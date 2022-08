Data-Center-Netzwerkautomation: Strategien und Vorteile

Data Center Networking ist ein integraler Bestandteil moderner Unternehmensnetzwerke. Herkömmliche Rechenzentren sind Orte, an denen ein Unternehmen seine Netzwerkressourcen unterbringt, wie Daten und die Geräte selbst. Wenn diese Geräte und Ressourcen miteinander verbunden werden, bilden sie ein Netzwerk, in dem sich Daten problemlos zwischen den einzelnen Geräten übertragen lassen.

Data Center Networking ist nichts Neues. Doch mit der Evolution der Rechenzentren von physischen On-Premises-Standorten zu digitalisierten Cloud-Architekturen haben sich auch die Methoden weiterentwickelt, die Netzwerkteams für den Betrieb ihrer Data-Center-Netzwerke nutzen.

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen an einer Automatisierung ihrer Data-Center-Netzwerke interessiert sind, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Jedes Unternehmen verfolgt einen anderen Ansatz für die Automation von Data-Center-Netzwerken, sagt Shamus McGillicuddy, Vice President of Research bei Enterprise Management Associates (EMA), in einem Webinar.

Das Webinar konzentrierte sich auf eine EMA-Studie über die Data-Center-Netzwerkautomation. Demnach gaben 74 Prozent von 359 Netzwerkfachleuten an, dass ihr Unternehmen derzeit mindestens zwei verschiedene Tools für die Automatisierung von Data-Center-Netzwerken einsetzt.

Data-Center-Automation versus Data-Center-Netzwerkautomation Die Standardautomatisierung von Data Centern ist nicht mit der Automatisierung von Data-Center-Netzwerken gleichzusetzen. Bei der Data-Center-Automation geht es um den Prozess, ein Rechenzentrum zu automatisieren, um regelmäßige Verwaltungsaufgaben – etwa Speicherung, Organisation und Sicherung von Daten – ohne menschliches Eingreifen durchzuführen. Die Data-Center-Netzwerkautomation hingegen wendet Automation auf Aufgaben des Data-Center-Netzwerks an, zum Beispiel die Lifecycle-Konfiguration und die Bereitstellung von Geräten. Netzwerkexperten können ihre Netzwerke per Automatisierung optimieren, um einige Aufgaben ohne menschliches Eingreifen auszuführen. Dadurch spart ein Unternehmen Zeit und Geld.

Kommerzielle versus interne Automationsstrategien Eine überwältigende Mehrheit der Befragten in der EMA-Studie gab an, kommerzielle Tools für die Automatisierung von Data-Center-Netzwerken zu verwenden. Ein Grund, warum Unternehmen die Tools von Anbietern bevorzugen, liegt darin, dass sie mehr Funktionen und Möglichkeiten bieten, die bei selbstentwickelten Tools nicht unbedingt vorhanden sind. Die Firmen gaben außerdem an, dass sie kommerzielle Tools für die Data-Center-Netzwerkautomation aus folgenden Gründen einsetzen: Sicherheits- und Compliance -Anforderungen

Vereinfachte Out-of-the-Box-Konfiguration

Ende-zu-Ende-Einblick in die Daten eines Netzwerks Diese Faktoren bedeuten jedoch nicht, dass die Unternehmen auf selbstentwickelte Tools verzichten. EMA hat nämlich herausgefunden, dass die meisten Unternehmen nicht ausschließlich kommerzielle Tools nutzen: rund 93 Prozent sagten, dass sie neben kommerziellen Tools auch eigene Software verwenden. Fast die Hälfte gab an, eigene Tools zu bevorzugen, um Sicherheits- und Compliance-Risiken zu vermeiden, die beim Einsatz kommerzieller Tools entstehen können. Selbstentwickelte Tools ermöglichen es den Teams außerdem, ihre Werkzeuge an die Anforderungen ihrer Netzwerkumgebung anzupassen.

Tools für die Data-Center-Netzwerkautomation Unternehmen stehen mehrere Optionen zur Verfügung, wenn es um die Wahl des richtigen Tools zur Automatisierung von Data-Center-Netzwerken geht, zum Beispiel: DevOps -Automation oder IaC -Tools (Infrastructure as Code)

Netzwerk-Overlay-Software

Netzwerkorchestrierungs- und Automationssoftware

automatisiertes Netzwerk-Monitoring und Observability Laut EMA war jedoch die Automatisierung der Cloud-Infrastruktur der Spitzenreiter unter allen Tools. 59 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen diese Tools nutzt. „Die Mehrheit [der Unternehmen] verwendet irgendein Tool zur Automatisierung der Cloud-Infrastruktur. Demnach gibt es eine große Schnittmenge zwischen der Automation der Public Cloud und der Automation von Data-Center-Netzwerken“, so McGillicuddy. Nur 38 Prozent der Studienteilnehmer, der kleinste Prozentsatz, erklärten, dass sie weiterhin traditionelle Tools für das Network Change and Configuration Management verwenden. Obwohl ein Drittel des Marktes diese Tools immer noch nutzt, erwartet McGillicuddy, dass die Zahl der Unternehmen, die diese Ansätze verfolgen, zurückgehen wird, da andere Methoden zunehmend populärer werden.

Neue Technologien für automatisierte Data-Center-Netzwerke Die Befragten äußerten ebenfalls Interesse daran, neue Technologien in ihre Systeme zu implementieren. Mehr als 85 Prozent von ihnen hielten beispielsweise eine digitale Zwillingstechnologie für nützlich, mit der sie ihre Netzwerkumgebungen simulieren können. Intent-based Networking (IBN) war ebenfalls von Interesse: 57 Prozent gaben an, dass sie IBN nur am Rande nutzen, während 21 Prozent sagten, sie würden IBN umfassend einsetzen. Der allgemeine Eindruck war, dass die Teams IBN verwenden wollen, um die Netzwerkkonfiguration und -implementierung zu vereinfachen sowie ihre Rechenzentren richtig einzurichten, so McGillicuddy. Er ergänzte, dass eine weitere Priorität für Netzwerkfachleute darin besteht, Tools mit integrierten Monitoring- und Troubleshooting-Funktionen zu finden. Circa 90 Prozent der Befragten nannten Monitoring und Troubleshooting als wichtige Aspekte bei der Automatisierung von Data-Center-Netzwerken. „Netzwerkexperten wollen nicht einfach nur ein Tool, das die Konfiguration von einem zentralen Punkt aus verteilen kann. Sie wollen sehen, was passiert, wenn das Tool nicht korrekt funktioniert oder wenn sie weitere Änderungen vornehmen müssen“, erklärt McGillicuddy.

Vorteile der Data-Center-Netzwerkautomation Ein Teil des Interesses an der Automatisierung ergibt sich aus dem Umstand, dass die typischen manuellen Prozesse zeitaufwendig sind und die Produktivität vieler Netzwerkteams behindern. Die Verbesserung der operativen Effizienz stellte den wichtigsten Anwendungsfall für die Automatisierung eines Data-Center-Netzwerks dar, wobei 41 Prozent der Netzwerkexperten dies als bedeutenden Vorteil für ihr Unternehmen nannten. Laut McGillicuddy berichtete ein Netzwerktechniker, dass vor der Implementierung der Automatisierung die Durchführung einer Änderung im Data-Center-Netzwerk 15 Tage dauerte. Nach der Automatisierung dauerte die gleiche Änderung nur noch wenige Minuten. Die Studienteilnehmer nannten die folgenden Anwendungsfälle für die Data-Center-Netzwerkautomation: Verringerung der Sicherheitsrisiken

Verbesserung der Compliance

Erhöhung der Agilität

Stärkung der Netzwerkresilienz