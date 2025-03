Kostenloses E-Handbook: KI revolutioniert den Netzwerkbetrieb

Künstliche Intelligenz (KI) prägt die Zukunft des Netzmanagements entscheidend. Viele Techniker nehmen KI zunächst als Bedrohung wahr, doch sie entpuppt sich als ein unverzichtbares Werkzeug zur Effizienzsteigerung. Es empfiehlt sich für Netzexperten, die Technologie nicht nur zu verstehen, sondern aktiv zu gestalten.

Der Paradigmenwechsel verlangt neue Kompetenzen: Vom Verständnis für KI-Systeme über Datenmanagement bis hin zu Programmiergrundlagen. Unternehmen sind gefordert, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt zu qualifizieren. Essenziell ist dabei die Erkenntnis: KI ersetzt Fachkräfte nicht, sie erweitert vielmehr deren Handlungsspielräume.

Wer die Chancen von KI sieht und nutzt, sichert sich berufliche Relevanz und wird zum Gestalter der digitalen Infrastruktur von morgen.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook liefert Ihnen Grundlagenwissen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz im Netzwerkbetrieb.

Dieses E-Handbook bietet Ihnen das Basiswissen für den Einstieg in die KI im Netzwerkbetrieb. So begründen wir zunächst, weshalb vor allem Netzprofis an KI nicht mehr vorbeikommen. Wir erläutern, welches Know-how es dafür braucht und welche Zertifizierungen sinnvoll sind. In den weiteren Kapiteln zeigen wir, wie KI Sie beim Netzbetrieb unterstützt.