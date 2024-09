Netzwerkautomatisierung beginnt mit einer Source of Truth

Eine Network Source of Truth (NSoT) ist ein wesentliches Element jeder Strategie zur Netzwerkautomatisierung. Ihre genaue Definition entzieht sich jedoch nach wie vor den Fachleuten.

Ein Report von Enterprise Management Associates (EMA) mit dem Titel Enterprise Network Automation: Emerging from the Dark Ages and Reaching Toward NetDevOps befragte 354 IT-Profis und stellte fest, dass nur 18 Prozent der Strategien zur Netzwerkautomatisierung vollständig erfolgreich sind. Die Untersuchung ergab, dass die Unternehmen mit erfolgreichen Automatisierungsstrategien über eine effektive NSoT verfügen.

Obwohl sich Netzwerkprofis grundsätzlich darüber einig sind, was eine NSoT ist, sind sich viele nicht sicher, ob es aus dem Netzwerkstatus oder der Netzwerkabsicht abgeleitet werden sollte. Sobald ein Unternehmen die Quelle seiner NSoT bestimmt hat, muss es in Tools zur Speicherung aller Daten investieren. Mit der richtigen NSoT-Speicherung ist die Automatisierung einfacher zu implementieren.

Was ist eine Quelle der Wahrheit? Eine NSoT ist ein Repository mit Daten über das Netzwerk. Ein Netzwerkautomatisierungstechniker einer großen Universität beschrieb NSoT als eine Momentaufnahme des Betriebszustands des Netzwerks. Zum Beispiel könnte ein Netzwerk-Discovery-Tool aktuelle Konfigurationsdaten von jedem Netzwerk-Gerät abrufen und diese als Quelle der Wahrheit präsentieren. Netzwerkprofis könnten diese Daten mit den Zustands- und Leistungsdaten der Geräte sowie mit den von einem Netzwerk-Monitoring-Tool erfassten Verkehrsströmen kombinieren, um ein vollständiges Bild des Netzwerks zu erhalten. Ein NSoT in der Netzwerkautomatisierung sollte alle Daten enthalten, die Netzwerkadministratoren benötigen, um Netzwerkänderungen zuverlässig durchführen zu können. Aber welche Art von Daten sind das? "Darüber wird schon seit einiger Zeit debattiert", so der Automatisierungstechniker der Universität. „Wenn das Netzwerk so eingerichtet ist, wie es sein sollte, sollte die Quelle der Wahrheit das Netzwerk selbst sein. Wir arbeiten noch daran, wie wir dieses Problem am besten lösen können. Beachten Sie den Vorbehalt in der Aussage des Technikers: „Wenn das Netzwerk so eingerichtet ist, wie es sein sollte.“ Woher weiß man, ob das Netzwerk so eingerichtet ist, wie es sein sollte? Viele Leute argumentieren, dass die Netzwerkabsicht (Network Intention) die wahre Quelle der Wahrheit für jedes Netzwerk ist. Netzwerk-Intent-Daten umfassen Konfigurationsstandards und nicht die Live-Konfiguration. Weitere Daten, die aus der Netzwerkabsicht abgeleitet werden, sind: Ein abstrakter Standard für das Netzwerkdesign.

Anwendungsanforderungen.

Sicherheitsrichtlinien.

Informationen zum IP-Adressraum, einschließlich aktueller und verfügbarer Adressen für neue Geräte und Dienste. Auf einer grundlegenden Ebene geht es bei der Netzwerkabsicht um Netzwerkstandards. Ohne Standards funktioniert die Automatisierung nicht. „Die Standardisierung ist das größte Hindernis [bei der Netzwerkautomatisierung]“, so ein Netzwerktechniker bei einem Fortune-500-Einzelhändler. Der Techniker fügte hinzu, dass es zu Problemen im Netzwerk kommt, wenn das Netzwerk und die Daten nicht standardisiert sind. „Man kann nicht in großem Umfang automatisieren, weil man ohne Standardisierung gezwungen ist, ein Gerät nach dem anderen zu automatisieren.“ Unabhängig davon, ob sich ein NSoT aus dem Netzwerkzustand oder der Absicht ergibt, sollte die NSoT Bestandsdaten über alle physischen und logischen Geräte in einem Netzwerk enthalten. Anhand der Inventardaten lässt sich feststellen, welche Geräte für die Automatisierung infrage kommen.