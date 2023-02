Cookie-Banner: Was immer noch falsch gemacht wird

Viele Internetnutzerinnen und Internetnutzer stören sich an den Cookie-Bannern, die man bei dem Besuch der meisten Websites inzwischen sieht. Die Internetnutzenden ärgern sich dann über die „lästigen Datenschutzvorgaben“. Dabei ist es letztlich gar nicht der Datenschutz, der die Cookie-Banner haben will.

„Eine gut gemachte und faire Internetseite benötigt kein Cookie-Banner, weil sie nur technisch notwendige Cookies verwendet“, erklärt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Professor Ulrich Kelber. „Wenn Webseiten-Betreibende aber unbedingt personenbezogene Daten sammeln wollen, dann dürfen sie sich eine Einwilligung dafür nicht mit unfairen oder rechtswidrigen Mitteln holen.“

Damit weist der Bundesdatenschutzbeauftragte auf sogenannte „trügerische Designmuster“ bei Cookie-Bannern hin, die zu dem eigentlichen Ärger über Cookie-Banner führen und die einen Datenschutzverstoß darstellen können.

Mängel bei Cookie-Bannern

Auch der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HmbBfDI) hat sich zu diesem Thema zu Wort gemeldet: „Nutzerinnen und Nutzer sollen beim Besuch einer Webseite oder Nutzung einer App davon ausgehen dürfen, dass ungefragt nur solche Daten verarbeitet werden, die zur Erbringung des nachgefragten Dienstes auch tatsächlich erforderlich sind. Wollen Diensteanbieter weitere Daten erheben und verarbeiten, müssen sie die Nutzerinnen und Nutzer dazu vorab in informierter Art und Weise um ihre freiwillige Einwilligung ersuchen.“

Diese Vorgaben würden mittlerweile von vielen Betreibern in der Regel durch vorgeschaltete „Einwilligungsbanner“ umgesetzt, so der Datenschutzbeauftragte. Aber: Nicht immer erfolgt dies rechtskonform. Der Hamburger Beauftragte macht deutlich: „Bei Verstößen können nun Verwarnungen oder Anordnungen ausgesprochen sowie Geldbußen verhängt werden. Wir werden im ersten Quartal 2023 beginnen, Telemedienangebote von Hamburger Unternehmen auf deren Vereinbarkeit mit den Vorgaben des TTDSG zu prüfen.“

Die Bürgerschaft hatte die Kompetenzen des Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit bei der Anwendung des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes (TTDSG) erweitert. Damit wird der HmbBfDI in die Lage versetzt, Abhilfemaßnahmen und Bußgelder gegenüber Telemedienanbietern in Hamburg zu erlassen, wenn diese zum Beispiel Cookies in rechtswidriger Art und Weise verwenden.

Doch auch andere Datenschutzaufsichtsbehörden in der EU haben auf Abweichungen hingewiesen, die bei Cookie-Bannern zu finden sind.