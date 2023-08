Kostenloses eBook: Datenschutz bei Cloud, Sicherheit und KI

Die Zielsetzungen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit liegen nicht selten weit auseinander, was zu Spannungen und Diskussionen in Unternehmen führen kann, wie zum Beispiel bei vielen Aspekten der Überwachung und des Monitorings. So kommt es nicht von ungefähr, dass der IT-Sicherheitsverantwortliche keinesfalls gleichzeitig der Datenschutzbeauftrage im Unternehmen sein sollte. Dabei bietet es sich oftmals an, die durchaus vorhandenen Synergien von Datenschutz und Sicherheit zu nutzen, wobei die Verantwortlichen kooperieren müssen. Im Hinblick auf mögliche Synergien kann Firmen die Zusammenarbeit zwischen der EU-Agentur für Cybersicherheit und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten als Beispiel dienen.

Geht es um die Auswahl von Cloud-Anbietern oder -Diensten, spielt der gebotene Datenschutz häufig eine zentrale Rolle. Der Datenschutz bei Cloud-Projekten wurde von Aufsichtsbehörden untersucht, die im Anschluss daran Vorschläge zur besseren Umsetzung der DSGVO machen. Interessante Informationen dazu ergaben sich aus den Erkenntnissen einer Untersuchung zur Nutzung von Cloud-basierten Diensten durch den öffentlichen Sektor, die von den europäischen Datenschutzbeauftragten und den europäischen Aufsichtsbehörden durchgeführt wurden.

Cookie-Banner sind für Anwender bei der Nutzung von Websites problematisch. Schlussendlich erfordert der Datenschutz jedoch keine Cookie-Banner.. Die Aufsichtsbehörden wurden bei ihren Untersuchungen auf eine ganze Reihe typischer Fehler aufmerksam, die Unternehmen bei der Umsetzung von Cookie-Bannern unterlaufen. Daraus ergeben sich Hinweise zu den Vorgaben, die bei Cookie-Bannern für Websites eingehalten werden müssen.

Das Thema künstliche Intelligenz ist alles andere als neu, erfährt durch die Entwicklungen bei generativen KI aber deutlich mehr Aufmerksamkeit und eine breitere Nutzung. So beschäftigen sich längst auch Gerichte mit der Nutzung der künstlichen Intelligenz, ein wichtiger Aspekt ist hier unter anderem der Datenschutz. Dabei geht es weniger um die Nichtnutzung von KI, sondern um die Grenzen, die dabei einzuhalten sind.