Kostenloses E-Handbook: Datenanalysen mit generativer KI

Generative KI bildet die nächste Stufe der Datenanalyse. Es ist allerdings unklar, welche Folgen sich daraus ergeben. Analysten müssen sich auf ein neues Umfeld einstellen und lernen, wie sie die KI-Funktionen einsetzen. Dabei lässt sich der Nutzen generativer KI bei der Datenanalyse auf unterschiedliche Weise prüfen.

Die Fähigkeit generativer KI, selbst in unstrukturierten Datensätzen Muster und Trends zu erkennen, verringert zum Beispiel den Bedarf an manueller Datenverarbeitung. Anwendern ist es somit möglich, verstärkt auf automatisierte Analysen und Berichte zu setzen. Gleichzeitig können entsprechende Anwendungen die Daten strukturiert organisieren und in Datenkatalogen zur Verfügung stellen. Auf diese Weise erkennen Analysten komplexe Muster, korrelierende Daten und Beziehungen, die ansonsten im Verborgenen geblieben wären.

Diese neue Art der Datenanalyse hat aber auch ihren Preis. Datenanalysten müssen prüfen, wie gut die Eingabedaten sind, und ob die Verarbeitung mit den rechtlichen Vorgaben und Unternehmensrichtlinien in Einklang stehen. Die Daten müssen zudem im Sinne des Datenschutzes verarbeitet werden und sollten keine urheberrechtlichen Probleme aufwerfen.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook bietet Tipps für den Einsatz von generativer KI für die Analyse von Daten.

Im kostenlosen E-Handbook erörtern unsere Autoren, welcher Wert der Datenanalyse mit generativer KI zukommt. Ein Punkt ist hierbei die richtige Data Governance und die Bedeutung der Datenqualität. Es werden verschiedene bewährte Verfahren vorgestellt und Prozesse gezeigt, die bei der Umsetzung einer Strategie zu generativer KI unterstützen. Ein Beitrag zu hilfreichen Tools für Datenanalysten rundet das E-Handbook thematisch ab.