Wie man die KI-Fähigkeit des Netzwerks sicherstellt

Nicht alle sind bereit für KI – aber sie sollten sich darauf einstellen.

Die Experten auf der ONUG Spring 2024 Konferenz Mitte Mai in Dallas waren sich einig: KI hat sich in der IT-Branche etabliert und wird bleiben. KI ist nahezu unvermeidlich, da sie zunehmend in verschiedene Aspekte der IT-Infrastruktur, einschließlich Unternehmensnetzwerken, implementiert wird. Unternehmen können es sich nicht leisten, die Vorbereitung ihres Netzwerks auf KI länger hinauszuzögern.

In einer Sitzung erörterte Michael Milligan, Staff Vice President für IT-Governance, Risiko und Compliance bei FedEx, wie sich Unternehmen auf KI einstellen sollten und welche Schritte sie zur Vorbereitung auf die KI-Integration unternehmen können. Milligan erklärte, dass Menschen, Prozesse und Technologien auf KI vorbereitet werden sollten, insbesondere wenn es um Risikominderung und Zuverlässigkeit des Netzwerks geht.

Warum in KI investieren? Da KI weiterhin in nahezu jeden Aspekt der Technologie integriert wird und diese beeinflusst, haben Unternehmen begonnen, in sie und ihre verschiedenen Fähigkeiten zu investieren. „Die Investitionen in KI kommen wie eine Lawine“, sagte Milligan. „Jedes einzelne Vorstandsmitglied in jedem Unternehmen fragt 'Was ist unser Plan?' und 'Was ist unsere Strategie für KI?'“ Milligan zufolge ist der Boom bei den KI-Investitionen in Unternehmen auf drei Hauptgründe zurückzuführen. 1. Produktivität durch Automatisierung In gewisser Weise dient die Automatisierung als Vorläufer der KI. Wie bei der KI liegt die Attraktivität der Netzwerkautomatisierung in der Steigerung der Produktivität und Effizienz. Sie erreicht das, indem sie den Netzwerkteams verschiedene zeitraubende Aufgaben abnimmt. Da die Automatisierung in der Lage ist, verschiedene Arbeitslasten zu bewältigen, können Unternehmen ihre Produktivität, Rentabilität und Gewinnspannen weiter steigern, so Milligan. 2. Effizienz Einer der größten Vorteile von KI besteht darin, dass sie die Effizienz des Netzwerks durch verbesserte automatisierte Prozesse steigern und die Entscheidungsfindung unterstützen kann. Laut Milligan haben viele Unternehmen unwissentlich generative KI eingesetzt, da einige Technologien von Drittanbietern bereits über GenKI-Funktionen verfügen. 3. Kundenerlebnis Milligan betonte, dass das Kundenerlebnis eines der wichtigsten Geschäftselemente ist, das oft aus den Augen verloren wird. KI lässt sich nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Dazu gehört auch der Einsatz von Automatisierung und Mustern, um gezielte Nachrichten an Kunden zu versenden. KI hilft Unternehmen, das Kundenverhalten zu verstehen, so dass sie alte Kunden halten und neue gewinnen können. Das steigert die Produktivität.