Automatisierung ändert die Art von Grund auf, wie wir Netzwerke konfigurieren und verwalten. Die zunehmende Verflechtung zwischen Networking und Automation erfordert, dass wir uns neue Automatisierungskenntnisse aneignen, um in der neuen Networking-Ära effizient arbeiten zu können.

Es gibt ein breites Spektrum an Fähigkeiten im Zusammenhang mit Netzwerkautomatisierung. Soft Skills erfordern keine Programmierkenntnisse, während andere Fähigkeiten ein grundlegendes Verständnis der Softwareterminologie voraussetzen. Fortgeschrittene Fähigkeiten umfassen hingegen Methodologien der Programmierung und Softwareentwicklung. Wo Sie starten, hängt von Ihrem aktuellen Kenntnisstand ab. Wie wir sehen werden, können Sie bereits sehr viel erreichen, ohne Programmieren lernen zu müssen.

Soft Skills

Beginnen wir mit Fähigkeiten, für die keine Kenntnisse aus der Softwareentwicklung notwendig sind. Das dürfte die Ausgangsbasis für die meisten aus dem Networking-Bereich sein.

Als Erstes gilt es, einen anderen Denkansatz zu wählen. Ändern Sie Ihre Denkweise in Bezug auf Konfiguration, Monitoring und Troubleshooting von Netzwerken. Überlegen Sie, wie Sie Automation für manuelle Prozesse nutzen können, auch wenn der manuelle Prozess kurzfristig gesehen effizienter ist. Gibt es im manuellen Prozess Schritte, die sehr viel Zeit kosten und sich automatisieren lassen könnten? Sie müssen dabei nicht gleich die komplette Aufgabe in Angriff nehmen. Hervorragende Ergebnisse lassen sich durchaus erzielen, wenn Sie lediglich einen aufwendigen oder fehleranfälligen Teil eines Prozesses automatisieren.

Zum neuen Denkansatz gehört es auch, zu akzeptieren, dass für die Einführung von Automation ein gewisser Zeitaufwand nötig ist, um neue Methoden zu erlernen. Das kann für Organisationen schwierig sein, die immer nur auf den Krisenfall des Tages reagieren. Fortschritte lassen sich schon mit einer Stunde pro Tag erreichen.

Eignen Sie sich Fähigkeiten an, um Prozesse für häufige Aufgaben zu entwickeln. Dokumentieren Sie diese Prozesse, und identifizieren Sie Aufgaben innerhalb des Gesamtprozesses, die sich am besten zur Automatisierung eignen. Führen Sie außerdem eine nachträgliche Analyse von Netzwerkproblemen durch, um festzustellen, welche Informationen erfasst werden müssen, damit sich die Ursache des Problems korrekt ermitteln lässt. Lassen sich einige oder alle Informationen mit Automation erfassen?

Zu wissen, welche Informationen man sammeln und welche Analyse man durchführen muss, ist bereits sehr nützlich, um den Zeitaufwand für die Ursachenforschung zu reduzieren. Das gilt selbst dann, wenn weiterhin manuelle Methoden zum Einsatz kommen.

Eignen Sie sich Fähigkeiten rund um vorhandene Tools an. Lernen Sie, wie Sie die Funktionen für Konfigurationsvalidierung und Konfigurations-Updates der vorhandenen Tools Ihres Netzwerkmanagementsystems nutzen. Netzwerkfachleute können dank dieser Tools ihre Automatisierungsziele häufig auch ohne Programmierkenntnisse erreichen.

Erstellen Sie ein NSoT-Repository (Network Source of Truth). Eine Source of Truth ermöglicht es Ihnen, den Betriebszustand des Netzwerks zu überprüfen, ohne sich dabei auf dessen Konfigurationen zu verlassen. Denn diese können bei Ausfällen und Ad-hoc-Änderungen variieren. Identifizieren Sie die kritischen Infrastrukturverbindungen auf jedem Netzwerkgerät, und dokumentieren Sie sie. Dokumentieren Sie auch die Verbindungen zu wichtigen Servern und deren Services. Die Source of Truth sollte es Ihnen erlauben, Dinge wie fehlkonfigurierte Port-Kanäle oder eine nicht ordnungsgemäße Verkabelung zu identifizieren, ganz gleich, ob es sich um einen manuellen oder automatisierten Verifizierungsprozess handelt.