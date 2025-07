Vor- und Nachteile des Einsatzes von KI in der Lieferkette

KI kann verschiedene Aspekte der Lieferkettenabläufe vereinfachen. Doch da diese Technologie noch relativ neu ist, lernen Unternehmen erst nach und nach einige der Nachteile kennen. Führungskräfte in der Lieferkette sollten sich dieser potenziellen Probleme bewusst sein.

Zu den vielversprechendsten Anwendungsfällen von KI in der Lieferkette zählen Aufgaben wie die Beantwortung von Kundenfragen und die Optimierung des Lagerlayouts. Einige dieser Anwendungsfälle können jedoch auch zu potenziellen Problemen führen. Beispielsweise können Kunden frustriert sein, wenn sie mit einem Chatbot sprechen, der nicht funktioniert.

Erfahren Sie mehr über einige Vorteile des Einsatzes von KI in der Lieferkette und auch über einige Nachteile.

Die Fähigkeiten der KI können auch dazu beitragen, die Beziehungen zu Lieferanten zu verbessern, da alle Beteiligten in der Lieferkette Informationen schneller und genauer erhalten, was die Kommunikation mit den Lieferanten erleichtert.

5 Nachteile des Einsatzes von KI in der Lieferkette

KI birgt jedoch auch einige Fallstricke. Hier sind einige potenzielle Nachteile des Einsatzes von KI für Lieferkettenprozesse und Möglichkeiten, wie Führungskräfte in der Lieferkette einige davon möglicherweise abmildern können.

1. Vorabinvestitionskosten

Die Implementierung von KI ist mit einem erheblichen Zeit- und Geldaufwand verbunden. Lieferkettenökosysteme sind oft komplex, und Partner entlang der Lieferkette benötigen möglicherweise spezielle Hardware, um KI nutzen zu können.

KI kann zu Beginn auch einen erheblichen Wartungsaufwand erfordern, da die IT unter anderem Anwendungen und Datenquellen integrieren und KI-Modelle trainieren muss.

2. Kosten für Mitarbeiterschulungen

Mitarbeiter müssen über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügen, um KI nutzen zu können, da es sonst zu Problemen kommen kann. Fehlerhafte Eingaben und Dateninterpretationen können unter anderem zu Ungenauigkeiten in der gesamten Lieferkette führen.

Da sich KI so schnell weiterentwickelt, kann es schwierig sein, Mitarbeiter mit den erforderlichen Fachkenntnissen einzustellen. Eine Alternative ist die Schulung der bestehenden Mitarbeiter im Umgang mit KI, was jedoch Zeit und Geld kostet.

Darüber hinaus können Mitarbeiter auch negativ auf die Schulungen reagieren, weil sie befürchten, dass KI ihre Arbeitsplätze ersetzt.

Abbildung 2: Anwendungsfälle für KI in verschiedenen Branchen.

3. Schwierige Integration in Altsysteme

Alte Infrastrukturen sind möglicherweise nicht für die Integration von KI geeignet, was zu technischen Problemen führen kann.

Um diese potenziellen Probleme zu vermeiden, sollten Supply-Chain-Verantwortliche gemeinsam mit anderen Führungskräften ihres Unternehmens entscheiden, wie KI am besten eingesetzt werden kann, wie saubere Daten aus allen relevanten Quellen gewonnen werden können und ob eine komplette Systemüberholung erforderlich ist. Der Schwerpunkt sollte auf der Verbesserung der Datenverfügbarkeit und -qualität liegen, während Störungen minimiert und die Auswirkungen des KI-Einsatzes auf alle Beteiligten der Lieferkette – von den Mitarbeitern des Unternehmens über die Lieferanten bis hin zu den Kunden – berücksichtigt werden.

4. Datenschutz- und Sicherheitsrisiken

Die potenziellen Probleme der KI im Bereich Datensicherheit und Datenschutz können Unternehmensdaten auf verschiedene Weise gefährden, wenn Führungskräfte vor der Implementierung der Technologie mögliche Probleme nicht berücksichtigen.

Beispielsweise können Kunden zustimmen, ihre personenbezogenen Daten für einen bestimmten Zweck an ein Unternehmen weiterzugeben. Die Weitergabe dieser Daten an eine KI-Anwendung, die die Daten in einer Weise nutzt, der die Kunden nicht zugestimmt haben, stellt eine Verletzung der Datenschutzrechte der Kunden dar. Darüber hinaus können böswillige Akteure KI-Anwendungen ins Visier nehmen, um an sensible Daten zu gelangen.

Führungskräfte in der Lieferkette müssen gemeinsam mit anderen Führungskräften des Unternehmens die besten Strategien zum Schutz vor diesen Problemen erarbeiten. Mögliche Maßnahmen sind die Zusammenarbeit mit einem Datenschutzbeauftragten und die Festlegung von Regeln für die Datennutzung und Datenschutzrechte.

5. Übermäßige Abhängigkeit von KI

KI kann sich sowohl auf die Fähigkeiten der Mitarbeiter als auch auf das Kundenerlebnis negativ auswirken.

Wenn Mitarbeiter KI für bestimmte Aufgaben einsetzen und nicht wissen, wie sie diese Aufgaben selbst ausführen können, kann es zu Qualifikationslücken kommen. Wenn beispielsweise die KI-Technologie aus irgendeinem Grund vorübergehend nicht verfügbar ist, benötigen die Mitarbeiter möglicherweise Schulungen, um bestimmte Aspekte ihrer Arbeit zu erledigen.

Darüber hinaus können einige Kunden frustriert sein, wenn sie mit einem Kunden-Chatbot interagieren und dieser ihre Fragen nicht beantworten kann oder nicht richtig funktioniert. Der unzufriedene Kunde kann sich aufgrund seiner negativen Erfahrung entscheiden, den Artikel bei einem anderen Unternehmen zu kaufen.