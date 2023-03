Online-Datenschutz ist kein Versteckspiel

Kaum ein Unternehmen verzichtet noch darauf, eine eigene Website im Internet zu haben. Auch ein Auftritt in den führenden sozialen Medien erscheint für viele Unternehmen als Pflichtprogramm. Doch es ist nicht einfach, bei Online-Auftritten und in den sozialen Netzwerken die für Unternehmen so wichtige Compliance sicherzustellen, auch und gerade im Datenschutz.

Der Einsatz von Cookie-Bannern, die dem Datenschutz entsprechen, ist nur ein Beispiel dafür, wenn es um Firmen-Websites geht.

Generell müssen Unternehmen darauf achten, dass sie ihren Informationspflichten den Nutzenden gegenüber nachkommen und dass es die erforderliche Transparenz im Online-Datenschutz gibt. Viele Negativbeispiele findet man bei sozialen Netzwerken, hier kann man häufig sehen, wie man es nicht machen sollte.

Irreführung am Beispiel Social Media Zu Social Media hat der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) unter anderem eine neue Leitlinie angenommen, nachdem für diese die öffentliche Konsultationsphase abgeschlossen war, also Rückmeldungen und Kommentare dazu abgegeben werden konnten. Diese Leitlinien betreffen irreführende Designs auf der Benutzeroberfläche von Social-Media-Plattformen (Guidelines 3/2022 on Deceptive design patterns in social media platform interfaces: practical recommendations) Die Leitlinien beschreiben nicht nur häufige Mängel, sie bieten auch für das Entwickeln und Nutzen solcher Plattformen praktische Empfehlungen, zur Bewertung und zur Vermeidung von Designmustern auf Benutzeroberflächen, die gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen.

Designaspekte im Datenschutz Sogenannte „Deceptive Design Patterns“ beeinflussen das Verhalten der Nutzenden und deren Fähigkeit, ihre personenbezogenen Daten wirksam zu schützen. Aus diesem Grund hängen Design-Fragen auch mit Datenschutzvorgaben zusammen. Fragen zur Datenschutzkonformität von Benutzeroberflächen bei Online-Anwendungen, nicht nur im Social-Media-Bereich, lassen sich insbesondere mit den datenschutzrechtlichen Grundsätzen in der DSGVO klären. Dort wird unter anderem gefordert: Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden (Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz). Irreführende, täuschende Designmuster entsprechen dem sicherlich nicht. Schließlich spielen auch die Anforderungen des Privacy by Design and Default nach DSGVO eine entscheidende Rolle, da ihre Anwendung den Social-Media-Anbietern vor der Einführung einer Benutzeroberfläche helfen würde, irreführende Designmuster von vornherein zu vermeiden, so die Aufsichtsbehörden.