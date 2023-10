So unterstützt DDI das IP-basierte Netzwerkmanagement

Es reicht nicht aus, einem Netzwerk IP-Adressen zuzuweisen. Auch die Verwaltung ist von entscheidender Bedeutung, vor allem, wenn Cloud-Netzwerke zunehmen. Bestimmte Protokolle und Techniken wie DNS, DHCP und IP-Adressverwaltung sind für die Vereinheitlichung und Rationalisierung der IP-basierten Netzwerkverwaltung (IPAM) unerlässlich.

DNS übersetzt IP-Adressen in Domänennamen, wodurch sie für die Benutzer lesbar werden. DHCP konfiguriert Geräte und weist IP-Adressen innerhalb eines Netzwerks zu. IPAM unterstützt Netzwerkadministratoren bei der Verwaltung von IP-Adressen. DDI integriert die drei Dienste DNS, DHCP und IPAM in eine einzige Plattform, die eine zentrale Verwaltung und Automatisierung ermöglicht.

DDI ist kein neues Konzept, Gartner prägte das Akronym im Jahr 2019. Aber nur wenige Unternehmen verstehen es vollständig. Enterprise Management Associates (EMA) befragte 333 DDI-Experten und fand heraus, dass nur 40 Prozent mit ihren DDI-Strategien erfolgreich sind.

"DDI ist eine strategische Technologie", sagt Shamus McGillicuddy, Vice President of Research bei EMA. "Sie wird vielleicht nicht von allen als ein Bereich der Innovation angesehen. Sie werden es nicht in irgendeinem Hype-Zyklus sehen. Aber sie ist in vielerlei Hinsicht wirklich entscheidend."

Die Bedeutung von DDI DDI-Plattformen werden mit der Verbreitung von Cloud-Strategien immer wichtiger. Der Netzwerkbetrieb ist in die Ära der Multi-Cloud-Netzwerke eingetreten, was bedeutet, dass Unternehmen vereinfachte, sichere und zentralisierte Verwaltungsansätze benötigen – all dies können die Tools einer DDI-Plattform bieten. Einige Netzwerkexperten ziehen es vor, IP-Adressen mit Tabellenkalkulationen oder Open-Source-Tools zu verwalten. Laut McGillicuddy können diese alternativen Methoden jedoch nicht mit einer integrierten DDI-Strategie konkurrieren. DDI bietet mehr als nur die Verwaltung von IP-Adressen. Eine erfolgreiche DDI-Strategie hilft Unternehmen unter anderem dabei, die Resilienz ihres Netzwerks zu verbessern, die Produktivität zu steigern und die Sicherheit zu erhöhen. Trotz anfänglicher Zurückhaltung unter Netzwerkexperten stellen viele fest, dass sie DDI benötigen, da die Netzwerkverwaltung immer komplexer wird. Die drei wichtigsten Treiber für DDI-Investitionen sind Hybrid Clouds, Netzwerkautomatisierung sowie Public-Cloud- und Multi-Cloud-Betrieb, die auch zu den wichtigsten Netzwerktrends zählen. Wenn Unternehmen in die Cloud wechseln, stoßen sie auf Herausforderungen, die die Bedeutung von DDI unterstreichen, so dass sie es schließlich einsetzen. Unternehmen, die DDI implementieren, haben verschiedene Erwartungen an das Tool. Die EMA-Studie ergab, dass die wichtigsten Funktionen, die Unternehmen von einer DDI-Plattform erwarten, Sicherheit, Skalierbarkeit und vollständige Integration sind. Multi-Cloud-Unterstützung, Netzwerkstabilität und Netzwerkerkennung (Network Discovery) sind weitere wichtige Faktoren.

Die wichtigsten DDI-Anwendungsfälle EMA hat festgestellt, dass Automatisierung ein wesentlicher Bestandteil von DDI ist. Eine überwältigende Mehrheit von 99 Prozent der Befragten gab an, dass ihre Organisation in ihren DDI-Plattformen Workflows automatisiert. Fast die Hälfte sagte, dass sie diesen Workflows voll und ganz vertrauen. Die Erkennung von Netzwerken und Clouds, die als eine der notwendigsten DDI-Funktionen eingestuft wurde, war auch einer der wichtigsten Anwendungsfälle für automatisierte DDI-Workflows. Weitere DDI-Anwendungsfälle sind die Konfiguration und Bereitstellung von DNS- und DHCP-Servern sowie die Verwaltung von IP-Adressen und DNS-Einträgen. Etwa 88 Prozent der Befragten gaben außerdem an, dass sie DDI als eine Source of Truth in ihren Netzwerken nutzen. Wenn Unternehmen DDI oder einen anderen Ansatz verwenden, um eine Source of Truth für das Netzwerk zu schaffen, können sie Daten über den Zustand und die Absicht des Netzwerks sammeln. Die Automatisierungs-Tools nutzen dann die gewonnenen Daten, um das Netzwerkmanagement zu verfeinern. Obwohl die meisten Unternehmen DDI als Wahrheitsquelle nutzen, gaben nur 39 Prozent der Befragten an, dass DDI dabei effektiv ist. Der Prozentsatz der Teilnehmer, die DDI als effektiv bezeichneten, sagte auch mit größerer Wahrscheinlichkeit, dass ihre DDI-Strategien erfolgreich waren. Die positive Korrelation zwischen den beiden Kennzahlen ist ein Hinweis darauf, dass Unternehmen DDI als Quelle der Wahrheit nutzen müssen, um mit ihren DDI-Praktiken Erfolg zu haben, so McGillicuddy. Netzwerkexperten, die sich intensiver mit DDI befassen, waren jedoch im Vergleich zu den anderen Befragten pessimistisch, was die Wirksamkeit von DDI als Wahrheitsquelle betrifft. Das weist auf die zusätzliche Unterstützung hin, die Netzwerkteams für DDI benötigen.