust, die Zeit zu investieren, um diese Konzepte zu lernen. Das ist ein großes Problem."

"Bei der Geschwindigkeit, mit der sich die Cloud und zusätzlich Software-defined Everything entwickelt haben, ist es ein Albtraum den Überblick zu behalten", so ein leitender Angestellter für Netzwerkarchitektur bei einer 1-Milliarde-Dollar-Bank. "Selbst wenn man sich mit einem der Cloud-Anbieter auskennt, kommen neue Dinge auf den Markt oder sie ändern sich. Es ist ein Vollzeitjob, nur um die verschiedenen Dienste zu kennen. Ich habe mich ein Jahr lang vier Stunden am Tag mit Azure beschäftigt, und das war nur für einen Cloud-Anbieter. Die meisten Leute können das nicht, also gibt es immer weniger Fachkräfte, die Multi-Cloud ausreichend verstehen."

Mit anderen Worten: Netzwerktechniker wollen ihre Fähigkeiten verbessern. Aber Cloud-Anbieter haben eigene Ansätze für die Vernetzung. Das ist ein steiler Berg, den es zu erklimmen gilt. Die Techniker brauchen Unterstützung, Ressourcen und – was vielleicht am wichtigsten ist – Zeit.

Die EMA empfahl IT-Unternehmen, Ressourcen für die Schulung ihrer bestehenden Netzwerkexperten in der Cloud-Netzwerktechnologie bereitzustellen. Tatsächlich hat die EMA-Studie ergeben, dass 90 Prozent der Multi-Cloud-Unternehmen dies heute zumindest bis zu einem gewissen Grad tun. Unternehmen, die einen größeren Erfolg mit ihrer Multi-Cloud-Strategie verzeichnen, haben mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Schulungsprogramm eingeführt.