Argumente für Multi-Cloud-Netzwerke

Die zunehmende Nutzung mehrerer Public Clouds durch Unternehmen lässt sich nicht ignorieren. Da Firmen ihre Initiativen zur digitalen Transformation weiter ausbauen, werden immer mehr Anwendungen und Arbeitslasten über mehrere Public Clouds verteilt.

Laut einer Studie der Enterprise Strategy Group (ESG) von TechTarget nutzen 86 Prozent der Befragten mittlerweile zwei oder mehr Public-Cloud-Infrastrukturanbieter (IaaS und PaaS) in ihren IT-Umgebungen.

Anders als noch vor drei Jahren, als die ESG-Umfrage 2019 Technology Spending Intentions Survey ergab, dass 78 Prozent der Unternehmen in erster Linie für einen Cloud-Anbieter zahlen und nur einen sehr viel geringeren Anteil für andere Anbieter aufwenden, nutzen die Unternehmen heute ernsthaft mehrere Public Clouds. Die ESG-Studie zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten (53 Prozent) mehrere Cloud-Service-Provider (CSPs) sinnvoll nutzen.

Zeit zum Überdenken mehrerer Public-Cloud-Verbindungen

Infolge dieses Wandels müssen Unternehmen überdenken, wie sie sich mit mehreren Public-Cloud-Anbietern verbinden. Um Cloud-übergreifenden Datenverkehr zu ermöglichen, erstellen Unternehmen in der Regel eine Hub-and-Spoke-Netzwerk- oder Sternnetzwerk-Architektur, die sich auf Standorte vor Ort (Rechenzentren, Colocation-Einrichtungen oder Zweigstellen) stützt, die als Hub fungieren, durch den der Datenverkehr fließt, um verschiedene Public-Cloud-Umgebungen zu verbinden.

Diese Netzwerkarchitekturen lassen sich unter Umständen nur schwer effektiv verwalten sowie skalieren und der Hairpinning Traffic kann sich negativ auf die Leistung auswirken. Doch damit sind die Herausforderungen noch nicht zu Ende.

Zwar bieten CSPs ähnliche Netzwerkdienste an, doch der Aufbau eines Cloud-basierten Netzwerks erfordert Kenntnisse der Architekturprinzipien und Best Practices, die von jedem CSP verwendet werden, sowie CSP-spezifische Tools und Schnittstellen. Der derzeitige Mangel an Tool-Integration hindert Unternehmen daran, eine Ende-zu-Ende-Transparenz in Netzwerken zu schaffen und aufrechtzuerhalten – ganz zu schweigen von der Sichtbarkeit vernetzter Ressourcen über mehrere Public Clouds hinweg.

Auch die Cloud-Sicherheit wird zum Problem, da CSPs Unternehmen nicht die Möglichkeit bieten, konsistente Richtlinien für Netzwerke in verschiedenen Clouds anzuwenden. In Anbetracht der hochgradig verteilten Natur moderner IT-Umgebungen sollte es nicht überraschen, dass mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Unternehmen, die ESG im Rahmen seiner Studie zu den Ausgabenabsichten für Technologie im Jahr 2021 befragte, angaben, dass ihre Netzwerkumgebung komplexer oder wesentlich komplexer sei als noch vor zwei Jahren.