Die Vorteile von KI im Netzwerkbetrieb

Die KI-Revolution hat begonnen, unabhängig davon, ob Netzwerkexperten bereit sind, sie anzunehmen oder nicht.

Künstliche Intelligenz (KI) wird nahezu jeden Aspekt von Technologie und IT beeinflussen. Dies wurde auf der ONUG-Spring-2024-Konferenz Mitte Mai in Dallas unterstrichen, auf der Netzwerkexperten diskutierten, wie KI-basierte Netzwerk- und Sicherheitstools die Infrastruktur neu gestalten können.

In einer Sitzung erörterte Jeff Bradbury, Vice President of Marketing bei Network to Code, einem Beratungsunternehmen für Netzwerkautomatisierung, wie Unternehmen mit KI ihren Netzwerkbetrieb optimieren können. KI kann dabei helfen, das Netzwerkmanagement zu automatisieren und eine Source of Truth zu schaffen, um die Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit des Netzwerks zu erhöhen, sagte er.

Anwendungsfälle für KI im Netzwerkbetrieb Laut Bradbury implementieren Unternehmen KI in ihren Netzwerken, um den Netzwerkbetrieb zu verbessern, vor allem zur Netzwerkautomatisierung. "Bei der Netzwerkautomatisierung geht es darum, das Netzwerk zu automatisieren. Wenn wir über KI nachdenken, erkennen wir allmählich, dass es bei KI darum geht, die Automatisierungen zu automatisieren." meinte er Zu den Möglichkeiten, wie KI den Netzwerkbetrieb verbessern kann, gehören: Netzwerkeffizienz optimieren: KI kann Netzwerkteams beim Erstellen von Codes helfen, um das Konfigurationsmanagement zu automatisieren.

Netzwerkeffizienz optimieren: KI kann Netzwerkteams beim Erstellen von Codes helfen, um das Konfigurationsmanagement zu automatisieren. Netzwerkzuverlässigkeit verbessern: KI kann bei der Ursachenanalyse helfen, um eine bessere Fehlerbehebung zu ermöglichen.

Netzwerksicherheit verbessern: KI kann Abhilfemaßnahmen automatisieren, um Cyber-Richtlinien im gesamten Netzwerk durchzusetzen.

Nutzen Sie KI, um eine Quelle der Wahrheit zu schaffen Obwohl KI Netzwerkteams bei der Verwaltung und Automatisierung komplexer Netzwerkabläufe unterstützen kann, stehen Netzwerkexperten KI laut Bradbury nach wie vor skeptisch gegenüber. Sie sind nicht nur unsicher, wie sie KI einsetzen sollen, sondern haben auch wenig Vertrauen in sie. Schon vor dem Aufkommen von KI waren viele Netzwerkexperten skeptisch, was die Automatisierung von Netzwerken angeht. Diese Zweifel haben sich durch die Entwicklung von KI noch verstärkt. Bradbury êrklärte jedoch, dass die Fähigkeit von KI, durch eine Source of Truth Vertrauen aufzubauen, eine ihrer wichtigsten Fähigkeiten ist. KI kann dazu beitragen, die Daten, die bereits Teil einer Wahrheitsquelle im Netzwerk sind, zu vereinfachen und sie den Nutzern für die Datenanalyse zugänglicher zu machen. Dies kann Netzwerkexperten beim Netzwerkbetrieb unterstützen und ihnen ermöglichen, die Netzwerkautomatisierung zu beschleunigen. "Eine Netzwerk-Source-of-Truth ist von grundlegender Bedeutung für jede Art von Automatisierung", so Bradbury. "Ohne einen soliden, objektiv wahren Datensatz hat die KI keine Chance, richtig zu liegen. Man muss mit einer Wahrheitsquelle für das Netzwerk beginnen." Sobald Netzwerkexperten eine Wahrheitsquelle mit KI-Funktionen eingerichtet haben, kann das KI-Tool den Unternehmen mehrere Vorteile bieten. Wenn es beispielsweise Zugriff auf zuverlässige Daten hat, kann es genauere Vorhersagen treffen und Empfehlungen auf der Grundlage dieser Daten geben. Darüber hinaus, so Bradbury, können Unternehmen mit einer Netzwerk-Wahrheitsquelle KI-Dienste verschiedener Anbieter nutzen. Wenn Unternehmen über eine Netzwerk-Source-of-Truth verfügen, können sie KI auf die Daten anwenden, unabhängig vom Anbieter. Dadurch haben Unternehmen die Möglichkeit, die Plattformen eines beliebigen Anbieters zu nutzen, ganz wie es ihnen beliebt.