Kostenloses E-Handbook: Leitfaden für generative KI

Der Einsatz generativer KI steht erst am Anfang, weshalb sich Führungskräfte klarmachen sollten, was die Technologie kann und was nicht. Generative KI verändert die Art und Weise, wie Menschen mit Software umgehen und wie Unternehmen mit ihren Kunden interagieren.

Inmitten der Flut an Produkteinführungen, welche die Fähigkeiten generativer KI aufzeigen, sollte man aber zunächst ausführlich überlegen, in welchen Bereichen und wofür die Technologie eingesetzt wird.

Das Aufkommen generativer KI stellt Unternehmen vielfach vor Herausforderungen. Und dass die Technologie noch nicht ausgereift ist, erschwert ihre Einführung. Beim Experimentieren ist Geduld gefragt, da die Integration in bestehende Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe erfolgt und Geschäfts- und IT-Führungskräfte geeignete Use Cases erst identifizieren müssen. Die Anzahl der Best Practices und Schulungen wächst, sobald generative KI zum Alltag wird.

Die Technologie erfordert außerdem Unternehmensrichtlinien zum Datenschutz und zum Zugriff auf sensible Informationen, einschließlich persönlicher und vertraulicher Daten. Das Risiko eines unbeabsichtigten Verlusts geistigen Eigentums steigt, wenn geschützte Daten zum Trainieren von öffentlich zugänglichen KI-Modellen verwendet werden.

Unternehmensverantwortliche müssen eine Balance zwischen dem Bedarf an Innovation und den damit verbundenen Risiken der generativen KI herstellen, indem sie strenge Richtlinien und Frameworks implementieren.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook soll Führungskräften bei der Einführung von Anwendungen mit generativer KI unterstützen.

Das neue kostenlose E-Handbook unterstützt Führungskräfte bei der Ausarbeitung einer Strategie für generative KI. Es liefert Ansätze und Best Practices dafür, wie sich die Technologie einsetzen lässt, welche Vor- und Nachteile sie bietet und wie man die Mitarbeitenden entsprechend schult.