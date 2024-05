Die Rolle von generativer KI beim Netzwerkbetrieb

Unternehmensnetzwerke waren noch nie so wichtig wie heute. Netzwerkteams sorgen routinemäßig dafür, dass die Vernetzung eine zuverlässige Komponente des Geschäftsbetriebs ist. Das bedeutet, dass sie mit der Entwicklung von Standards, Technologien und Erwartungen Schritt halten müssen. Die Netzwerkprofis stehen allerdings vor immer größeren Herausforderungen, wenn sie versuchen, diese neuen Anforderungen zu erfüllen.

In den Unternehmen vollziehen sich bedeutende Veränderungen im Netzwerkbereich, während die IT-Abteilungen gleichzeitig mit knappen Budgets und einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich angehende IT-Fachleute auf Netzwerke spezialisieren, ist geringer als in anderen Bereichen – und erfahrene Fachleute gehen in den Ruhestand.

Trotz dieser Komplexität entwickelt sich die generative KI (GenAI) weiter zu einer vielseitigen Technologie, die irgendwann den Netzwerkbetrieb unterstützen könnte. Wenn generative KI einen ausreichenden Reifegrad erreicht hat, könnte sie Netzwerkteams unter anderem dabei helfen, Routineaufgaben zu automatisieren, auf Zwischenfälle zu reagieren und den reduzierten Personalbestand zu bewältigen.

Wie GenAI die Netzwerkarbeit unterstützen kann GenAI-Tools könnten belasteten Netzwerkteams in mehrfacher Hinsicht helfen. Wenn Netzwerktechniker generative KI (mit ihrer Begabung für natürliche Sprache) auf KI-Tools für maschinelles Lernen aufsetzen, könnten sie in der Lage sein, ein höheres Arbeitsaufkommen zu bewältigen, selbst wenn der Personalbestand sinkt. GenAI kann Netzwerkexperten bei den folgenden Aufgaben helfen: Schreiben von Programmen und Skripten.

Dokumentation erstellen.

Formulierung von Richtlinien und Konfigurationen.

Unterstützung bei Audits.

Reagieren auf Vorfälle.

Als virtueller Assistent oder Mentor für Netzwerkexperten fungieren. Schreiben von Programmen und Skripten Netzwerkteams in einigen Unternehmen experimentieren bereits mit GenAI oder verwenden GenAI-Tools, um Skripte für die Netzwerkautomatisierung zu schreiben. GenAI kann Netzwerkexperten beim Schreiben von Skripten auf folgende Weise helfen: Bereitstellung von Programmteilen.

Struktur schreiben.

Syntax prüfen.

Feedback geben. Netzwerktechniker sollten den Code, den GenAI-Tools bereitstellen, jedoch nicht sofort und ohne zu hinterfragen verwenden. GenAI kann Netzwerkteams bei einem Projekt einen Vorteil verschaffen, aber sie sollten Codes vor der Ausführung immer noch überprüfen, ändern und vervollständigen. Dokumentation erstellen GenAI-Tools können Netzwerkexperten auch dabei helfen, eine besser lesbare und vollständige Dokumentation ihrer Netzwerke zu erstellen. Netzwerkprofis haben die Möglichkeit, Konfigurations- und Inventarisierungsdateien, Netzwerk-Mapping-Daten und andere Notizen, die sie bereits entwickelt haben, in ein GenAI-Tool einzupflegen. Das Tool kann dann vollständige schriftliche Beschreibungen und, in einigen Fällen, Diagramme erstellen. Formulierung von Richtlinien und Konfigurationen GenAI-Tools, die ordnungsgemäß auf die Konfigurationssyntax verschiedener Netzwerk-Tools geschult wurden, können Netzwerkrichtlinien erstellen. Wenn Netzwerkadministratoren beispielsweise verbale Beschreibungen der Netzwerkabsichten in ein GenAI-Tool eingeben, kann dieses Befehle zur Umsetzung dieser Absichten generieren. Das Gleiche gilt für den umgekehrten Fall: Ein GenAI-Tool kann sich Konfigurationen ansehen und eine Beschreibung dessen erstellen, was das Netzwerk tun wird. Im Anschluss daran können Netzwerkexperten die Ergebnisse mit der Absicht vergleichen. Unterstützung bei Audits Wenn GenAI-Tools in der Lage sind, Konfigurationen zu überprüfen, wären sie auch bei Netzwerk-Audits hilfreich. Umfassende Audit-Tools, die schnell einen Einblick in Konfigurationsabweichungen und Fehlkonfigurationen geben können, sind bereits verfügbar. Allerdings würden Netzwerkspezialisten es vielleicht vorziehen, diese Fähigkeit in ein Tool zu integrieren, das auch die Analyse von Richtlinien und die Unterstützung bei der Dokumentation umfasst. Reagieren auf Vorfälle Viele KI- und Machine-Learning-Tools sind bereits in der Lage, auf Vorfälle zu reagieren. Sie können zum Beispiel viele Warnungen und Alarme sortieren, Trends herausfiltern, vereinheitlichende Faktoren identifizieren und anormale, aber harmlose, Vorfälle finden. Wenn diese Tools GenAI-Funktionen enthalten, wären sie in der Lage, menschliche Fragen besser zu verstehen und verständliche Antworten zu geben. Als virtueller Assistent oder Mentor für Netzwerkexperten fungieren Die derzeitigen GenAI-Tools haben noch einen langen Weg vor sich, aber sie haben das Potenzial, eine stagnierende oder schrumpfende Belegschaft zu unterstützen. So könnten sie beispielsweise Lücken füllen, um neue Talente zu fördern und bestehende Mitarbeiter zu unterstützen. Einerseits ließe sich GenAI als Allround-Assistent für Netzwerktechniker einsetzen, der bei der Automatisierung von Routineaufgaben oder der Einreichung von Änderungsanträgen hilft. Andererseits könnte GenAI auch als Mentor für neue Netzwerkspezialisten fungieren, die in das Berufsfeld einsteigen. Diese Tools würden Netzwerkexperten in den besten Praktiken für Netzwerkmanagement und -betrieb schulen, ihnen spezifische technische Fähigkeiten vermitteln und als enzyklopädische Referenz für Fragen dienen.